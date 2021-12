Nóng: Nếu Ukraine tấn công Donbass, Nga sẽ can thiệp bằng vũ lực

Nga vừa tuyên bố: Bất kỳ hành động gây hấn nào của Ukraine đối với Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng, sẽ dẫn đến đòn đáp trả quân sự ngay lập tức từ Nga. Theo Phó phát ngôn viên của Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev, quân đội Nga sẽ tấn công Quân đội Ukraine trong trường hợp có mối đe dọa đối với DPR và LPR; và đặc biệt là đối với các công dân của Liên bang Nga sống ở các nước cộng hòa không được công nhận này. Ông Konstantin Kosachev nói: “Không, và một lần nữa là không, Nga không ấp ủ kế hoạch tự do thực hiện chiến dịch quân sự chống lại Ukraine. Tuy nhiên những kẻ thù ghét Nga, cả trong và ngoài Ukraine sẽ hiểu chính xác điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp này và không nên hiểu diễn biến của các sự kiện theo bất kỳ cách nào. Tôi sẽ chỉ nhắc nhở những kẻ khiêu khích này rằng, sau sự kiện Gruzia tấn công bất ngờ Nam Ossetia vào tháng 8/2008; thì vào tháng 11/2009, các sửa đổi nghiêm túc đã được thực hiện đối với Luật Quốc phòng của Nga. Điều thứ Mười của Luật này, cho phép sử dụng Quân đội Nga ở nước ngoài”; hết lời dẫn. Hiện nay theo thông tin từ các nước NATO, Quân đội Nga đang tập trung lực lượng gồm 122 nghìn quân và nhiều vũ khí hạng nặng, được triển khai dọc biên giới với Ukraine. Quân số này vượt quá đáng kể số lượng quân đội Ukraine đóng trong khu vực. Hơn nữa, có sự vượt trội rõ ràng không chỉ về quân số, mà còn về số lượng và chất lượng vũ khí trang bị. Chưa kể lực lượng dân quân DPR và LPR có số lượng tương đối đông, được huấn luyện và trang bị tương đối tốt, tinh thần chiến đấu cao. Nói cách khác, Nga cảnh báo Ukraine rằng, việc từ chối các thỏa thuận Minsk và một cuộc tấn công vào Donbass, sẽ dẫn đến việc Nga sẽ tấn công các đơn vị của Quân đội Ukraine để đáp trả. Đây là một lời nhắc nhở “nghiêm khắc” với Kiev rằng, bất kỳ sự leo thang nào trong khu vực, sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng đối với Ukraine và bài học Grudia tấn công bất ngờ Nam Ossetia, dẫn đến thảm bại của Grudia và Nga công nhận nước cộng hòa Nam Ossetia. Cũng vào ngày hôm qua, Nga tuyên bố sẽ triển khai hàng trăm tên lửa siêu thanh Zircon ở Biển Đen và Địa Trung Hải nếu Ukraine gia nhập NATO; đây là lời cảnh báo cuối cùng của Nga với NATO. Việc NATO công khai từ chối thảo luận về các điều kiện an ninh do Nga đưa ra, trong đó điều kiện tiên quyết là Ukraine không gia nhập NATO, có thể buộc Nga phải thực hiện các biện pháp cực kỳ khắc nghiệt, ngăn chặn hầu như toàn bộ châu Âu. Hiện nay Nga đã sẵn sàng đặt cược vào việc triển khai vũ khí siêu thanh của mình. Hơn nữa, hàng trăm tên lửa siêu thanh Zircon có thể được triển khai ở Biển Đen và Địa Trung Hải; hầu hết lãnh thổ các nước NATO, nằm trong tầm tấn công từ vũ khí của Nga. Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, được coi là loại vũ khí thông thường nguy hiểm nhất mà Nga có. Đồng thời Nga đã bắt đầu quá trình sản xuất hàng loạt tên lửa này. Trong vài năm tới, số tên lửa Zircon sẽ tăng nhanh chóng trong kho vũ khí của Nga lên vài trăm đơn vị. Hành động của Nga triển khai các tên lửa Zircon ở Biển Đen và Địa Trung Hải, sẽ ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa tiềm tàng từ NATO và Mỹ, vì bất kỳ hành động khiêu khích hoặc gây hấn nào từ NATO, đều có thể dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của các quốc gia này. Chuyên gia của Nga phân tích: Việc triển khai tên lửa siêu thanh Zircon ở Biển Đen, giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các tàu chiến của NATO vào “sân sau” của Nga. Điều bất ngờ, nếu những tên lửa Zircon được triển khai tại căn cứ quân sự của Nga ở Tartus (Syria), thì hàng chục căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông sẽ bị đe dọa và Washington hiện chưa có biện pháp chống lại những vũ khí này của Nga. Nhiều khả năng đây sẽ là biện pháp trả đũa của Nga, nếu Ukraine được gia nhập NATO và đó là “lằn ranh giới đỏ” của Nga với khối quân sự NATO. Nguồn ảnh: QQ.

