Nóng: Lực lượng Taliban tấn công lãnh thổ Iran, giao tranh ác liệt

Lực lượng vũ trang Taliban vừa nắm quyền lãnh đạo ở Afghanistan từ tháng 7 vừa qua, đã tấn công biên giới Iran với quy mô lớn; đây là cuộc xung đột biên giới đầu tiên của Taliban với Iran, kể từ khi lực lượng này chiếm quyền lãnh đạo đất nước từ tay chính phủ Afghanistan thân Mỹ. Vụ tấn công diễn ra ở biên giới Tây Nam Afghanistan giáp Iran; phía Taliban đã sử dụng vũ khí là tên lửa chống tăng, súng phóng lựu chống tăng cầm tay PRG và vũ khí nhỏ hạng nặng để làm thực hiện cuộc tấn công này. Quân đội Iran đã giáng trả quyết liệt bằng vũ khí hạng nặng, bao gồm sử dụng pháo phản lực phóng loạt (MRLS), pháo tự hành và xe tăng, đánh bại hoàn toàn lực lượng Taliban xâm nhập biên giới. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao các tay súng Taliban tấn công vào lãnh thổ Iran, tuy nhiên, bất chấp ưu thế rõ ràng của lực lượng Iran, các chiến binh Taliban đã chiếm được một số trạm kiểm soát, nhưng sau đó phải rút lui ngay. Hiện tại thông tin về phía quân đội Iran thiệt mạng đang được làm rõ, tuy nhiên các nguồn tin Taliban cho biết, Taliban đã giết ít nhất 20 quân nhân Iran và bắt giữ thêm ít nhất 16 người. Trên các đoạn video được Taliban đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy khoảnh khắc đánh chiếm một trong những trạm kiểm soát ở biên giới Iran và Afghanistan. Trong cuộc tiến công này của Taliban, họ đã sử dụng vũ khí tên lửa hạng nặng, bằng chứng là nhiều bộ phận của một tên lửa không xác định đã phát nổ. Hiện tại, các cuộc đụng độ ở biên giới Iran và Afghanistan vẫn tiếp diễn. Đồng thời các nguồn tin khẳng định, Iran đã bắt đầu chuyển vũ khí tên lửa chiến thuật hạng nặng tới các khu vực biên giới, chuẩn bị tấn công vào các căn cứ khủng bố trên khắp Afghanistan. Mặc dù mới lên nắm quyền lãnh đạo đất nước chưa lâu, nhưng mâu thuẫn xung đột giữa lực lượng Taliban và khủng bố IS trên lãnh thổ Afghanistan vẫn tiếp tục tiếp diễn; vào ngày 30/11, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên Đại lộ Dar-ul-Aman ở Kabul, cách một trường học không xa. Theo thông báo của Taliban, quả bom bên đường được cài trên một chiếc xe bán tải Toyota Hilux và được điều khiển từ xa, làm ít nhất 5 người, bao gồm cả các thành viên của Taliban bị thương. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ. Đồng thời, lực lượng Taliban đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở thành phố Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan; nhằm truy quét lực lượng IS tại đây, vì đã gây ra nhiều vụ khủng bố đẫm máu, nhằm vào dân thường và lực lượng Taliban. Trong những giờ đầu, các chiến binh Taliban đã đột kích vào nơi ẩn náu của IS ở Quận 1 trong thành phố. Kết quả các cuộc đụng độ dữ dội giữa hai bên đã nổ ra; theo thông tin, một số thành viên khủng bố IS đã thiệt mạng. Các quan chức Taliban vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Hoạt động của Taliban ở Jalalabad có thể là một phản ứng đối với các cuộc tấn công gần đây của IS nhằm vào các phương tiện của các thành viên Taliban. Vào ngày 22/11 vừa quan, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào xe của Taliban ở khu vực PD1 và PD3 của thành phố Jalalabad. Trong thời gian qua, Taliban thường xuyên tiến hành các hoạt động chống lại lực lượng khủng bố IS và những kẻ ủng hộ nhóm khủng bố. Tuy nhiên, ảnh hưởng của IS vẫn tiếp tục phát triển và có thể IS có thể sớm cố gắng tiếp quản một số vùng lãnh thổ của Afghanistan. Trong những tháng qua, Afghanistan đã hứng chịu nhiều vụ đánh bom, tấn công vũ trang và xả súng ở nhiều tỉnh khác nhau, bao gồm cả vùng thủ đô, nạn nhân là cả lực lượng Taliban và cư dân địa phương. Hiện nay nhóm khủng bố lớn nhất Afghanistan là ISIS-K dường như đang tăng cường hoạt động ở thủ đô của Afghanistan, thách thức chính trung tâm đầu não chính trị, kinh tế chế độ mới của Taliban. Nguồn ảnh: Ajar. Video về lực lượng Taliban tiến công vào biên giới Iran.

