Nóng: Lộ video máy bay chiến đấu F-35 Mỹ rơi ở Biển Đông

Đoạn clip bị rò rỉ vào hôm thứ Sáu ngày 28/1, với những hình ảnh được cho là những khoảnh khắc xung quanh vụ tai nạn máy bay chiến đấu tàng hình F-35C, diễn ra trên một tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông trước đó. Các bức ảnh bị rò rỉ cũng cho thấy chiếc máy bay phản lực bị rơi trên đại dương. Babak Taghvaee, phóng viên của các dịch vụ tin tức tiếng Ba Tư làm việc cho tạp chí The Independent và Đài phát thanh châu Âu Tự do đã đăng tin trên Twitter rằng: “Ai đó đã làm rò rỉ video về vụ tai nạn của chiếc F-35C Lightning II. Do sai sót của phi công, máy bay đã hạ cánh sớm trên tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) và trượt xuống biển với bánh răng hạ cánh bị đứt lìa!”. Nhà báo quốc phòng Mike Yeo khi phân tích các bức ảnh bị rò rỉ đã phát hiện ra thứ dường như là phù hiệu của Phi đội máy bay chiến đấu tấn công 147 Argonauts, thuộc phi đội F-35 hoạt động trên tàu Carl Vinson. Hải quân Mỹ cũng đã xác nhận với báo chí vào hôm thứ Sáu ngày 28/1 rằng video và hình ảnh đã bị rò rỉ thực sự là xác thực. Những hình ảnh xuất hiện trong đoạn video được cho là do một quân nhân trên tàu sân bay ghi lại lúc máy bay đang hạ cánh. Theo thông báo của Hải quân Mỹ về vụ việc, máy bay chiến đấu F-35 đang chuẩn bị hạ cánh trên tàu USS Carl Vinson thì xảy ra tai nạn trong quá trình hạ cánh. Chiếc máy bay chiến đấu đáp mạnh xuống boong tàu sân bay trước khi rơi qua mạn tàu và xuống biển. Phi công điều khiển đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm ra khỏi máy bay và sau đó được trực thăng Hải quân trục vớt an toàn. Hải quân Mỹ cũng xác nhận 1 phi công và 6 thủy thủ khác cũng bị thương trong vụ việc và một chiếc máy bay chiến đấu khác cũng bị rơi xuống biển. Hải quân Mỹ đã bắt đầu các nỗ lực tiến hành trục vớt chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 trị giá 100 triệu USD bị chìm, nhưng việc nó bị mất tích ở Biển Đông sẽ làm tăng nguy cơ chiếc máy bay giá trị này có thể rơi vào tay Trung Quốc. Giới quân sự Mỹ luôn khẳng định Biển Đông là một vùng biển quốc tế, tuy nhiên Trung Quốc đã đưa ra các yêu sách lãnh thổ rộng lớn trên toàn bộ vùng biển này. Trung Quốc cũng đã củng cố các tuyên bố lãnh thổ đó bằng cách xây dựng và quân sự hóa các bãi đá ngầm cũng như các đảo nhân tạo và duy trì sự hiện diện hải quân mạnh mẽ trong khu vực. Josh Lospinoso, Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Shift5 nói với American Military News rằng: “Các lực lượng quân sự của Mỹ và Trung Quốc sẽ chạy đua để trục vớt máy bay chiến đấu F-35 ngoài khơi đáy đại dương”. Cả hai quốc gia đều nhận ra giá trị tình báo tiềm năng của việc thu hồi chiếc máy bay bị rơi thậm chí chỉ là các bộ phận của nó. Vì F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất thế giới, nên Trung Quốc rất quan tâm đến việc có được những chiếc máy bay mẫu để ăn cắp công nghệ và học cách đánh bại nó. Carl Schuster, cựu giám đốc hoạt động tình báo của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cũng nói với CNN rằng ông dự đoán Trung Quốc sẽ cố gắng xác định vị trí chiếc máy bay chiến đấu bị rơi và khảo sát kỹ lưỡng nó bằng cách sử dụng tàu lặn dưới biển sâu. Ông Schuster cho biết Trung Quốc thậm chí có thể cố gắng khẳng định quyền trục vớt xác máy bay F-35, dựa trên những yêu sách lãnh thổ của họ ở Biển Đông.

