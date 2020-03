Nóng: HAL Ấn Độ muốn đặt trạm hậu cần ở Việt Nam, cơ hội tiếp cận Tejas đang đến?

Trong thông tin được đăng tải trên tờ Times of India, tập đoàn hàng không Hindu của Ấn Độ với tên viết tắt là HAL đã cho biết dự định đặt các trạm hậu cần kỹ thuật ở một số nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, các quốc gia được HAL nêu tên bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Sri Lanka. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng thị trường của HAL ra khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc đặt các trạm hậu cần kỹ thuật ở những quốc gia nêu trên sẽ là bước đi đầu tiên trong nỗ lực bán các loại máy bay chiến đấu Tejas hay trực thăng tới khu vực này trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Chủ tịch Tập đoàn HAL cho biết, các quốc gia nói trên đều đang sử dụng một số lượng khá lớn các trực thăng và máy bay do Nga sản xuất trong biên chế - tuy nhiên hiệu năng hoạt động của những dàn máy bay, trực thăng Nga này đang "giảm dần" theo năm tháng do tuổi đời cũ kỹ của chúng. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhận thấy tiềm năng khá to lớn của thị trường, HAL quyết tâm tìm hiểu thị trường Đông Nam Á và coi đây là khu vực kinh doanh đầy tiềm năng - đặc biệt là Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây cũng là một cách mà Ấn Độ có thể mở rộng tầm ảnh hưởng tới các quốc gia trong khu vực này, đặc biệt là về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thời gian gần đây, tập đoàn HAL cũng đang nỗ lực tăng cường quan hệ tới các nước trong khu vực Tây Á và Bắc Phi nhằm chào bán chiến đấu cơ Tejas cũng như trực thăng tấn công Rudra của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây đều là những sản phẩm được Ấn Độ tự sản xuất và có giá bán rất rẻ, chi phí vận hành thấp - dự kiến sẽ "phá giá" thị trường mua bán vũ khí quốc tế trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Việt Nam chưa từng sử dụng bất cứ loại máy bay, trực thăng nào do Ấn Độ sản xuất trong biên chế chính thức. Tuy nhiên trong tương lai, với việc Ấn Độ mở rộng thị trường sang các quốc gia Đông Nam Á, chúng ta sẽ có thêm lựa chọn với giá cả cực kỳ "phải chăng" so với những loại chiến đấu cơ khác từ Nga hoặc phương Tây. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas do HAL sản xuất có khả năng tiếp liệu trên không.

