Những quốc gia đang sở hữu T-90S có nên mua thêm xe tăng T-90MS?

Theo tin tức được nhà sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod (một phần của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) của Nga cho biết, sẽ tiến hành giới thiệu xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90MS tiên tiến của mình tại Cairo. Việc giới thiệu này sẽ được diễn ra trong khuôn khổ buổi Triển lãm Vũ khí Quốc tế EDEX-2021, diễn ra vào ngày 29/11 đến 2/12 ở Ai Cập. Được biết, mẫu xe tăng phiên bản nâng cấp thuộc họ T-90 này cùng các xe bọc thép sẽ do Phòng thiết kế chế tạo máy vận tải Urals phát triển, và đây cũng là một trong số ít các phương tiện thiết giáp có thể giữ vững hiệu quả hoạt động trong môi trường sa mạc cát và núi. Điều này sẽ là cực kỳ quan trọng, nhất là đối với các quốc gia khu vực Trung Đông, nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt đặc thù. Tại đây, các mẫu thiết giáp đều phải được phát triển để đảm bảo hoạt động bền bỉ trong điều kiện thời tiết khá khắc nhiệt, nhiệt độ trung bình là 45 độ C vào ban ngày, ban đêm lại chỉ còn 15 độ C trong mùa hè, vào mùa đông, thậm chí còn xuất hiện nhiệt độ đóng băng ban đêm. Và với phương tiện thiết giáp quân sự đặc biệt mà Uralvagonzavod mang tới khuôn khổ buổi triển lãm EDEX-2021 này, chúng sẽ đảm bảo được tất cả, chúng có thể di chuyển một cách đáng tin cậy, vượt qua nhiều bài khảo hạch hiệu năng khác nhau, có thể đảm bảo vượt qua dù là cát là bão, hay cả sự thay đổi nhiệt độ bất thường. Còn đối với các quốc gia chưa được tiệm cận, Uralvagonzavod giải thích rằng, mẫu chiến xa tối tân T-90MS này cùng các xe tăng hỗ trợ chiến đấu trong vai trò phái sinh mà công ty này giới thiệu tại EDEX-2021 có thể sẽ đóng vai trò là một khía cạnh tương tác mới, trong mối quan hệ đối tác mà khu vực Trung Đông đã phát triển thành công với Nga trong nhiều thập kỷ. Và nếu so sánh với phiên bản xe tăng chủ lực T-90S trước đây trong dòng xe tăng T-90, với phiên bản T-90MS tân tiến này, công ty phát triển đã trang bị cho nó động cơ mạnh hơn, hệ thống điều hoà hiện đại hơn, thiết bị điện tử được cải tiến, và lớp giáp vỏ giáp đã được tăng cường, có thể vượt qua cả tên lửa chống tăng. Thời gian gần đây, trong tháng 6/2020, mẫu xe tăng T-90MS mới nhất này cũng đã xuất sắc vượt qua các cuộc thử nghiệm khắc nghiệt của mình tại Mỹ Latinh và Trung Đông. Về thiết kế của siêu chiến xa tân tiến T-90MS này, chúng được phát triển với trọng lượng lên đến 48 tấn, chiều dài cơ sở 6.8m, rộng 3.5m và cao 2.28m. Cùng với đó sẽ có 3 người trong kíp lái để vận hành mẫu chiến xa tối tân này. Với bộ động cơ diesel kiểu mới đầy mạnh mẽ với công suất lên đến 1.300 mã lực, mẫu chiến xa nâng cấp này của Nga có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 70km/h, bền bỉ suốt quãng đường 550km. Vũ khí chính của dòng chiến xa mới T-90MS này của Nga vẫn được đảm bảo với một khẩu pháo nòng trơn cỡ 125mm với tầm bắn lên đến 5.000m trên mặt đất, đối với mục tiêu bay ở độ cao 2m sẽ đạt trên 2.000m. Ngoài ra, với sự cải tiến về mặt vũ trang và công nghệ điều khiển hoả lực, trên các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS sẽ xuất hiện hệ thống súng máy tự động, kết hợp cùng các thiết bị điện tử tân tiến khác, T-90MS được đánh giá là có thể dễ dàng chiếm ưu thế trên mặt trận với uy lực của mình. Có thể thấy, với các cải tiến hiện đại của mình, phiên bản T-90MS của dòng chiến xa T-90 nổi tiếng của Nga là rất mạnh mẽ, chúng đầy uy lực và hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dù là với bất kỳ quân đội nào trong vùng khí hậu khắc nhiệt với sự bền bỉ của mình. Đặc biệt là với các quốc gia khu vực Trung Đông, đối với quân đội thuộc các quốc gia này, chắc chắn rằng mẫu MBT T-90MS tối tân sẽ là một nền tảng sức mạnh cực lớn khi được đưa vào biên chế, là một vũ khí sẽ giúp các quân đội này chiếm ưu thế vượt trội trên chiến trường. Hình ảnh mẫu siêu chiến xa tối tân T-90MS của Nga tại Kuwait. Nguồn: Djoker.

