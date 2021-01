Những loại vũ khí Trung Quốc là thành phẩm của ăn cắp công nghệ

Khi nước Trung Hoa mới được thành lập năm 1949, rõ ràng các loại vũ khí Trung Quốc tự làm được không đủ năng lực để cạnh tranh với Mỹ hoặc Liên Xô. Thậm chí cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, đã kìm hãm công nghệ và nghiên cứu khoa học, khiến Trung Quốc thậm chí còn bị tụt hậu xa hơn. Do đó, Trung Quốc từ lâu đã coi việc gián điệp công nghiệp là kênh quan trọng, trong việc rút ngắn trình độ khoảng cách quân sự của Trung Quốc với Mỹ và Liên Xô. Dưới đây là 5 vũ khí tiêu biểu, mà Quân đội Trung Quốc đã đánh cắp, hoặc sao chép toàn bộ hoặc một phần. Năm 1961, khi căng thẳng giữa Liên Xô và CHND Trung Hoa lên đến đỉnh điểm, nhưng Liên Xô vẫn chuyển giao bản thiết kế và vật liệu liên quan đến chế tạo máy bay đánh chặn MiG-21 cho Trung Quốc. Hành động của Liên Xô nhằm xóa tan lòng nghi ngờ của giới lãnh đạo Trung Quốc, về những bất đồng chính kiến. Ảnh: Máy bay MiG-21. Tuy nhiên căng thẳng Trung-Xô tiếp tục gia tăng, gần đến mức nổ ra giao tranh tổng lực vào cuối những năm 1960. Và cũng từ đó, Trung Quốc đã nghiên cứu các bản thiết kế và các vật liệu khác, và cuối cùng đã sản xuất ra chiến đấu cơ J-7, một "bản sao ảo" của MiG-21. Ảnh: Máy bay J-7. Trớ trêu là Trung Quốc đã bán J-7 (biến thể xuất khẩu của F-7) cho đối thủ trực tiếp của Liên Xô, đó chính là Mỹ; vào đầu thập niên 1980, Mỹ đã nhập chiến đấu cơ JF-7 từ Trung Quốc, nhằm huấn luyện phi công Mỹ sát thực tế chiến đấu; phòng xảy ra một cuộc chiến với Liên Xô. Sự sụp đổ của Liên Xô vào đầu những năm 1990, báo trước một sự tan băng trong quan hệ Nga-Trung. Nga không còn lý do chính đáng, để giữ lại công nghệ quân sự tiên tiến nhất của mình với Trung Quốc. Quan trọng hơn, tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên Xô rất cần khách hàng để có thể "tồn tại" giữa cơn khủng hoảng. Về phần mình, Trung Quốc cần các nguồn thiết bị quân sự công nghệ cao, sau khi châu Âu và Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí vào năm 1989. Sau đó, vào những năm của thập niên 1990, thế giới chứng kiến một số hợp đồng mua bán vũ khí khổng lồ giữa Moscow và Bắc Kinh. Một trong những việc quan trọng nhất là liên quan đến việc bán, cấp phép và chuyển giao công nghệ của tiêm kích đa nhiệm Su-27 Flanker cho Trung Quốc; đây là loại chiến đấu cơ "quốc bảo", không được xuất khẩu dưới thời Liên Xô. Thỏa thuận này đã giúp Trung Quốc sở hữu loại máy bay chiến đấu nguy hiểm nhất thế giới, đồng thời mang lại cho ngành hàng không Nga một "cứu cánh". Nhưng mối quan hệ "tốt đẹp" không kéo dài bao lâu, Nga cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu vi phạm các điều khoản cấp phép, bằng cách lắp đặt hệ thống điện tử hàng không của riêng họ trên phiên bản tự sản xuất trong nước (tiêm kích J-11 theo cách gọi của Trung Quốc). Chưa hết, Trung Quốc cũng bắt đầu phát triển một phiên bản hoạt động trên tàu sân bay, vi phạm trực tiếp các điều khoản đã thỏa thuận. Việc chiếm đoạt công nghệ làm suy yếu mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, khiến người Nga cảnh giác hơn rất nhiều trong việc chuyển giao những loại vũ khí tối tân cho lực lượng vũ trang Trung Quốc. Mỹ là trung tâm công nghệ quốc phòng của thế giới, và Mỹ cũng là địa chỉ của tình báo công nghiệp quân sự Trung Quốc. Tình báo Mỹ nghi ngờ rằng Trung Quốc đã đánh cắp thông tin liên quan đến chương trình tiêm kích tàng hình F-35. Thông tin trên càng có cơ sở, khi Trung Quốc cho "ra lò" J-31, J-31 chỉ khác F-35 là có hai động cơ và chưa có phiên bản cất hạ cánh thẳng đứng. J-31 có lẽ cũng chưa thể hoàn thiện hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, để nó có khả năng trở thành "đối thủ" của F-35. Tuy nhiên, J-31 có thể trở thành loại tiêm kích hạm, biên chế trên các tàu sân bay mới được chế tạo của Trung Quốc và có khả năng cạnh tranh với chiến đấu cơ F-35 trên thị trường xuất khẩu. Trước năm 2010, Trung Quốc tụt hậu một cách thảm hại so với Mỹ về công nghệ máy bay không người lái (UAV). Nhưng sau năm 2010, Trung Quốc đã bắt kịp và hiện đang sản xuất UAV, có khả năng cạnh tranh với UAV của Mỹ trên thị trường quốc tế. Vậy làm thế nào mà người Trung Quốc bắt kịp nhanh như vậy? Theo tình báo Mỹ, tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp công nghệ từ một số nguồn, bao gồm chính phủ Mỹ và các công ty tư nhân như General Atomics liên quan đến việc sản xuất UAV. Các máy bay không người lái mới nhất của Trung Quốc gần giống với máy bay Mỹ, về mặt hình dáng và hiệu suất, đây là một bước ngoặt đáng chú ý đối với ngành hàng không Trung Quốc. Lĩnh vực mà gián điệp công nghiệp quốc phòng Trung Quốc hết sức chú ý là công nghệ nhìn đêm; Mỹ đã đầu tư rất nhiều tiền và công sức để "xóa màn đêm" cho binh lính, dẫn đến những thành tựu lớn trong công nghệ nhìn đêm và mang lại cho Mỹ lợi thế to lớn, trong một số cuộc xung đột, kể từ những năm 1980. Ảnh: Kính nhìn đêm của Mỹ. Trung Quốc đang tìm cách chấm dứt lợi thế này và bằng gián điệp, cũng như mua lại và nhân rộng công nghệ của Mỹ trong lĩnh vực này. Điều này đã bao gồm một số hành vi trộm cắp mạng, nhưng cũng có một số hoạt động kiểu cũ trong đó các doanh nhân Trung Quốc, khi mua lại bất hợp pháp, những công nghệ được kiểm soát xuất khẩu, từ các công ty Mỹ. Ảnh: Kính nhìn đêm của Quân đội Trung Quốc. Mặc dù Mỹ ngăn cản quyết liệt các hành động gián điệp công nghiệp của Trung Quốc, nhưng do các mối quan hệ thương mại rộng rãi giữa Trung Quốc và Mỹ, nên việc ngăn chặn dòng chảy công nghệ gần như là không thể và đó có thể coi là chìa khóa thành công của ngành CNQP Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Tiêm kích J-20 của Trung Quốc liệu có vượt mặt được F-22 Raptor và F-35 của Mỹ?

