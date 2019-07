Nhìn lại sức mạnh Không quân Lào sau khi lập bộ tư lệnh

Tại buổi lễ, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào, Trung tướng Sonethong Phommala đã trao quyết định bổ nhiệm Chính ủy và Tư lệnh Bộ tư lệnh Không quân, theo đó bổ nhiệm Thiếu tướng Phuluang Bualachan làm Chính ủy và Đại tá Khamlec Sengphachan làm Tư lệnh Bộ tư lệnh Không quân QĐND Lào. Nguồn ảnh: Laos Army Fanpage Đáng quan tâm, Không quân QĐND Lào (gọi tắt là Không quân Lào) được thành lập sau khi có sự chuyển biến về trang bị của lực lượng này trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: top81.cn Cụ thể, hồi cuối năm 2018, phía Nga đã chuyển giao cho Lào 4 máy bay huấn luyện đa năng Yak-130 Mitten theo hợp đồng mua 10 chiếc được ký hồi năm 2017. Nguồn ảnh: top81.cn Có lẽ phải tới hơn 10 năm rồi, Không quân Lào mới lại có máy bay phản lực sau khi những chiếc MiG-21 do Liên Xô cung cấp từ năm 1975 về hưu. Nguồn ảnh: top81.cn Hiện chưa rõ Yak-130 sẽ được sử dụng như thế nào trong Không quân Lào, tuy vậy nhìn từ tính năng phi cơ có thể thấy nó được dùng với cả hai vai trò huấn luyện phi công (phục vụ cho việc mua tiêm kích phản lực sau này) và cả vai trò tuần tiễu chiến đấu. Nguồn ảnh: top81.cn Theo thiết kế, Yak-130 mang được tới 3 tấn vũ khí trên 7 điểm treo bao gồm tên lửa không đối không và bom không điều khiển. Máy bay hoàn toàn đáp ứng được nhiệm vụ tác chiến đối không, đối đất ở mức vừa phải khi cần. Máy bay đạt tốc độ bay cận âm 1.060km/h, bán kính chiến đấu 555km, trần bay 12.500m. Nguồn ảnh: top81.cn Trước khi có Yak-130, sức mạnh Không quân QĐND Lào chỉ đủ dùng cho vai trò tuần tra không phận rất hạn chế và vận tải hoặc cứu hộ cứu nạn khi cần. Trang bị chủ yếu của họ bao gồm 2 máy bay vận tải MA600 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Airliners.net Loại này được sử dụng không chỉ cho vai trò vận tải hàng hóa mà phục vụ các chuyến công tác cán bộ quân đội khi cần. Vì đây cũng là máy bay vận tải có tầm bay xa nhất của Lào, 1.400km. Nguồn ảnh: Airliners.net Lực lượng không quân trực thăng có khoảng 20 chiếc bay tốt, trong đó chiếm đa số là 17 máy bay Mi-17 gồm nhiều phiên bản do Nga sản xuất. Loại này khi cần cũng có thể sử dụng để tấn công mặt đất nhờ mang được rocket. Nguồn ảnh: axis Lào cũng nhận được từ Trung Quốc ít nhất 3 chiếc trực thăng đa dụng Z-9A. Nguồn ảnh: Airliners.net Trước đây Lào từng có cả dòng trực thăng vận tải Ka-32T với thiết kế 2 tầng cánh, nhưng hiện loại này đã tạm dừng hoạt động do thiếu linh kiện phụ tùng. Trong tương lai gần, có khả năng Công ty Trực thăng Nga sẽ tiến hành khôi phục cho Lào. Nguồn ảnh: Keypublishing Mời độc giả xem video: Sức mạnh không quân của Quân đội Nhân dân Lào. (nguồn Khamla Bouttavong)

