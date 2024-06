Chân dung người mẫu Nhikolai Đinh vừa bị bắt

Theo Znews, ngày 25/6, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đã khởi tố, tạm giam Đinh Nhi Ko Lai ( người mẫu Nhikolai Đinh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Vietnamnet. Nhikolai sinh năm 1995 tại Nga, có bố là người Nga, mẹ là người Việt. Ảnh: FBNV. Năm 2013, trở về Việt Nam, Nhikolai Đinh đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Ở cuộc thi này, anh lọt danh sách thí sinh bước vào ngôi nhà chung. Tuy nhiên, vì vướng hợp đồng người mẫu độc quyền cho một công ty quản lý người mẫu tại Việt Nam, Nhikolai Đinh bị loại. Ảnh: Znews. Nhikolai tham gia The Face Vietnam 2018. Đến vòng chọn đội, cả 3 huấn luyện viên đều không chọn nam người mẫu. Ảnh: Vietnamnet. Nhikolai Đinh tham gia diễn xuất trong các MV của nhiều ca sĩ như: "Bùa yêu" (Bích Phương), "Sau tất cả" (Erik), "Người anh từng yêu rất sâu nặng" (Hương Tràm).Hình ảnh Nhikolai Đinh trong MV "Bùa yêu". Ảnh: Tiền Phong. Nam người mẫu ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi như Miss Eco Teen Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Super Idol Kids. Ảnh: Tiền Phong. Nhikolai Đinh khá kín tiếng về đời tư. Năm 2018, anh bất ngờ gây ồn ào khi khóa môi hot girl Lâm Á Hân trong một gameshow. Trước tin đồn hẹn hò, cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Dân Việt. Về ồn ào mới đây của Nhikolai Đinh, người từng đảm nhận vai trò quản lý về công việc của nam người mẫu chia sẻ trên Dân Việt: "Thời gian này tôi không còn làm việc với anh ấy (Nhikolai Đinh - PV) nữa rồi". Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video: "Hộp bánh trung thu chứa heroin và muôn kiểu ngụy trang ma túy của tội phạm"

Theo Znews, ngày 25/6, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đã khởi tố, tạm giam Đinh Nhi Ko Lai ( người mẫu Nhikolai Đinh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Vietnamnet. Nhikolai sinh năm 1995 tại Nga, có bố là người Nga, mẹ là người Việt. Ảnh: FBNV. Năm 2013, trở về Việt Nam, Nhikolai Đinh đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Ở cuộc thi này, anh lọt danh sách thí sinh bước vào ngôi nhà chung. Tuy nhiên, vì vướng hợp đồng người mẫu độc quyền cho một công ty quản lý người mẫu tại Việt Nam, Nhikolai Đinh bị loại. Ảnh: Znews. Nhikolai tham gia The Face Vietnam 2018. Đến vòng chọn đội, cả 3 huấn luyện viên đều không chọn nam người mẫu. Ảnh: Vietnamnet. Nhikolai Đinh tham gia diễn xuất trong các MV của nhiều ca sĩ như: "Bùa yêu" (Bích Phương), "Sau tất cả" (Erik), "Người anh từng yêu rất sâu nặng" (Hương Tràm). Hình ảnh Nhikolai Đinh trong MV "Bùa yêu". Ảnh: Tiền Phong. Nam người mẫu ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi như Miss Eco Teen Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Super Idol Kids. Ảnh: Tiền Phong. Nhikolai Đinh khá kín tiếng về đời tư. Năm 2018, anh bất ngờ gây ồn ào khi khóa môi hot girl Lâm Á Hân trong một gameshow. Trước tin đồn hẹn hò, cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Dân Việt. Về ồn ào mới đây của Nhikolai Đinh, người từng đảm nhận vai trò quản lý về công việc của nam người mẫu chia sẻ trên Dân Việt: "Thời gian này tôi không còn làm việc với anh ấy (Nhikolai Đinh - PV) nữa rồi". Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video: "Hộp bánh trung thu chứa heroin và muôn kiểu ngụy trang ma túy của tội phạm"