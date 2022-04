Nhật ký chiến trường Ukraine tuần qua: Kiev mất bình tĩnh?

Tuần qua, Quân đội Nga tiếp tục các cuộc không kích vào thủ đô Kiev của Ukraine, khi cuộc giao tranh ở Mariupol bước vào giờ cuối cùng; chấm dứt sự yên bình tương đối của thành phố, kể từ khi Quân đội Nga rút khỏi khu vực này vào cuối tháng 3. Theo báo cáo chiến đấu do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 17/4, trong một số ngày qua, Quân đội Nga liên tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự Ukraine, trong đó có việc sử dụng tên lửa chính xác cao, để phá hủy một nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược ở khu vực Kiev. Vào ngày 16/4, Quân đội Nga đã phá hủy một nhà máy sản xuất xe bọc thép ở Kiev. Trước đó, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa tầm xa phóng tàu chiến, để tấn công một nhà máy, chuyên sản xuất tên lửa chống hạm Neptune, gần sân bay quốc tế Kiev. Trước đó tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moscow, soái hạm của Hạm đội Biển Đen của Nga bị chìm. Nhiều thông tin hoài nghi cho rằng chiến hạm này bị tên lửa Ukraine đánh trúng, tuy nhiên chưa thể khẳng định chính xác. Trong đoạn video do phía Nga công bố ngày 16/4 cho thấy, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Yevmenov, đã gặp gỡ thủy thủ đoàn của tàu tuần dương Moscow tại Sevastopol. Đây là sự ra xuất hiện chính thức đầu tiên, của thủy thủ đoàn, kể từ khi con tàu bị chìm. Trong khi đó, phía Nga cho biết nguyên nhân của vụ việc là tai nạn, chiến hạm Nga hoàn toàn không bị tấn công bởi tên lửa chống hạm của đối phương. Moscow cho biết, Quân đội Nga đã tấn công một nhà máy sửa chữa xe quân sự ở thành phố Nikolayev, miền nam Ukraine. Còn Quân đội Ukraine cho biết, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội tại nhiều khu vực ở 3 tỉnh Kharkiv, Luhansk và Donetsk, thuộc miền đông Ukraine. Cũng trong ngày 16/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay vận tải của Ukraine, chở một số lượng lớn vũ khí phương Tây đã bị bắn rơi gần thành phố Odessa. Theo báo chí đưa tin, cách đây vài ngày, Matxcơva đã đưa ra công hàm cảnh báo Mỹ và NATO, không gửi vũ khí "nhạy cảm nhất" tới Kiev, đồng thời cho rằng, điều đó có thể gây ra "hậu quả không thể tưởng tượng". Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, không có gì có thể ngăn cản họ, gửi vũ khí đến Kiev. Theo thông tin của hãng tin Mỹ NBC, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Ukraine và Nga hiện đang giao tranh ác liệt ở miền đông và miền nam Ukraine, và Quân đội Ukraine đã bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày. Với sự cạn kiệt nhanh chóng về kho đạn của Quân đội Ukraine, Quân đội Nga có thể sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công mới, và theo ước tính, họ sẽ áp dụng chiến thuật "bao vây kép" và tấn công đồng thời Quân đội Ukraine ở Donbas và các khu vực biên giới khác. Cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, sẽ chuyển 40.000 viên đạn pháo cho Ukraine, nhưng số đạn này chỉ đủ dùng cho hơn một tuần. Các quan chức Mỹ, hiện đang cố gắng thuyết phục các đồng minh, tiếp tục cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraine. Trước tình hình chiến sự không có lợi cho Ukraine, vào ngày 17/4, Tổng thống Ukraine Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông trực tuyến cho biết, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, về việc Ukraine không gia nhập NATO và bàn về tình trạng của Crimea. Điều kiện tiên quyết của Ukraine đưa ra là, chỉ khi Nga ngừng các hoạt động quân sự và rút các lực lượng vũ trang của họ ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Trước đó một ngày, Tổng thống Zelensky nói rằng, kết quả của cuộc đàm phán có thể dẫn đến việc ký kết hai văn kiện: một về các đảm bảo an ninh của Ukraine, và một về thỏa thuận trực tiếp Ukraine-Nga. Nhưng hiện tại, chưa có quốc gia nào, chính thức bày tỏ thiện chí trở thành người bảo đảm an ninh cho Ukraine và Tổng thống Zelensky hy vọng, sẽ đạt được tiến bộ cụ thể trong 7-10 ngày tới. Còn Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Volodin cho biết, phát biểu của Tổng thống Ukraine về các cuộc đàm phán Nga-Ukraine là chiến thuật, nhằm trì hoãn quân sự và mục đích là “câu giờ”, để NATO tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự. Ông Volodin nói rằng, việc Kiev phải làm, là nhanh chóng rút quân khỏi vùng Donbas và không gia nhập NATO. Theo Hãng tin Mỹ CNN, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã nói với các đồng minh châu Âu rằng, Washington mong đợi cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục trong ít nhất tám tháng nữa. Đồng quan điểm với Ngoại trưởng Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Price hôm 15/4 cho biết: “Điều này rất có thể xảy ra”. Ngoài ra, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Sullivan cho rằng, cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tháng, hoặc thậm chí lâu hơn. Một số nhà lập pháp đã lặng lẽ so sánh cuộc xung đột Nga-Ukraine, với Chiến tranh Triều Tiên kéo dài trong ba năm.

