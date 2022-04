Nga đưa bao nhiêu quân tới "chảo lửa" Donbass ở Ukraine?

Sau một thời gian dài chuẩn bị, trận Donbass được chờ đợi từ lâu của Quân đội Nga cuối cùng cũng bắt đầu. Hôm qua, Quân đội Nga đã cùng lúc điều động các Sư đoàn xe tăng cận vệ 4 và 47, cũng như Sư đoàn bộ binh cơ giới 3 và Sư đoàn dù 106 để mở cuộc tấn công vào Starovyivka, phía bắc Izum. Là bên tấn công, Quân đội Nga dẫn đầu và chiếm đóng một số làng mạc và thị trấn, và Quân đội Ukraine ngay lập tức mở cuộc phản công. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các binh đoàn thiết giáp Nga đang tiến công phía trước, đã bị ngắt kết nối nghiêm trọng với đường tiếp tế hậu cần, để lại hậu quả vô cùng thảm khốc. Cuộc hành quân lần này của Quân đội Nga, rõ ràng đã rút ra được bài học kinh nghiệm giai đoạn đầu; thay vì để quân thiết giáp xông lên trước, họ tiến hành các cuộc pháo kích ác liệt, sau đó điều quân thiết giáp phối hợp với bộ binh tiến công dần dần. Tất nhiên, đây cũng là chiến thuật được Tướng Dvornikov, tân Tổng tư lệnh chiến trường Donbass của Quân đội Nga sử dụng - một sự kết hợp giữa "đội hình thiết giáp lớn và một số lượng lớn pháo binh, rocket và tên lửa tập trung". Trước sức tấn công tổng lực của Quân đội Nga, quân phòng thủ Ukraine không nhượng bộ một tấc; dựa vào hệ thống công sự, địa hình quen thuộc và sự hỗ trợ thông tin tình báo kịp thời, kiên cường chống trả bằng hết lần này đến lần khác. Diệt và làm bị thương nhiều sinh lực Quân đội Nga. Nhìn chung, trong hai ngày giao tranh vừa qua, cả hai bên đều đạt được thành tích. Phía Nga chiếm một thị trấn với dân số 18.000 người ở tỉnh Luhansk, cộng với 4 ngôi làng và thị trấn nhỏ ở tỉnh Luhansk và Donetsk. Phía Ukraine đã chiếm hai cứ điểm của Quân đội Nga ở khu vực Kharkiv và cắt đứt đường tiếp tế tới Izum. Đây là tuyến tiếp tế quan trọng từ Nga đến Izum rồi phân phối đến chiến trường Donbass. Trước đây hai bên đã từng giằng co quyết liệt tại đây; sau khi để mất tuyến tiếp tế này, Quân đội Nga chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn về công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch, của cánh quân phía bắc. Về tổng thể, khi bắt đầu chiến dịch Donbas, phía Nga tấn công và phía Ukraine phòng ngự và phản công; chiến tuyến giữa hai bên không có nhiều thay đổi. Quân đội Ukraine cho biết, họ đã tiêu diệt khoảng 600 quân Nga trong ngày qua, đây là con số thiệt mạng cao nhất kể từ khi Quân đội Nga tự nguyện rút khỏi khu vực xung quanh Kiev. Phía Nga nói rằng, họ đã phá hủy hơn 100 mục tiêu của Quân đội Ukraine, bao gồm cả các sở chỉ huy, các căn cứ hậu cần, trung tâm thông tin, v.v., đồng thời bắn rơi nhiều máy bay trực thăng và UAV của Ukraine, tiêu diệt nhiều sinh lực Quân đội Ukraine. Mặc dù thông tin cả hai bên Nga và Ukraine đưa ra, đều thiếu sự kiểm chứng; nhưng có thể thấy, cuộc chiến giữa hai bên quả thực rất khốc liệt trong hai ngày qua. Ngoài cuộc chiến, điều khiến đa số người quan tâm tới cuộc xung đột Nga – Ukraine, đó là xạ thủ người Canada Wall-E, người đã im hơi lặng tiếng một thời gian, đã xuất hiện trở lại. Wall-E được truyền thông phương Tây, mệnh danh là tay súng bắn tỉa “số một thế giới”, đang ở “một điểm phục kích” trong vùng chiến sự Donbas. Wall-E cho biết, kể từ khi rời Kiev, anh ta đã hoạt động ở vùng Donbas và đã nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ bắn tỉa. Có vẻ như chiến trường Ukraine không giống với các chiến trường mà anh ta tham gia; và quân Nga cũng không phải là đối tượng dễ dàng để Wall-E lập chiến công, nên anh ta không gây được nhiều tiếng vang. Rõ ràng, Quân đội Nga cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước của cuộc chiến và đã thay đổi chiến thuật, do vậy người chỉ huy không còn bị dồn ép ra tiền tuyến; đồng thời họ áp dụng lại chiến thuật cổ điển mà hiệu quả “tiền pháo-hậu tăng”; do vậy Wall-E cũng khó có cơ hội để lập công.

