Trận Donbass bắt đầu, Nga chủ động tấn công, quân Ukraine rút lui

Mặc dù Nga và Ukraine hiện đang đối đầu ở Mariupol, nhưng Quân đội Nga có lợi thế rõ ràng; việc giành được quyền kiểm soát khu Nhà máy thép Azovstal và kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariupol là điều chắc chắn. Phía Ukraine cũng hiểu rõ Mariupol rất quan trọng đối với Quân đội Nga, chỉ có giành chiến thắng tại đây, thì Nga mới có thể kết nối Crimea và vùng Donbas, để tạo thành một hành lang hoàn chỉnh. Và cũng chỉ có chiến thắng tại đây, Quân đội Nga mới có thể mạnh dạn tấn công Donbass; vì vậy, để trì hoãn các hành động của Quân đội Nga ở Donbass, Quân đội Ukraine đã ban hành "lệnh tử thần", cấm bất kỳ quân phòng thủ nào ra đầu hàng. Nhưng quy luật của chiến tranh, đó là quyền chủ động trong trận chiến không bao giờ nằm trong tay kẻ yếu, và Quân đội Nga là người có tiếng nói cuối cùng khi nào tấn công Donbass. Quân đội Nga cũng không có kế hoạch để chờ đợi thêm nữa. Theo phía Ukraine, Quân đội Nga đã bắt đầu một cuộc tấn công tổng lực vào Donbass, 60.000 quân chủ lực mở cuộc tấn công, và hỏa lực mạnh đã tấn công Quân đội Ukraine suốt đêm. Hiện tại, Quân đội Ukraine tại các khu vực biên giới khác nhau tại Donbas đã bị trúng đạn pháo của Nga. Theo tường thuật, đạn pháo của quân Nga bắn kéo dài liên tục, Quân đội Nga trút xuống ít nhất hàng chục nghìn quả đạn pháo, cuộc tấn công ban đêm của Quân đội Nga là không thể lường trước được, làm phía Ukraine thương vong rất nặng nề; điều đáng lo hơn nữa là giờ họ đã rơi vào thế tình thế bị bao vây ba mặt. Như vậy chỉ mới mở đầu trận Donbas, Quân đội Ukraine đã bị tấn công dữ dội, không còn đường rút lui, tình thế vô cùng bất lợi. Trước khi mở cuộc tấn công tổng lực vào Donbass, Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công then chốt vào các cứ điểm, kho đạn, kho dự trữ hậu cần và nhiên liệu của Quân đội Ukraine. Hậu quả là đường tiếp tế của Quân đội Ukraine lâm nguy, ngoài ra Quân đội Nga cũng đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các xe vũ khí viện trợ của NATO tại Ukraine, cắt đứt mọi nguồn tiếp tế được gửi cho Quân đội Ukraine. Trong trường hợp quân Nga cắt đứt đường tiếp tế và rút lui, Quân đội Nga có thể thắng trận Donbas, miễn là chiến đấu vững vàng và thu hẹp dần vòng vây. Sau những khó khăn vào tháng trước và việc thay thế Tư lệnh chiến trường mới, rõ ràng lần này Quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, quân tiếp viện của Nga vẫn đang dồn dập tới Donbass, theo thống kê của Mỹ, số lượng nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn chủ lực ở Donbass hiện nay đã tăng lên 76 tiểu đoàn. Theo biên chế của Nga, quân số đầy đủ của mỗi nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn là khoảng 800 quân. Nói cách khác, tổng quân số của riêng 76 nhóm chiến đấu cấp tiểu đoàn của Nga đã lên tới 60.000 quân. Bên cạnh đó là các lực lượng phụ trợ khác của Quân đội Nga, tổng lực lượng chủ lực được cử đến chiến trường Donbas lần này sẽ khoảng 100.000 quân; nhưng đây chỉ là ước tính sơ bộ, thực lực của Quân đội Nga có thể vượt xa 100.000 quân. Mặc dù phía Ukraine nhấn mạnh rằng, họ sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng; nhưng xét về thành tích và bối cảnh chiến trường, dù quân Ukraine có quyết tâm chiến đấu cao, thì vẫn chưa là đối thủ của Quân đội Nga trong trận chiến này. Khi trận Donbass chỉ mới bắt đầu, quân Ukraine đã lâm vào thế bất lợi, e rằng sau này khó mà xoay chuyển được thế trận. Theo thông tin mới nhất, vào chiều 21/4, một cuộc rút quân ồ ạt của Quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ Donbass đã được chú ý. Điều này trên thực tế gọi là tam giác phòng thủ, nằm giữa khu vực Severodonetsk, Rubizhne và Lisichansk có thể bị lực lượng quân Nga nhanh chóng bao vây và một nhóm vài nghìn quân Ukraine có thể sẽ bị siết chặt trong vòng vây; có thể nhanh chóng bị tiêu diệt. Theo thông tin, hiện có tương đối đông các đơn vị của Quân đội Ukraine đang tập trung ở khu vực này; tuy nhiên, sau tình huống xảy ra tại Mariupol, Quân đội Ukraine, có lẽ là đi ngược lại mong muốn của Kiev, đã quyết định bắt đầu một cuộc rút lui quy mô lớn khỏi khu vực này. Có thông tin cho rằng, lý do rút lui của quân Ukraine, đó là nhằm bảo toàn lực lượng, do chiến dịch đặc biệt của Quân đội Nga nhằm chủ yếu giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ của các nước cộng hòa nhân dân Luhansk và Donetsk tự xưng. Nguồn tin từ trang LIC của nước cộng hòa tự xưng LPR đưa tin: “Theo thông tin hiện có, rất nhiều đơn vị Quân đội Ukraine hiện đang rời khỏi tam giác Rubizhne-Severodonetsk-Lysichansk. Họ chỉ rời đi, vậy thôi”. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về việc Quân đội Ukraine rút lui ồ ạt khỏi khu vực.

