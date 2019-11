Nhật Bản sắp cho dàn F-16 nội địa về hưu, cơ hội của Việt Nam?

Theo thông tin mới nhất vừa được Jane's đăng tải, Nhật Bản đang nỗ lực nhanh chóng nhất có thể để bắt đầu tiến trình cho các máy bay chiến đấu F-2 của nước này về hưu. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản thực chất là phiên bản tiêm kích F-16 của Mỹ được Nhật tự lắp ráp trong nước và đổi tên. Hiện tại, trong biên chế của Nhật Bản còn hơn 60 chiến đấu cơ F-2 đang phục vụ. Nguồn ảnh: Pinterest. Các chiến đấu cơ F-2 này sẽ được Nhật thay thế bằng các tiêm kích F-35 hiện đại hơn rất nhiều. Nhật dự kiến sẽ đặt hàng hơn 100 chiếc F-35 trong tương lai và con số này không những đủ để thay thế hoàn toàn cho F-2 mà còn đủ để thay cho vài loại tiêm kích khác sẽ sớm được Nhật cho về hưu. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc Nhật cho về hưu một số lượng lớn chiến đấu cơ F-2 sẽ là một cơ hội "ngàn năm có một" với rất nhiều quốc gia trên thế giới đang muốn sở hữu loại chiến đấu cơ này - trong đó có cả Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, mặc dù đã được Mỹ dỡ bỏ hàng rào cấm vận mua bán vũ khí sát thương, tuy nhiên việc mua thẳng các chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ là điều rất khó khăn, ngoài ra chi phí cho việc mua F-16 từ Mỹ nhiều khả năng sẽ đắt hơn mua F-2 từ Nhật. Nguồn ảnh: Pinterest. Chưa kể tới việc, mối quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam đang ngày càng thân thiết, việc mua một loạt chiến đáu cơ F-2 cũng như đưa người sang nước bạn đào tạo được xem là một trong những cách củng cố vững chắc mối quan hệ giữa hai nước. Nguồn ảnh: JASDF. Thêm vào đó, trong khi thị trường mua bán chiến đấu cơ F-16 qua sử dụng trên thế giới đang ngày càng trở nên nhộn nhịp thì việc chúng ta bỏ qua mọi phiên bản F-16, chỉ mua và sử dụng phiên bản F-2 của Nhật sẽ khiến nước ngoài khó đoán được sức mạnh của dàn chiến đấu cơ này do phiên bản F-2 đã được Nhật cải biên rất nhiều, không giống với các bản F-16 có trên thị trường hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. So với tiêm kích F-16A, chiến đấu cơ F-2 của Nhật có diện tích mặt cánh lớn hơn 25%, sử dụng vật liệu tổng hợp đời mới để giảm thiểu phản xạ radar, mũi máy bay rộng và to hơn, chứa được radar quét mảng chủ động do Nhật tự thiết kế, đuôi lớn hơn, họng hút khí động cơ lớn hơn, buồng lái ba tấm và đặc biệt là mang được tên lửa chống hạm ASM-1 và ASM-2. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc được tối ưu hoá khả năng chống hạm tốt hơn các phiên bản F-16 do Mỹ sản xuất được cho là một trong những yếu tố cực kỳ "đáng tiền" của tiêm kích F-2 khiến Việt Nam nên cân nhắc chọn mua dàn tiêm kích này trong tương lai nếu Nhật rao bán. Nguồn ảnh: USAmilitary. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản được tối ưu hoá khả năng đánh đất và đánh biển - hiện đại hơn cả bản gốc F-16 của Mỹ.

