Nhật Bản nhập biên siêu tàu ngầm dùng... pin giống trên điện thoại di động

Tàu ngầm Soryu thứ 11 của Nhật Bản mang số thân 511 đã được nhập biên hôm 5/3 vừa rồi sau buổi lễ nhập biên long trọng và trang nghiêm. Đây chính là tàu ngầm đầu tiên của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản và là một trong những tàu ngầm đầu tiên trên thế giới được trang bị pin Lithium-Ion thay vì ác-quy chì như thông thường. Về cơ bản, mọi loại tàu ngầm trên thế giới có cấu tạo sử dụng động cơ điện - diesel đều cần sử dụng pin để hoạt động khi lặn và động cơ diesel để sạc điện cho pin khi tàu nổi. Do lúc lặn, tàu ngầm không thể sử dụng động cơ diesel vì không có không khí nên động cơ điện chạy từ pin là cách duy nhất để các tàu này hoạt động - nguyên lý cơ bản này đã xuất hiện trên mọi loại tàu ngầm điện - diesel từ hàng trăm năm nay. Việc sử dụng pin Lithium-Ion như loại pin được sử dụng trên các máy điện thoại di động, máy tính xách tay ngày nay đã khiến giá thành của chiếc tàu ngầm Soryu thứ 11 cao hơn hàng trăm triệu USD so với các phiên bản trước đó. Tuy nhiên việc sử dụng pin Lithium-ion được cho là sẽ giúp tàu có thời gian hoạt động lâu hơn khi lặn, tuổi thọ pin cao hơn, ít độc hại hơn và có khả năng sửa chữa tốt hơn - dù giá thành sửa chữa cũng không hề nhỏ. Cấu tạo mặt cắt của tàu ngầm lớp Soryu với hệ thống pin Lithium-ion được đặt dọc dưới bụng tàu và kéo dài gần hết chiều dài của tàu. So với loại ác-quy chì thông thường, tàu ngầm sử dụng pin Lithium-ion sẽ không còn phải lo tới yếu tố cháy nổ hoặc phải mang theo nước dự trữ để đổ ác quy trong trường hợp khẩn cấp. Thậm chí truyền thông Nhật Bản còn hài hước cho rằng rất có thể tàu ngầm Soryu thứ 11 của nước này được trang bị cả... công nghệ sạc nhanh - công nghệ đã xuất hiện trên gần như mọi loại điện thoại di động ngày nay. Nguồn ảnh: Jane's. Bên trong một tàu ngầm của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.

