Nhà Trắng đòi hủy tuần tra trên Biển Đen, Hải quân Mỹ nhất quyết không chịu

Cách đây 12 tiếng, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Cố vấn An ninh John Bolton giải thích về đường tuần tra, vận tải của Mỹ qua khu vực Biển Đen sau khi CNN đăng bài khẳng định rằng tuyến đường này có khả năng được sử dụng để gây hấn với Moscow. Nguồn ảnh: USNI. Ngay lập tức sau yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ huỷ tuyến đường tuần tra tự do hàng hải đi qua Biển Đen. Tuyến đường này đã được Hải quân Mỹ sử dụng từ tháng 2/2019 tới nay. Nguồn ảnh: USNI. Tuyến đường tuần tra tự do hàng hải của Hải quân Mỹ đi qua khu vực Biển Đen để vào biển Azov. Tuyến đường này rất gần với nơi mà Hải quân Nga và Hải quân Ukraien từng va chạm trong quá khứ. Nguồn ảnh: USNI. Tuy nhiên chỉ sau đó ít giờ đồng hồ, lực lượng Hải quân Mỹ đã lên tiếng xác nhận họ chưa hề có thông tin huỷ bất cứ chiến dịch nào ở Biển Đen và sẽ không huỷ các chiến dịch này theo như lời "phàn nàn" của Tổng thống Donald Trump. Nguồn ảnh: USNI. Theo đó, Nhà Trắng đã đưa ra yêu cầu buộc Hải quân Mỹ phải huỷ tuyến đường tuần tra tự do hàng hải qua Biển Đen. Tuy nhiên phái hải quân đã ngay lập tức từ chối yêu cầu này. Nguồn ảnh: USNI. Truyền thông Mỹ lo sợ, việc tuyến đường tuần tra của các tàu Mỹ ở quá gần với khu vực do Nga quản lý sẽ là nguy cơ va chạm giữa hai nước trong tương lai khi mà Nga hoặc Mỹ đi nhầm qua khu vực của nhau một cách không chủ ý. Nguồn ảnh: USNI. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cũng khẳng định rằng không chỉ vì một "bài phân tích nghiệp dư" trên CNN mà lực lượng này phải thay đổi tuyến đường tuần tra đã tồn tại gần một năm nay. Nguồn ảnh: USNI. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian tuyến đường tuần tra hàng hải của Mỹ tồn tại, phía Nga dường như không có bất cứ một "lời phàn nàn" nào về các phi vụ tuần tra được tàu chiến Mỹ thực hiện tại đây. Nguồn ảnh: USNI. Theo luật pháp quốc tế, các tàu không nằm trong các quốc gia quanh Biển Đen (như Mỹ) sẽ chỉ được lưu trú trong vùng biển này tối đa 21 ngày. Nguồn ảnh: USNI. Mời độc giả xem Video: Máy bay do thám của Mỹ công khai hoạt động ở Biển Đen.

