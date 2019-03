Cận cảnh thứ vũ khí không thể thiếu trên mọi tàu chiến Mỹ

Có tên đầy đủ là 5-inch/54 caliber Mk 45, Mark 45 là mẫu hải pháo 127mm đang được trang bị trên các tàu chiến lớp Arleigh Burke và Ticonderoga của Hải quân Mỹ. Mặc dù vậy ít ai biết rằng mẫu pháo này đã gần bước qua cái tuổi 50, và đã trải qua ít nhất 4 lần được hiện đại hóa với biến thể mới nhất là Mk 45 Mod 4. Nguồn ảnh: Militarytoday. Được phát triển từ những năm 60 của thế kỷ trước để thay thế cho khẩu Mark 42, khẩu hải pháo Mark 45 chính thức được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 1971. Nguồn ảnh: Militarytoday. Mark 45 đã gây rất nhiều tranh cãi khi ra đời do nó có cỡ nòng lớn hơn khẩu hải pháo Mark 8 của Hải quân Anh nhưng bù lại lại có tốc độ bắn chậm hơn. Mặc dù vậy, hải quân Anh sau này vẫn chuyển hướng sang sử dụng khẩu Mark 45 để có sức công phá lớn hơn cho pháo hạm của mình. Nguồn ảnh: Militarytoday. Hệ thống nạp đạn tự động của Mark 45 được lắp đặt với dự trữ đạn tuỳ thuộc vào từng loại tàu chiến. Trong đó lớp Ticonderoga có hệ thống dự trữ đạn và nạp tự động tối đa tới 600 viên, với lớp Arleigh Burke là 680 viên và với các lớp tàu chiến còn lại tối đa chỉ 500 viên. Nguồn ảnh: Militarytoday. Khẩu pháo này có chiều dài tổng cộng 9 mét trong đó chiều dài nòng 6,8 mét. Cơ cấu mặc định cho phép khẩu hải pháo này hạ góc nòng xuống thấp nhất -15 độ và cao nhất là +65 độ với tốc độ xoay tối đa 20 độ mỗi giây. Nguồn ảnh: Militarytoday. Điểm đặc biệt của Mark 45 đó là nó không thể xoay tròn 360 độ trên thân tàu được mà chỉ xoay được 340 độ. Tốc độ xoay theo chiều ngang của khẩu pháo này là 30 độ mỗi giây và nó mất khoảng 11 giây để xoay hết hành trình của mình. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tốc độ bắn tối đa của Mark 45 vào khoảng 16 tới 20 viên mỗi phút tuỳ thuộc vào loại tàu. Sơ tốc đầu nòng của nó tối đa lên tới 762 mét/giây. Khi bắn loại đạn đặc biệt giúp giảm lửa đầu nòng, sơ tốc đầu nòng giảm xuống còn 457 mét/giây. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tầm bắn tối đa của khẩu pháo này chỉ vào khoảng 24 km. Mark 45 cũng có thể bắn được đạn có điều khiển với tầm bắn từ 19 tới 56 km tuỳ từng loại đạn. Kiểu hoả lực này được cho là chính xác hơn, xa hơn đạn thông thường và rẻ hơn tên lửa khi mỗi viên chỉ có giá khoảng 100.000 USD. Nguồn ảnh: Militarytoday. Ngoài phục vụ trên tàu chiến Mỹ, Mark 45 còn có mặt trong biên chế Hải quân Australia, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Tây Ban Nha, Thái Lan,... trên các tàu chiến do các nước này tự sản xuất. Nguồn ảnh: Militarytoday. Mời độc giả xem Video: Khu trục hạm lớp Arleigh Burke - loại khu trục hạm có số lượng nhiều nhất trong biên chế Hải quân Mỹ hiện nay.

