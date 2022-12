Nhà đài Pháp lộ vị trí quân Ukraine, Nga ngay lập tức pháo kích

Các trận chiến tại một số điểm tranh chấp quan trọng ở miền đông Ukraine đã gia tăng cường độ; theo nguồn tin tình báo của NATO, cả Nga và Ukraine đều phải huy động lực lượng dự bị của mình vào chiến trường, điều này gần như phù hợp với các thông tin liên quan của quân đội Ukraine. Phía Ukraine cho biết lực lượng chủ lực của Lữ đoàn 93 đã mất hơn 70% quân số chiến đấu và được lệnh rút khỏi chiến tuyến Bakhmut để nghỉ ngơi, và họ được thay thế bằng hai lữ đoàn cơ giới mới được thành lập. Theo phân tích, hai lữ đoàn chiến đấu Ukraine mới đến chưa chắc đã đạt đến trình độ toàn diện, trình độ thực chiến cũng không đáng nhắc đến, nhưng để bảo vệ Bakhmut, họ chỉ có thể tiếp tục đưa quân lấp đầy "cối xay thịt " quá kinh khủng này. Dựa trên các thông tin từ tất cả các bên, thương vong hàng ngày hiện tại của quân đội Ukraine trên chiến tuyến Bakhmut là khá cao. Bên cạnh việc không ngừng tăng viện binh, Ukraine cũng tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ về vũ khí của phương Tây. Anh tuyên bố sẽ bàn giao hệ thống tên lửa chống tăng mới nhất Brimstone-2 cho Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố rằng, với việc sở hữu hệ thống tên lửa chống tăng Brimstone-2 có tầm bắn xa hơn và mối đe dọa đối với các mục tiêu bọc thép trên mặt đất và các sở chỉ huy tiền phương của Nga sẽ “tăng lên nhiều lần”. Ngoài ra, Mỹ bị nghi ngờ cung cấp cho quân đội Ukraine "đạn chùm (DPICM)" để phóng đi từ bệ phóng tên lửa cơ động cao HIMARS. Đoạn video chiến trường do quân đội Ukraine công bố vào ngày 17/12 cho thấy, họ đã sử dụng "đạn chùm" vào các vị trí phòng ngự của quân đội Nga và tuyên bố đã gây ra thiệt hại cho quân Nga. Quân đội Nga không phản hồi về điều này, nhưng một động thái của Quân đội Nga dường như xác nhận tuyên bố của Ukraine. Hãng tin Sputnik của Nga tiết lộ, quân đội Nga vừa triển khai một loạt radar trinh sát pháo "Penicillin" tới chiến trường Ukraine. Hệ thống này có thể phát hiện tọa độ các trận địa pháo của quân đội Ukraine. Hệ thống radar trinh sát pháo binh Penicilin của Nga, là loại radar hoạt động theo nguyên lý thụ động, hầu như không bị radar của Ukraine hay NATO phát hiện. Ngược lại, bản thân radar trinh sát pháo binh truyền thống là một nguồn phát tín hiệu điện từ lớn và xác suất sống sót của nó rất thấp, khi đối mặt với các đối thủ tác chiến điện tử mạnh mẽ như NATO. Các nguồn tin quân sự Ukraine trước đây tiết lộ rằng, NATO đã sử dụng các vệ tinh trinh sát để thu thập thông tin quan trọng như hoạt động di chuyển hay vị trí các đài radar phòng không của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine; đồng thời cung cấp chúng cho quân đội Ukraine theo thời gian thực, thông qua một liên kết dữ liệu riêng. Đối với các vị trí radar phòng không và radar trinh sát pháo binh quan trọng, quân đội Ukraine sẽ sử dụng tiêm kích MiG-29 được trang bị tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM mà Mỹ viện trợ để tiêu diệt. Hiện năng lực trinh sát điện tử của NATO quá mạnh, đây là nguyên nhân chính khiến Nga ráo riết triển khai radar trinh sát pháo binh thụ động Penicillin đến các chiến trường lớn như Bakhmut. Nhược điểm duy nhất của radar trinh sát pháo binh Penicillin là loại radar thụ động, nên có tầm phát hiện nhỏ (tối đa 25 km); do vậy loại tên lửa như HIMARS có tầm bắn xa, nên ít bị đe dọa hơn. Tuy nhiên, hiệu quả phát hiện và khóa mục tiêu của pháo xe kéo kiểu cũ cũng như các loại lựu pháo tự hành và pháo phản lực phóng loạt BM-21 của Ukraine, vẫn cực kỳ đáng tin cậy. Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh xung đột hiện đại, cả Nga và Ukraine đều không thể giành chiến thắng, nếu chỉ bằng một loại vũ khí; dù đó là bệ phóng tên lửa HIMARS được truyền thông phương Tây và Ukraine “thần thánh hóa” từ lâu, hay thiết bị trinh sát pháo binh Penicillin non trẻ của Nga. Trên thực tế, chiến trường hiện đại, thì các phương pháp thu thập thông tin truyền thống cũng rất quan trọng. Vào ngày 17/12, sau khi đoạn video phỏng vấn của một phóng viên truyền hình Pháp tại khu đô thị Bakhmut được phát sóng, các trận địa phòng ngự của Ukraine ở khu vực lên sóng đã ngay lập tức bị pháo binh Nga bao trùm. Trong video của đài “France 24 News”, vị trí đóng quân của hai đại đội Ukraine cũng như những thông tin quan trọng về vũ khí đã vô tình bị rò rỉ. Sĩ quan quân đội Ukraine trả lời phỏng vấn đã tự tin nói với “France 24 News”: Cả thành phố Bakhmut là một pháo đài khổng lồ, với các tuyến phòng thủ trên mọi đường phố để ngăn chặn quân Nga tấn công. Tuy nhiên, một giờ sau khi video bản tin của truyền thông Pháp được phát đi, con phố được lên sóng ở khu vực trung tâm thành phố Bachmut, toàn bộ tòa nhà trên con phố đã bị san bằng bởi hỏa lực pháo binh Nga. Kết quả là Tiểu đoàn tân binh mới thay thế Lữ đoàn 93 được 20 giờ, chưa có kinh nghiệm đã phải hứng thương vong trong trận pháo kích kinh hoàng của quân Nga.

