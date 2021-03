Nguyên thủ các cường quốc sử dụng “Không lực Một” như thế nào?

Với sự phát triển của toàn cầu hóa, sự giao lưu và hợp tác giữa các quốc gia ngày càng trở nên gần gũi hơn; và lẽ đương nhiên, là lãnh đạo các nước cần thường xuyên đi công tác ngoại giao. Tất nhiên, với tư cách là những nhà lãnh đạo quốc gia, họ đương nhiên cần phương tiện di chuyển thuận tiện nhất, an toàn nhất. Phương tiện di chuyển phù hợp nhất, chính là máy bay, hay còn gọi là chuyên cơ Tổng thống. Với tư cách là các nhà lãnh đạo quốc gia, vì sự cân nhắc về an toàn và thời gian, khi đi máy bay, họ luôn đi loại máy bay đặc biệt. Và một số quốc gia, thậm chí còn chuẩn bị một chiếc chuyên cơ, giành riêng cho nhà lãnh đạo tối cao. Chiếc máy bay giành cho tổng thống của Mỹ, được gọi là “Air Force One” hay “Không lực Một”. Tuy nhiên có hai lãnh đạo quốc gia thuộc nhóm thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn không có chuyên cơ riêng. Đầu tiên là Mỹ, với tư cách là siêu cường mạnh nhất trên thế giới, chiếc “Không lực Một” của Mỹ, là một mẫu cải tiến của chiếc máy bay chở khách loại lớn Boeing 747-200, được chế tạo rất tốn kém, có giá thành đến 3,9 tỷ USD. Chiếc “Không lực Một” của Tổng thống Mỹ mặc dù là máy bay dân sự, nhưng được thiết kế lại hoàn toàn theo cách quân sự; được coi như “Nhà Trắng trên không”; đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho Tổng thống Mỹ trong các chuyến đi xa. Không giống như Mỹ, Trung Quốc không có cái gọi là “Không lực Một”. Vì vậy, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đi công tác trong nước, hoặc công du nước ngoài, bằng máy bay của hàng không dân dụng Trung Quốc. Khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc di chuyển bằng máy bay, trên những máy bay đó cũng sẽ thực hiện một số thay đổi, để đảm bảo an toàn và thoải mái. Với sự phát triển của nền kinh tế và vai trò càng cao trên trường quốc tế của Trung Quốc, nhiều ý kiến về việc chế tạo chuyên cơ riêng cho nguyên thủ nước này; nhưng trước mắt, do Trung Quốc chưa chế tạo được máy bay chở khách dân dụng cỡ lớn, nên họ chưa chế tạo chuyên cơ riêng cho nguyên thủ. Pháp là một quốc gia có năng lực công nghiệp mạnh, chiếc máy bay “Không lực Một” của họ cũng khá “hoành tráng”. “Không lực Một” của Pháp là một chiếc máy bay Airbus A340 được sửa đổi, với một bức tranh vẽ cờ Pháp trên đuôi, để cho thế giới thấy danh tính của họ. Nước Anh cũng giống Trung Quốc, lãnh đạo của họ không có chuyên cơ “Không lực Một”. Vì vậy, Thủ tướng Anh cần đặt chỗ trước với công ty hàng không dân dụng trong nước, trước khi lên đường. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Anh đã đi công du nước ngoài trên những chiếc Boeing 777, nhưng sự an toàn và thoải mái cũng được cải thiện thông qua các sửa đổi. Mặc dù không còn vị trí siêu cường như thời Liên Xô, nhưng Nga vẫn giữ truyền thống thời Liên Xô, khi vẫn duy trì chuyên cơ “Không lực Một” cho Tổng thống; và đây cũng là một phiên bản dân sự được thiết kế lại theo cách quân sự, như chuyên cơ của Tổng thống Mỹ. Chuyên cơ “Không lực Một” của Nga là một chiếc máy bay Il-62, đã được sửa đổi. Máy bay này được gọi là “Điện Krem bay” và thoải mái như “Không lực Một” của Mỹ. Chiếc máy bay này cũng đã trải qua những sửa đổi đặc biệt và có khả năng trở thành Sở chỉ huy trong thời chiến. Ngoài tốp 5 quốc gia trên, Nhật Bản cũng thiết kế chiếc máy bay “Không lực Một” cho Thủ tướng nước này. Japan’s Air Force One là một chiếc Boeing-747-47C đã được sửa đổi. Phần đuôi của máy bay được sơn quốc kỳ Nhật Bản, và phần mũi có dòng chữ “Japan”, có thể nói là rất đặc biệt. Qua quan sát, không khó để nhận thấy rằng, sự an toàn của lãnh đạo mỗi quốc gia phải được đặt lên hàng đầu. Suy cho cùng, với tư cách là người đứng đầu một quốc gia, một khi họ gặp tai nạn, thì sẽ có sóng gió lớn cho đất nước của họ. Hơn nữa, những người có thể đạt đến vị trí nguyên thủ quốc gia của các cường quốc, chắc chắn sẽ không còn trẻ. Vì vậy, việc trang bị mức độ an toàn và tiện nghi những chiếc chuyên cơ, là điều cần phải thực hiện. Nguồn ảnh: Gettyimg. Tổng thống Joe Biden ngã trên cầu thang khi lên chiếc Không Lực Một. Nguồn: CNBC.

