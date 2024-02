Nguyên nhân nào gây ra vụ nổ nhà máy sản xuất vũ khí của Nga?

Nhiều cơ quan truyền thông của Nga, trong đó có TASS đưa tin, vào tối 7/2 theo giờ địa phương, một " vụ nổ kinh hoàng" đã xảy ra tại thành phố công nghiệp quốc phòng Izhevsk của Nga, nằm ở phía Tây dãy núi Ural. Địa điểm chính xác là Votkinsk, nằm ở khu công nghệp quốc phòng cách thành phố khoảng 5 km, có tọa độ 57°9'25,39" độ vĩ Bắc và 54°8'41,32" độ kinh Đông. Hiện cả quan chức Nga và Ukraine đều chưa đưa ra bình luận gì. Được biết, khu công nghiệp Votkinsk nơi xảy ra vụ nổ không chỉ sản xuất vũ khí thông thường mà còn sản xuất động cơ cho những tên lửa đạn đạo quan trọng của Nga như Iskander-M, Topol-M và Bulava. Trong đó Topol-M và Bulava là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Thông tin chi tiết về vụ nổ dữ dội này vẫn chưa rõ ràng, có thông tin cho rằng vụ nổ xảy ra tại khu thử nghiệm của Nhà máy quốc phòng Votkinsk và vụ nổ xảy ra "trong một cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa theo kế hoạch". Nhưng các thông tin liên quan vẫn chưa được xác nhận. Izhevsk là một thành phố công nghiệp quốc phòng lớn ở Nga, một trong những “đặc sản” của thành phố là súng trường tấn công dòng AK. Tuy nhiên, so với các sản phẩm quân sự khác được sản xuất tại đây, súng trường tấn công dòng AK đơn giản là không có gì đáng nói. Ngoài ra, gần thành phố Izhevsk còn có hàng loạt căn cứ quân sự và kho đạn dược lớn và một số cơ sở quân sự của Nga. Do vậy dư luận suy đoán vụ nổ có thể là ở căn cứ chứa tên lửa và đạn pháo cỡ lớn. Hiện chưa có thêm thông tin về vụ nổ lớn ở Izhevsk, một số nhà phân tích suy đoán rằng, rất có thể đây là một "kiệt tác" khác của máy bay không người lái cảm tử Ukraine tấn công. Tuy nhiên, xét vị trí địa lý của thành phố Izhevsk, nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.700 km, nên UAV cảm tử của Ukraine sẽ khó bay tới đây. Nếu bị phía Ukraine phá hoại, thì nhiều khả năng đặc vụ Ukraine đã áp sát mục tiêu và sử dụng UAV nhiều cánh quạt. Và tất nhiên không thể loại trừ những tai nạn, ví dụ như động cơ tên lửa do Nhà máy quân sự Votkinsk sản xuất đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm. Một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra tại nhà máy vào năm ngoái. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, thuật ngữ "tấn công chính xác tầm xa", hay “tấn công phẫu thuật” là một trong những lợi thế bất đối xứng lớn nhất của Quân đội Nga so với Ukraine. Trong thời gian qua, Quân đội Nga gần như đã sử dụng tất cả các loại tên lửa tấn công mặt đất, kể cả tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, thậm chí là cả tên lửa phòng không S-300 và tên lửa đạn đạo chống hạm để tham gia tấn công mục tiêu mặt đất. Trong một cuộc không kích quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine vào ngày 7/2, Quân đội Nga có thể đã sử dụng một tên lửa tiên tiến khác là tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon. Loại tên lửa được Nga tuyên bố “không có đối thủ” và “không thể đánh chặn”. Theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, phần còn lại của tên lửa siêu thanh bị nghi ngờ là tên lửa "Zircon", được tìm thấy gần đường dây điện bị phá hủy ở khu vực sông Dnieper do Ukraine kiểm soát. Hiện chưa rõ liệu tên lửa này có phải do phòng không Ukraine bắn hạ hay không? Theo dự đoán, rất có thể tên lửa của Nga bị trục trặc hoặc đơn giản là không bắn trúng mục tiêu, vì Quân đội Nga khó có thể sử dụng loại "Zircon" đắt tiền để phá hủy hệ thống đường dây tải điện; vì giá của loại tên lửa này được cho là hơn 230 triệu USD/quả. Theo thông tin từ hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết, một mảnh tên lửa không xác định được đánh dấu "3M22" đã được tìm thấy tại địa điểm này. Hiện các quan chức của cả Nga và Ukraine đều không bình luận về điều này. Tuy nhiên, lúc 7h46 sáng ngày 7/2, Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo rằng, một "tên lửa tốc độ cao" đang tiếp cận Kiev, nhưng không cung cấp thêm thông tin, đặc biệt là đặc điểm của "tên lửa tốc độ cao" này. Xét cho cùng, 3M22 "Zircon" được coi là tên lửa tốc độ cao, tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa chống hạm siêu âm Kh-22 cũng là tên lửa có “tốc độ cao; miễn là chúng bay trên tốc độ siêu âm. Quân đội Nga đã nhiều lần sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger) trong các vụ tấn công Ukraine. Trước khi bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, các quan chức Nga đã đồng tình với tuyên bố của truyền thông rằng, Kinzhal được gọi là “tên lửa siêu thanh”. Tuy nhiên, sau khi tên lửa Kinzhal bị hệ thống phòng không Patriot của Ukraine bắn hạ, thì đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin "làm rõ" rằng, Kinzhal chỉ là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, chứ không phải tên lửa siêu thanh. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có tin tức chắc chắn rằng Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh "Zircon" có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào trên thế giới trong chiến tranh, mặc dù loại tên lửa này đã được Quân đội Nga trang bị. Chính phủ Nga coi "Zircon" và công nghệ siêu thanh là bí mật hàng đầu. Vì lý do này, 12 chuyên gia về tên lửa siêu thanh của Nga đã bị cáo buộc bán công nghệ bí mật cho các nước khác và bị tòa án kết án vào năm ngoái. Các nhà phân tích cũng đang thắc mắc tại sao Quân đội Nga không sử dụng tên lửa siêu thanh "Zircon" này, vốn được quảng cáo là không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện có và thậm chí cả các hệ thống phòng không sẽ xuất hiện trong vài thập kỷ tới, để tấn công “phẫu thuật” các mục tiêu của Ukraine? (Nguồn ảnh: Sina, TASS, Reuters).

