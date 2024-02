Quân đội Nga còn 700 mét để đóng hoàn toàn “nồi hầm” Avdiivka

Việc Quân đội Ukraine ở Avdiivka bị bao vây là điều không còn nghi ngờ gì nữa, khi các cuộc tấn công tổng lực của Nga đã thực sự cắt thành phố thành hai phần. Các nguồn tin Ukraine cho biết, con đường cung cấp chính từ ngoài vào thành phố, hiện đã nằm trong tầm ngắm trực tiếp của các đơn vị Nga. Trên thực tế, hiện tại quân Nga chỉ còn 700 m để đi đến huyết mạch giao thông, mà chính phía Ukraine gọi là “đường sinh mệnh”. Với tốc độ tiến quân hiện tại, việc này có thể được thực hiện trong một, hoặc tối đa là hai ngày tới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, hiện quân Nga liên tục thay đổi chiến thuật của các hoạt động tấn công, tiến hành các hoạt động nghi binh với các lực lượng phòng thủ của quân Ukraine; khiến quân Ukraine rất khó khăn trong việc phán đoán hướng tiến công chủ yếu của Nga. Những chiến thuật hợp lý đã giúp quân Nga đột phá qua tuyến đường sắt phía đông nam Nhà máy than cốc Avdiivka. Hiện các trận đánh chính ở Avdiivka đang diễn ra trên các đường phố Chistykov, Donetskaya, Lesya Ukrainka, Sapronova, Pershotravneva và Stepnaya. Pháo binh Nga thực hiện các cuộc bắn phá tập trung vào các trận địa phòng ngự của Ukraine trong khu vực trên. Ngoài ra, không quân chiến thuật của Nga cũng thường xuyên tham gia tấn công, gây thiệt hại nặng cho Ukraine. Hiện phía Ukraine ít có phương án để chống lại cuộc tấn công dữ dội của quân Nga với hỏa lực vượt trội như vậy. Nhưng các đơn vị của Ukraine không được lệnh rút khỏi thành phố; trong khi hỏa lực pháo binh yểm trợ đang thiếu hụt nghiêm trọng, do nguồn đạn pháo đã hết nhưng chưa có nguồn bổ sung. Một số nguồn tin Ukraine hôm 8/2 cho biết, một số đơn vị Ukraine đã bắt đầu rút khỏi khu vực phía đông bắc Avdiivka. Ngoài ra còn có nguồn tin cho rằng, quân Nga đã đi vòng qua Nhà máy than cốc Avdiivka từ phía đông nam, để tiếp cận con đường duy nhất của Ukraine vào thành phố. Mặc dù vẫn chưa có xác nhận chính thức về thông tin này, nhưng rõ ràng là trong những ngày tới, quân Ukraine ở Avdiivka sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, đó là rút lui hoặc tiếp tục chiến đấu trong vòng vây hoàn toàn. Tình hình nguy cấp của quân Ukraine tại Avdiivka được chính truyền thông Ukraine thừa nhận; đặc biệt là tình hình chuyển biến xấu trong mấy ngày qua. Mặc dù vậy, việc rút quân khỏi Avdiivka như một biện pháp bảo toàn lực lượng không nằm trong kế hoạch của các chỉ huy Quân đội Ukraine. Về vấn đề này, một số chuyên gia cho rằng, quân Ukraine tại Avdiivka có thể sẽ bị bao vây, tiêu diệt. Và mọi sai lầm sẽ được quy cho nguyên Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny (hiện đã bị Tổng thống Zelensky cách chức hôm 9/2). Cách đây vài tháng, Tướng Zaluzhny đã đề xuất rút quân khỏi Avdiivka, qua đó duy bảo toàn lực lượng và tổ chức lại thế trận phòng ngự tại khu vực này. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị chính Tổng thống Zelensky bác bỏ. Giờ đây, khi thảm họa của Quân đội Ukraine ở Avdiivka trở nên rõ ràng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang bắt đầu tìm kiếm phương án cuối cùng và có vẻ như họ đã tìm thấy, khi tân Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky đã có cuộc họp khẩn cấp về tình hình Avdiivka. Cuộc họp diễn ra do những thay đổi đáng kể ở Avdiivka trong những ngày qua, khi quân Nga đã kiểm soát các điểm chiến lược quan trọng trong khu vực mỏ cát Avdeevsky (Blue Lakes) và bắt đầu tiến vòng qua Nhà máy than cốc vào thành phố ở hướng nam, với chiều sâu tới 500 mét (tính từ đường ray ở khu vực phố Chistykova). Thảo luận tại cuộc họp liên quan đến các khía cạnh quan trọng của việc Nga có thể cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế dẫn từ Lastochkino và Orlovka. Các chuyên gia quân sự Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường ngay lập tức các vị trí phòng thủ trong thành phố và đề xuất điều thêm ít nhất hai lữ đoàn cho nhiệm vụ này. Theo các nhà phân tích Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Ukraine phải tăng cường một lữ đoàn tấn công về phía đông Mỏ cát để giành lại quyền kiểm soát các điểm cao chiến thuật, giúp cải thiện thế trận phòng ngự của quân Ukraine trong khu vực. Còn lữ đoàn thứ hai, theo khuyến nghị, nên tăng cường tuyến phòng thủ từ lối vào Avdiivka dọc theo đường O0542 đến đường Chistykov và Lesya Ukrainka, nhằm tạo thêm rào cản trước bước tiến của quân Nga. Tuy nhiên, nguồn dự trữ của Ukraine rất hạn chế, nên kế hoạch như vậy khó có thể thực hiện được. Theo các nhà phân tích độc lập, hiện Quân đội Nga tiếp tục bao vây Avdiivka, cố gắng đưa quân Ukraine “vào vạc”. Hiện các đơn vị Ukraine tại đây ngày càng có ít cơ hội đưa lực lượng dự bị đến khu vực đông dân cư hoặc rời khỏi thành phố. Theo trang Topwar của Nga, từ phía bắc, các nhóm chiến thuật cấp đại đội thuộc Lữ đoàn 114 của Nga, được trang bị xe tăng T-90M và T-72B3M, đang tiến về Avdiivka. Quân Ukraine bị tấn công trên đoạn đường từ Michurin và Timiryazev, tại khu công nghiệp của Nhà máy than cốc (AKHZ). Ở phía nam, quân Nga đang tiến về đoạn giữa Severny và quốc lộ O-0542. Thòng lọng xung quanh khu vực quân Ukraine tại thành phố Avdiivka đang được thắt chặt và nút “cổ chai” chỉ còn lại không quá 3,75 km để Ukraine có thể sử dụng để rút lui. Tranh thủ thời tiết tốt lên, máy bay ném bom chiến thuật Su-34 của Không quân Ngasử dụng bom lượn có điều khiển FAB-500 M62 tấn công các trận địa phòng ngự kiên cố. Pháo phản lực BM-21 Grad và BM-27 Uragan liên tục dội đạn vào các vị trí của quân Ukraine. Hiện nay việc tiếp tế cho quân Ukraine ở khu vực Nhà máy than cốc (AKHZ) qua ngả Orlovka dọc theo đường cao tốc O-0542 ngày càng trở nên khó khăn. Nhà báo người Đức Julian Repke đánh giá rằng, tình hình ở Avdiivka có sự tương đồng với những gì xảy ra trong cuộc tấn công của quân Nga vào Bakhmut trước đây (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, CNN).

