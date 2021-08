Ngón tay trỏ chứng minh lính Taliban được huấn luyện cực kỳ bài bản

Những hình ảnh được ghi lại từ thủ đô Kabul, đã cho thấy binh lính Taliban được huấn luyện hết sức bài bản. Một chi tiết rất nhỏ, đó là ngón tay cái của người lính luôn đặt bên ngoài cò súng, đã chứng tỏ điều này. Việc đặt ngón tay cái ra ngoài cò súng, là tiêu chuẩn an toàn cơ bản của rất nhiều lực lượng quân sự hiện nay. Dù nhiều lực lượng chính quy trên thế giới vẫn chưa phổ biến cách cầm súng này, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy Taliban đã huấn luyện binh lính cực kỳ bài bản, theo giáo trình hiện đại. Việc đặt ngón trỏ bên ngoài cò súng, sẽ đảm bảo an toàn trong rất nhiều trường hợp, nhất là khi người lính bị giật mình, hoặc do quá căng thẳng. Giới chuyên gia quân sự đánh giá, chi tiết này dù rất nhỏ nhặt, nhưng cũng chứng minh được khả năng huấn luyện binh lính của Taliban là không thể xem thường. Bất chấp việc quân phục, trang bị và tác phong của những chiến binh Taliban là khá "tạp nham" và không đồng bộ, tuy nhiên khả năng chiến đấu của họ, chắc chắn không hề tầm thường như những gì người Mỹ tưởng lầm. Trên đường phố của thủ đô Kabul ngay lúc này, có thể thấy lính Taliban tràn ngập, họ xuất hiện trong đủ loại trang phục, mang theo mình nhiều loại vũ khí khác nhau. Tuy nhiên, rất ít thông tin về cướp bóc, hôi của hay giết người vô tội được xuất hiện, dường như sự xuất hiện của Taliban không làm cuộc sống của người dân Kabul bị ảnh hưởng quá nhiều. Trước đó, cũng chưa hề có bất cứ sự chuyển giao quyền lực chính thống nào giữa chính quyền cũ của Afghanistan do Mỹ dựng lên và lực lượng Taliban. Chính quyền cũ của Afghanistan, chỉ đơn giản là bỏ chạy, trong khi đó binh lính Taliban, nghiễm nhiên tiếp quản mọi khu vực trọng yếu của thủ đô Kabul, mà không vấp phải quá nhiều kháng cự. Các nhà phân tích chính trị cho biết, chắc chắn lực lượng Taliban đã nhận sự trợ giúp từ nước ngoài, và trong thời gian tới các hoạt động của Taliban với thế giới, sẽ dần hé lộ "nhà tài trợ" của lực lượng này. Suốt hai thập kỷ qua, Mỹ đã cố gắng bình định Afghanistan và quét sạch Taliban nhưng không thành công. Sự suy yếu của Taliban, được cho là sự thổi phồng quá đáng của Mỹ, trong suốt nhiều năm liền. Ngay khi thông tin về việc Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan xuất hiện, Taliban bỗng chốc lại quay trở lại, với một lực lượng đông đảo và được đào tạo bài bản, khiến không ít người phải bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn, đó là quân đội Afghanistan trước đây, đã được Mỹ đổ hàng trăm tỷ USD để đào tạo, huấn luyện, lại tan hàng một cách nhanh chóng, chỉ ít ngày sau khi Mỹ và NATO rút quân khỏi quốc gia này. Nguồn ảnh: Sina. Mỹ muốn đưa binh lính quay trở lại Afghanistan để cứu vãn tình hình nhưng không kịp, sức tiến quân của Taliban là quá mạnh và quá nhanh. nguồn: CNBC.



Những hình ảnh được ghi lại từ thủ đô Kabul, đã cho thấy binh lính Taliban được huấn luyện hết sức bài bản. Một chi tiết rất nhỏ, đó là ngón tay cái của người lính luôn đặt bên ngoài cò súng, đã chứng tỏ điều này. Việc đặt ngón tay cái ra ngoài cò súng, là tiêu chuẩn an toàn cơ bản của rất nhiều lực lượng quân sự hiện nay. Dù nhiều lực lượng chính quy trên thế giới vẫn chưa phổ biến cách cầm súng này, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy Taliban đã huấn luyện binh lính cực kỳ bài bản, theo giáo trình hiện đại. Việc đặt ngón trỏ bên ngoài cò súng, sẽ đảm bảo an toàn trong rất nhiều trường hợp, nhất là khi người lính bị giật mình, hoặc do quá căng thẳng. Giới chuyên gia quân sự đánh giá, chi tiết này dù rất nhỏ nhặt, nhưng cũng chứng minh được khả năng huấn luyện binh lính của Taliban là không thể xem thường. Bất chấp việc quân phục, trang bị và tác phong của những chiến binh Taliban là khá "tạp nham" và không đồng bộ, tuy nhiên khả năng chiến đấu của họ, chắc chắn không hề tầm thường như những gì người Mỹ tưởng lầm. Trên đường phố của thủ đô Kabul ngay lúc này, có thể thấy lính Taliban tràn ngập, họ xuất hiện trong đủ loại trang phục, mang theo mình nhiều loại vũ khí khác nhau. Tuy nhiên, rất ít thông tin về cướp bóc, hôi của hay giết người vô tội được xuất hiện, dường như sự xuất hiện của Taliban không làm cuộc sống của người dân Kabul bị ảnh hưởng quá nhiều. Trước đó, cũng chưa hề có bất cứ sự chuyển giao quyền lực chính thống nào giữa chính quyền cũ của Afghanistan do Mỹ dựng lên và lực lượng Taliban. Chính quyền cũ của Afghanistan, chỉ đơn giản là bỏ chạy, trong khi đó binh lính Taliban, nghiễm nhiên tiếp quản mọi khu vực trọng yếu của thủ đô Kabul, mà không vấp phải quá nhiều kháng cự. Các nhà phân tích chính trị cho biết, chắc chắn lực lượng Taliban đã nhận sự trợ giúp từ nước ngoài, và trong thời gian tới các hoạt động của Taliban với thế giới, sẽ dần hé lộ "nhà tài trợ" của lực lượng này. Suốt hai thập kỷ qua, Mỹ đã cố gắng bình định Afghanistan và quét sạch Taliban nhưng không thành công. Sự suy yếu của Taliban, được cho là sự thổi phồng quá đáng của Mỹ, trong suốt nhiều năm liền. Ngay khi thông tin về việc Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan xuất hiện, Taliban bỗng chốc lại quay trở lại, với một lực lượng đông đảo và được đào tạo bài bản, khiến không ít người phải bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn, đó là quân đội Afghanistan trước đây, đã được Mỹ đổ hàng trăm tỷ USD để đào tạo, huấn luyện, lại tan hàng một cách nhanh chóng, chỉ ít ngày sau khi Mỹ và NATO rút quân khỏi quốc gia này. Nguồn ảnh: Sina. Mỹ muốn đưa binh lính quay trở lại Afghanistan để cứu vãn tình hình nhưng không kịp, sức tiến quân của Taliban là quá mạnh và quá nhanh. nguồn: CNBC.