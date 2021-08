Taliban tóm sống một trực thăng vũ trang Mi-35 mới nguyên!

Sau nhiều đợt tấn công như vũ bão của Taliban tại Afghanistan, cuối cùng thì lực lượng này cũng thu được một loại vũ khí chiến lợi phẩm cực kỳ lợi hại, đó là trực thăng vũ trang Mi-35. Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, chiếc trực thăng vũ trang gần như còn nguyên vẹn này, đã bị rơi vào tay khủng bố Taliban sau khi lực lượng này chiếm được sân bay Kunduz, nằm ở phía Bắc Afghanistan. Điều đáng nói, đây là một trong những chiếc trực thăng vũ trang Mi-35 hiếm hoi mà quân đội chính phủ Afghanistan đang sở hữu. Trước đó, chiếc Mi-35 này đã được Ấn Độ tặng nguyên chiếc cho quân đội Afgha. Nhiều nguồn tin cũng cho biết, có hàng nghìn binh lính, sĩ quan chỉ huy và cảnh sát Afghanistan đã ra đầu hàng khủng bố Taliban. Đây cũng là lý do chiếc trực thăng Mi-35 còn nguyên vẹn, chưa bị phá hủy. Các trực thăng vũ trang Mi-35 đã có lịch sử hoạt động khá nhiều ở chiến trường Afghanistan. Tuy nhiên các tài liệu ghi chép lại cho biết, trực thăng Mi-35 sẽ gặp nhiều hư hỏng khi hoạt động trên chiến trường này. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là do trực thăng Mi-35 và các phiên bản khác của nó, không thể chịu được không khí đầy bụi và cát của Trung Đông. Trong khi đó, khả năng phòng không yếu kém của khủng bố Taliban, lại dường như không thể gây hại được cho loại trực thăng này, do mọi loại đạn có cỡ nòng dưới 23mm, thường không thể khiến Mi-35 bị hư hỏng. Loại vũ khí nguy hiểm nhất mà các trực thăng vũ trang Mi-35 phải hứng chịu ở chiến trường này, chính là tên lửa phòng không vác vai MANPADS. Trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan, nhiều quốc gia đã "góp" trực thăng vũ trang cho các lực lượng tham chiến tại đây. Ví dụ như vào năm 2008 tới năm 2009, Cộng hòa Séc đã góp tới 6 chiếc trực thăng Mi-24 cho lực lượng quân chính phủ Afghanistan. Ấn Độ cũng đã đóng góp ít nhất ba chiếc trực thăng Mi-35 cho quân chính phủ Afghanistan, và một trong số đó, chính là chiếc trực thăng xấu số bị quân Taliban thu giữ gần như nguyên vẹn cách đây ít ngày. Nếu có thể tìm được cách vận hành, rất có thể chiếc trực thăng Mi-35 Ấn Độ này, sẽ trở thành nhân tố đầu tiên của lực lượng Không quân Phiến quân Taliban. Không loại trừ khả năng, Taliban sẽ trưng dụng lại phi công và nhân viên cơ khí của quân chính phủ Afghanistan đã ra hàng, để có thể đưa chiếc trực thăng này quay lại hoạt động nhanh nhất có thể. Nguồn ảnh: QQ. Cuộc chiến tại Afghanistan từng được cho là một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô tan rã. Nguồn: TheArchive.



Sau nhiều đợt tấn công như vũ bão của Taliban tại Afghanistan, cuối cùng thì lực lượng này cũng thu được một loại vũ khí chiến lợi phẩm cực kỳ lợi hại, đó là trực thăng vũ trang Mi-35. Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, chiếc trực thăng vũ trang gần như còn nguyên vẹn này, đã bị rơi vào tay khủng bố Taliban sau khi lực lượng này chiếm được sân bay Kunduz, nằm ở phía Bắc Afghanistan. Điều đáng nói, đây là một trong những chiếc trực thăng vũ trang Mi-35 hiếm hoi mà quân đội chính phủ Afghanistan đang sở hữu. Trước đó, chiếc Mi-35 này đã được Ấn Độ tặng nguyên chiếc cho quân đội Afgha. Nhiều nguồn tin cũng cho biết, có hàng nghìn binh lính, sĩ quan chỉ huy và cảnh sát Afghanistan đã ra đầu hàng khủng bố Taliban. Đây cũng là lý do chiếc trực thăng Mi-35 còn nguyên vẹn, chưa bị phá hủy. Các trực thăng vũ trang Mi-35 đã có lịch sử hoạt động khá nhiều ở chiến trường Afghanistan. Tuy nhiên các tài liệu ghi chép lại cho biết, trực thăng Mi-35 sẽ gặp nhiều hư hỏng khi hoạt động trên chiến trường này. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là do trực thăng Mi-35 và các phiên bản khác của nó, không thể chịu được không khí đầy bụi và cát của Trung Đông. Trong khi đó, khả năng phòng không yếu kém của khủng bố Taliban, lại dường như không thể gây hại được cho loại trực thăng này, do mọi loại đạn có cỡ nòng dưới 23mm, thường không thể khiến Mi-35 bị hư hỏng. Loại vũ khí nguy hiểm nhất mà các trực thăng vũ trang Mi-35 phải hứng chịu ở chiến trường này, chính là tên lửa phòng không vác vai MANPADS. Trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan, nhiều quốc gia đã "góp" trực thăng vũ trang cho các lực lượng tham chiến tại đây. Ví dụ như vào năm 2008 tới năm 2009, Cộng hòa Séc đã góp tới 6 chiếc trực thăng Mi-24 cho lực lượng quân chính phủ Afghanistan. Ấn Độ cũng đã đóng góp ít nhất ba chiếc trực thăng Mi-35 cho quân chính phủ Afghanistan, và một trong số đó, chính là chiếc trực thăng xấu số bị quân Taliban thu giữ gần như nguyên vẹn cách đây ít ngày. Nếu có thể tìm được cách vận hành, rất có thể chiếc trực thăng Mi-35 Ấn Độ này, sẽ trở thành nhân tố đầu tiên của lực lượng Không quân Phiến quân Taliban. Không loại trừ khả năng, Taliban sẽ trưng dụng lại phi công và nhân viên cơ khí của quân chính phủ Afghanistan đã ra hàng, để có thể đưa chiếc trực thăng này quay lại hoạt động nhanh nhất có thể. Nguồn ảnh: QQ. Cuộc chiến tại Afghanistan từng được cho là một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô tan rã. Nguồn: TheArchive.