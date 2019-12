Ngỡ ngàng nguồn gốc của khẩu tiểu liên “bò rừng” Việt Nam tự sản xuất

Trong những năm qua, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc tự chế tạo các trang bị vũ khí. Nổi bật là một loạt thành tựu về chế tạo súng tiểu liên, ví dụ như các phiên bản cải tiến súng AK, sản xuất hàng loạt súng trường Galil ACE. Đặc biệt, trong một phóng sự trên kênh QPVN, Viện vũ khí - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng còn giới thiệu một khẩu súng với thiết kế băng đạn độc đáo. (khẩu bên phải trong ảnh) Nguồn ảnh: QPVN. Từ đặc điểm độc đáo của súng, với truyền thống của chúng ta thường có thiết kế tương đồng với Nga, không khó nhận ra đó là khẩu súng tiểu liên PP-19 Bizon - một trong những vũ khí cận chiến hiệu quả cao của Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Wiki. Hộp tiếp đạn của súng tiểu liên Bizon được thiết kế theo dạng tròn, lắp dọc theo nòng súng cực kỳ dị. Kiểu thiết kế này cho phép khẩu súng có kiểu dáng bên ngoài cực kỳ gọn mà vẫn mang được cơ số đạn dự phòng lên tới 64 viên (cỡ 9x18mm). Nguồn ảnh: Wiki. Tiểu liên PP-19 Bizon có nhiều phiên bản khác nhau, sử dụng được nhiều cỡ đạn khác nhau bao gồm 9x18mm (bản phổ biến nhất) 9x19mm, 9x17mm và 7,62x25mm. Cỡ đạn càng lớn, khẩu súng càng có sức công phá mạnh hơn nhưng bù lại cơ số đạn dự phòng lại ít đi. Nguồn ảnh: Wiki. Tốc độ bắn của loại tiểu liên này vào khoảng 750 viên mỗi phút, nghĩa là tương đương với tốc độ bắn của khẩu AK-47. Điểm khác biệt là độ giật của nó quá thấp nên xạ thủ có thể càn quét cả băng đạn chỉ với một cái bóp cò mà vẫn đảm bảo chính xác cao. Nguồn ảnh: Wiki. Độ giật thấp là ưu diểm vượt trội của loại vũ khí này, khi sử dụng cỡ đạn 9x18mm, khẩu Bizon có gia tốc đầu nòng chỉ 320 mét/giây (bằng non một nửa so với khẩu AK-47). Điều này khiến cho độ giật của súng là rất thấp, xạ thủ có thể kiếm soát súng tốt hơn nhiều trong những tình huống đặc thù. Nguồn ảnh: Prime. Tuy nhiên, nhược điểm của độ giật thấp lại chính là tầm bắn kém, với cỡ đạn 9x18mm, khẩu Bizon chỉ có tầm bắn hiệu quả tầm 100 mét, với cỡ đạn 9x19mm, tầm bắn hiệu quả là 170 mét. Ngoài ra, gia tốc đầu nòng thấp cũng dẫn tới việc sức sát thương của khẩu súng này rất kém. Nguồn ảnh: TUBY. Do đó, khẩu súng này chỉ thích hợp trang bị cho các lực lượng làm nhiệm vụ an ninh nội địa như cảnh sát đặc nhiệm, đặc nhiệm chống khủng bố,... Những lực lượng này vốn chỉ có nhiệm vụ khống chế đối tượng nên không nhất thiết cần vũ khí có sức sát thương cao, chỉ cần đủ để hạ gục đối phương. Nguồn ảnh: Reddit. Việc Việt Nam tự sản xuất được khẩu súng độc đáo cho thấy sự phát triển vượt bậc về công nghệ chế tạo vũ khí của nước ta hiện nay. Nguồn ảnh: Gunrf. Video Súng tiểu liên "bò rừng" có hộp tiếp đạn lạ PP-19 - Nguồn: H Gun@Youtube



Trong những năm qua, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc tự chế tạo các trang bị vũ khí. Nổi bật là một loạt thành tựu về chế tạo súng tiểu liên, ví dụ như các phiên bản cải tiến súng AK, sản xuất hàng loạt súng trường Galil ACE. Đặc biệt, trong một phóng sự trên kênh QPVN, Viện vũ khí - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng còn giới thiệu một khẩu súng với thiết kế băng đạn độc đáo. (khẩu bên phải trong ảnh) Nguồn ảnh: QPVN. Từ đặc điểm độc đáo của súng, với truyền thống của chúng ta thường có thiết kế tương đồng với Nga, không khó nhận ra đó là khẩu súng tiểu liên PP-19 Bizon - một trong những vũ khí cận chiến hiệu quả cao của Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Wiki. Hộp tiếp đạn của súng tiểu liên Bizon được thiết kế theo dạng tròn, lắp dọc theo nòng súng cực kỳ dị. Kiểu thiết kế này cho phép khẩu súng có kiểu dáng bên ngoài cực kỳ gọn mà vẫn mang được cơ số đạn dự phòng lên tới 64 viên (cỡ 9x18mm). Nguồn ảnh: Wiki. Tiểu liên PP-19 Bizon có nhiều phiên bản khác nhau, sử dụng được nhiều cỡ đạn khác nhau bao gồm 9x18mm (bản phổ biến nhất) 9x19mm, 9x17mm và 7,62x25mm. Cỡ đạn càng lớn, khẩu súng càng có sức công phá mạnh hơn nhưng bù lại cơ số đạn dự phòng lại ít đi. Nguồn ảnh: Wiki. Tốc độ bắn của loại tiểu liên này vào khoảng 750 viên mỗi phút, nghĩa là tương đương với tốc độ bắn của khẩu AK-47. Điểm khác biệt là độ giật của nó quá thấp nên xạ thủ có thể càn quét cả băng đạn chỉ với một cái bóp cò mà vẫn đảm bảo chính xác cao. Nguồn ảnh: Wiki. Độ giật thấp là ưu diểm vượt trội của loại vũ khí này, khi sử dụng cỡ đạn 9x18mm, khẩu Bizon có gia tốc đầu nòng chỉ 320 mét/giây (bằng non một nửa so với khẩu AK-47). Điều này khiến cho độ giật của súng là rất thấp, xạ thủ có thể kiếm soát súng tốt hơn nhiều trong những tình huống đặc thù. Nguồn ảnh: Prime. Tuy nhiên, nhược điểm của độ giật thấp lại chính là tầm bắn kém, với cỡ đạn 9x18mm, khẩu Bizon chỉ có tầm bắn hiệu quả tầm 100 mét, với cỡ đạn 9x19mm, tầm bắn hiệu quả là 170 mét. Ngoài ra, gia tốc đầu nòng thấp cũng dẫn tới việc sức sát thương của khẩu súng này rất kém. Nguồn ảnh: TUBY. Do đó, khẩu súng này chỉ thích hợp trang bị cho các lực lượng làm nhiệm vụ an ninh nội địa như cảnh sát đặc nhiệm, đặc nhiệm chống khủng bố,... Những lực lượng này vốn chỉ có nhiệm vụ khống chế đối tượng nên không nhất thiết cần vũ khí có sức sát thương cao, chỉ cần đủ để hạ gục đối phương. Nguồn ảnh: Reddit. Việc Việt Nam tự sản xuất được khẩu súng độc đáo cho thấy sự phát triển vượt bậc về công nghệ chế tạo vũ khí của nước ta hiện nay. Nguồn ảnh: Gunrf. Video Súng tiểu liên "bò rừng" có hộp tiếp đạn lạ PP-19 - Nguồn: H Gun@Youtube