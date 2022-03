Nghi vấn tên lửa S-300 Ukraine bắn nhầm tiêm kích MiG-21 Romania

Truyền thông Nga vừa lên tiếng cáo buộc tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đã bắn nhầm vào một máy bay chiến đấu Romania. Vụ việc diễn ra cách đây vài ngày, tuy nhiên thông tin về việc chiếc tiêm kích MiG-21 của Không quân Romania bị phá hủy, đến nay mới được xác nhận. Theo một số thông tin, tình hình Ukraine căng thẳng, do cuộc chiến đang diễn ra với Nga, vì vậy Không quân Romania đã điều máy bay chiến đấu tuần tra biên giới giáp với Ukraine, nhằm ngăn chặn “máy bay lạ”, xâm nhập biên giới nước này. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không của Ukraine, đã nhầm MiG-21 của Không quân Romania với máy bay đối phương và nổ súng vào nó mà không cảnh báo trước. Trang tin mailBD đưa tin: “Ở Romania, họ nói rằng máy bay MiG-21 của lực lượng không quân quốc gia, đã bị tên lửa của lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ". Có lẽ đó là tên lửa của tổ hợp phòng không tầm xa S-300PS. Trước đó truyền thông Ukraine cho rằng, tiêm kích MiG-21 Lancer của Không quân Romania bị rơi do lỗi kỹ thuật, hoặc do bị chế áp điện tử. Chiếc MiG-21 của Không quân Romania đã biến mất khỏi màn hình radar mặt đất, khi bay trên Biển Đen. Một trực thăng cứu hộ đã được cử đến để tìm kiếm chiếc máy bay và phi công chiếc MiG-21, kết quả là chiếc trực thăng cứu hộ này cũng bị rơi; sự việc đã được Không quân Romania xác nhận. Như được thông báo chính thức tại Bucharest, trực thăng cứu hộ IAR 330 đã được điều bay ngay trong đêm để tìm kiếm chiếc MiG-21 Lancer khi bị mất liên lạc vô tuyến. Phi công trực thăng đã được thông báo thời tiết xấu và được lệnh quay trở lại căn cứ, nhưng không kịp. Khi rơi, trên trực thăng có năm người. Cũng theo nguồn tin của báo chí Romania đưa tin, trước đó chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 Lancer của Không quân nước này đã hộ tống chiếc Su-27 của Ukraine, hạ cánh xuống lãnh thổ Romania khi xung đột Nga – Ukraine mới bùng nổ. "Nếu tính đến vị trí rơi của chiếc MiG-21 trên Biển Đen, thì chỉ có tên lửa của tổ hợp phòng không tầm xa S-300 của Ukraine mới có thể bắn hạ”; hết lời dẫn. Còn cách đây vài giờ, trên mạng xã hội, một người dân Ukraine thông báo họ đã tìm thấy mảnh vỡ của một chiếc máy bay trinh sát không người lái Tu-141, rất có thể đã bị lực lượng phòng không bắn hạ. Ảnh: Nguyên mẫu Tu-141 của Nga Điều này được chứng minh bằng các mảnh vỡ của máy bay không người lái Tu-141 được phát hiện; đặc biệt là phần đuôi dài của chiếc UAV này, có thể khẳng định đó là phần đuôi của chiếc UAV Tu-141. Trong bức ảnh được người dân chụp và đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy cư dân địa phương đang vận chuyển phần đuôi của máy bay trinh sát không người lái Tu-141. Tupolev Tu-141 Strizh là một loại máy bay không người lái trinh sát của Liên Xô, trang bị cho Hồng quân và các nước đồng minh của Liên Xô trong thập niên 1970 và 1980, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 1.100 km/h. Chiếc máy bay không người lái Tu-141 Strizh đã bị hư hại nghiêm trọng, tuy nhiên không có dấu hiệu nhận dạng nào trên thân máy bay, điều này khiến người ta không thể xác định được thuộc nó thuộc về phe nào. Các thông tin ban đầu cho biết, chiếc máy bay không người lái Tu-141 Strizh bị bắn rơi trên khu vực Vinnitsa, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ hoàn cảnh thực sự về việc nó bị bắn rơi. Trước đây và cho đến nay, máy bay Tu-141 được sử dụng làm mục tiêu giả định và phương tiện trinh sát của cả Quân đội Nga và Ukraine. Nguồn ảnh: Flickr.

