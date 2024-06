Nghệ thuật điều quân và những khó khăn của Ukraine trên chiến trường

Vào ngày 26/5, cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 824. Thay đổi lớn nhất diễn ra trên mặt trận Donbass đó là, Sư đoàn 6 thuộc Tập đoàn quân 3, Quân khu phía Nam của Nga tại Bakhmut, đã chiếm lại được làng Klishchiivka. Vào ngày 22/5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tràn ngập làng Klishchiivka; thực ra ngôi làng này không lớn, dân số trước chiến tranh chỉ có 500 người. Tuy nhiên, vì có một số điểm cao ở phía bắc ngôi làng, nên nó có giá trị chiến thuật. Ngoài ra, ngôi làng này nằm ở khu vực phía đông kênh đào Severski Donets - Donbass, nên sau khi Quân đội Ukraine chiếm được các điểm cao của ngôi làng này trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, đã trực tiếp đe dọa Bakhmut. Việc này tương đương với việc Ukraine thành lập một căn cứ quân sự ở phía đông kênh đào Severski Donets - Donbass. Việc chiếm được ngôi làng Klishchiivka cũng là tất cả những gì của Quân đội Ukraine trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Trên thực tế, làng Klishchiivka là khu vực vùng xám, thay đổi chủ nhiều lần. Tiếp sau đó, như một quy luật logic, quân Ukraine tại làng Andriivka, nằm cách đó 2 km về phía nam đã hoàn toàn rơi vào tay Nga; buộc quân Ukraine phải rút lui về khu vực phía tây kênh đào Severski Donets - Donbass. Như vậy trong tình huống này, Quân đội Nga phải đối mặt với sự lựa chọn chiến lược trong bước tiếp theo: Một là, tiếp tục tấn công về phía tây và tham gia các trận đánh kiểu tấn công trực diện, hoặc tấn công về phía nam để san bằng chiến tuyến theo hướng Bakhmut và Avdiivka, tạo tiền đề cho bước tiến vững chắc tiếp theo về phía tây. Nếu quân Nga chọn vượt kênh đào Severski Donets - Donbass và tiếp tục tấn công về phía Tây, nếu thành công, họ không những có thể đánh bại quân Ukraine ở Chasov Yar từ phía nam, mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh của thành phố Konstantinovka và dễ dàng cắt đứt nguồn cung cấp từ thành phố Konstantinovka cho Chasov Yar. Nếu Quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía nam và tấn công trực tiếp vào thành phố Tores’k, có dân số trước chiến tranh khoảng 30.000 người, cách Bakhmut 30 km. Và khi tấn công vào đây, họ có thể phối hợp với quân Nga từ đầu cầu ở thị trấn New York và cứ điểm Avdiivka tạo thành gọng kìm từ hai phía. Nếu thành công theo phương án này, quân Nga sẽ trực tiếp “nối phẳng” giữa mặt trận Bakhmut và Avdiivka. Bây giờ đã đến lúc kiểm tra tính quyết đoán của tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov. Theo các nhà phân tích, trên chiến trường quyết định ở Donbass, nếu Quân đội Nga muốn tiếp tục mở rộng chiến tuyến và tiêu diệt quân Ukraine bằng chiến thuật “ngàn nhát dao”, thì họ nên chọn tấn công về phía tây dựa trên đầu cầu Bakhmut, giải quyết dứt điểm Chasov Yar từng bước và uy hiếp thành phố Konstantinovka. Nếu muốn tập trung lực lượng để tạo nên một đòn tấn công sấm sét và chấn động thì hãy chọn đưa quân từ làng Klishchiivka về phía nam, tấn công trực tiếp vào thành phố Tores’k, phối hợp với quân Nga tấn công từ đầu cầu Avdiivka phía bắc. Đây là một vấn đề khó giải quyết nhưng nó có thể tạo ra sự phối hợp ở cấp độ chiến đấu trên toàn chiến trường Ukraine. Ví dụ, Quân đội Nga lần này đã chiếm thành công đầu cầu làng Klishchiivka. Lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine theo hướng Bakhmut là Lữ đoàn cơ giới 42 và Lữ đoàn dù 92 đã được triển khai tới mặt trận Kharkov. Như vậy chiến thuật kẽo giãn lực lượng của Nga đã bước đầu thu được kết quả. Việc Quân đội Nga có thể chiếm được làng Belogorovka ở phía tây Lischichansk vài ngày trước, cũng có thể là lý do khiến trọng tâm của quân đội Ukraine di chuyển về tăng viện cho Kharkov. Hiện Quân đội Ukraine đã được giải cơn khát đạn pháo. Trên thực tế, để cứu Quân đội Ukraine khỏi tình thế nguy cấp trên mặt trận Kharkov, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải tung 60 tiểu đoàn và gần 20 lữ đoàn quân chính quy tới chiến trường này. Theo biểu biên chế, một lữ đoàn đầy đủ quân số của Quân đội Ukraine có khoảng 5.000 quân, nhưng hiện nay, các lữ đoàn chiến đấu của Quân đội Ukraine về cơ bản một đơn vị có khoảng 3.000 quân, đã được coi là đơn vị có biên chế . Hai mươi lữ đoàn tăng viện cho Kharkov với ít nhất 50.000 đến 60.000 quân, trong bối cảnh Quân đội Ukraine mất quyền kiểm soát trên không, việc xây dựng lực lượng cơ động quy mô lớn là rất khó khăn. Tình báo Quân đội Nga cho biết, Quân đội Ukraine hiện đã phải rút Lữ đoàn bộ binh cơ giới 42 và Lữ đoàn dù 92 từ Chasov Yar; Lữ đoàn dù 82 và Lữ đoàn bộ binh 71 từ Rabotino ở Zaporizhia. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 được huy động từ hướng Kupyansk. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và các lực lượng chính quy khác được huy động từ hướng Kherson để tiếp viện cho Kharkov. Ngoài ra, Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 129, Trung đoàn tác chiến đặc biệt số 8, lực lượng đặc biệt của Cục Tình báo quân sự và Quân tình nguyện Ukraine cũng được điều động đến Kharkov. Như vậy Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã huy động khoảng 30.000 quân về hướng Kharkov, chiến đấu trên mặt trận có chiều rộng khoảng 97 km và sâu mười km. Tuy nhiên, ngay cả với những phương tiện vận chuyển quân hiện đại như tàu hỏa, việc cơ động giữa các chiến trường vẫn luôn là một khó khăn và ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chiến đấu của quân đội. Ví dụ, chỉ trong vòng vài ngày, hơn 30 binh sĩ thuộc Lữ đoàn dù 82 của Quân đội Ukraine đã bị bắt làm tù binh, đó là một bằng chứng rõ ràng. (Nguồn ảnh: ABC News, CNN, Sputnik).

Vào ngày 26/5, cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 824. Thay đổi lớn nhất diễn ra trên mặt trận Donbass đó là, Sư đoàn 6 thuộc Tập đoàn quân 3, Quân khu phía Nam của Nga tại Bakhmut, đã chiếm lại được làng Klishchiivka. Vào ngày 22/5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tràn ngập làng Klishchiivka; thực ra ngôi làng này không lớn, dân số trước chiến tranh chỉ có 500 người. Tuy nhiên, vì có một số điểm cao ở phía bắc ngôi làng, nên nó có giá trị chiến thuật. Ngoài ra, ngôi làng này nằm ở khu vực phía đông kênh đào Severski Donets - Donbass, nên sau khi Quân đội Ukraine chiếm được các điểm cao của ngôi làng này trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, đã trực tiếp đe dọa Bakhmut. Việc này tương đương với việc Ukraine thành lập một căn cứ quân sự ở phía đông kênh đào Severski Donets - Donbass. Việc chiếm được ngôi làng Klishchiivka cũng là tất cả những gì của Quân đội Ukraine trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Trên thực tế, làng Klishchiivka là khu vực vùng xám, thay đổi chủ nhiều lần. Tiếp sau đó, như một quy luật logic, quân Ukraine tại làng Andriivka, nằm cách đó 2 km về phía nam đã hoàn toàn rơi vào tay Nga; buộc quân Ukraine phải rút lui về khu vực phía tây kênh đào Severski Donets - Donbass. Như vậy trong tình huống này, Quân đội Nga phải đối mặt với sự lựa chọn chiến lược trong bước tiếp theo: Một là, tiếp tục tấn công về phía tây và tham gia các trận đánh kiểu tấn công trực diện, hoặc tấn công về phía nam để san bằng chiến tuyến theo hướng Bakhmut và Avdiivka, tạo tiền đề cho bước tiến vững chắc tiếp theo về phía tây. Nếu quân Nga chọn vượt kênh đào Severski Donets - Donbass và tiếp tục tấn công về phía Tây, nếu thành công, họ không những có thể đánh bại quân Ukraine ở Chasov Yar từ phía nam, mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh của thành phố Konstantinovka và dễ dàng cắt đứt nguồn cung cấp từ thành phố Konstantinovka cho Chasov Yar. Nếu Quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía nam và tấn công trực tiếp vào thành phố Tores’k, có dân số trước chiến tranh khoảng 30.000 người, cách Bakhmut 30 km. Và khi tấn công vào đây, họ có thể phối hợp với quân Nga từ đầu cầu ở thị trấn New York và cứ điểm Avdiivka tạo thành gọng kìm từ hai phía. Nếu thành công theo phương án này, quân Nga sẽ trực tiếp “nối phẳng” giữa mặt trận Bakhmut và Avdiivka. Bây giờ đã đến lúc kiểm tra tính quyết đoán của tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov. Theo các nhà phân tích, trên chiến trường quyết định ở Donbass, nếu Quân đội Nga muốn tiếp tục mở rộng chiến tuyến và tiêu diệt quân Ukraine bằng chiến thuật “ngàn nhát dao”, thì họ nên chọn tấn công về phía tây dựa trên đầu cầu Bakhmut, giải quyết dứt điểm Chasov Yar từng bước và uy hiếp thành phố Konstantinovka. Nếu muốn tập trung lực lượng để tạo nên một đòn tấn công sấm sét và chấn động thì hãy chọn đưa quân từ làng Klishchiivka về phía nam, tấn công trực tiếp vào thành phố Tores’k, phối hợp với quân Nga tấn công từ đầu cầu Avdiivka phía bắc. Đây là một vấn đề khó giải quyết nhưng nó có thể tạo ra sự phối hợp ở cấp độ chiến đấu trên toàn chiến trường Ukraine. Ví dụ, Quân đội Nga lần này đã chiếm thành công đầu cầu làng Klishchiivka. Lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine theo hướng Bakhmut là Lữ đoàn cơ giới 42 và Lữ đoàn dù 92 đã được triển khai tới mặt trận Kharkov. Như vậy chiến thuật kẽo giãn lực lượng của Nga đã bước đầu thu được kết quả. Việc Quân đội Nga có thể chiếm được làng Belogorovka ở phía tây Lischichansk vài ngày trước, cũng có thể là lý do khiến trọng tâm của quân đội Ukraine di chuyển về tăng viện cho Kharkov. Hiện Quân đội Ukraine đã được giải cơn khát đạn pháo. Trên thực tế, để cứu Quân đội Ukraine khỏi tình thế nguy cấp trên mặt trận Kharkov, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải tung 60 tiểu đoàn và gần 20 lữ đoàn quân chính quy tới chiến trường này. Theo biểu biên chế, một lữ đoàn đầy đủ quân số của Quân đội Ukraine có khoảng 5.000 quân, nhưng hiện nay, các lữ đoàn chiến đấu của Quân đội Ukraine về cơ bản một đơn vị có khoảng 3.000 quân, đã được coi là đơn vị có biên chế . Hai mươi lữ đoàn tăng viện cho Kharkov với ít nhất 50.000 đến 60.000 quân, trong bối cảnh Quân đội Ukraine mất quyền kiểm soát trên không, việc xây dựng lực lượng cơ động quy mô lớn là rất khó khăn. Tình báo Quân đội Nga cho biết, Quân đội Ukraine hiện đã phải rút Lữ đoàn bộ binh cơ giới 42 và Lữ đoàn dù 92 từ Chasov Yar; Lữ đoàn dù 82 và Lữ đoàn bộ binh 71 từ Rabotino ở Zaporizhia. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 được huy động từ hướng Kupyansk. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và các lực lượng chính quy khác được huy động từ hướng Kherson để tiếp viện cho Kharkov. Ngoài ra, Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 129, Trung đoàn tác chiến đặc biệt số 8, lực lượng đặc biệt của Cục Tình báo quân sự và Quân tình nguyện Ukraine cũng được điều động đến Kharkov. Như vậy Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã huy động khoảng 30.000 quân về hướng Kharkov, chiến đấu trên mặt trận có chiều rộng khoảng 97 km và sâu mười km. Tuy nhiên, ngay cả với những phương tiện vận chuyển quân hiện đại như tàu hỏa, việc cơ động giữa các chiến trường vẫn luôn là một khó khăn và ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chiến đấu của quân đội. Ví dụ, chỉ trong vòng vài ngày, hơn 30 binh sĩ thuộc Lữ đoàn dù 82 của Quân đội Ukraine đã bị bắt làm tù binh, đó là một bằng chứng rõ ràng. (Nguồn ảnh: ABC News, CNN, Sputnik).