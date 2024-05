Ukraine có 10 lữ đoàn ở Chasov Yar, còn Nga có bao nhiêu đơn vị?

Quân đội Nga hiện triển khai tổng cộng 6 cụm quân lớn trên chiến trường Ukraine, trong đó khu vực nhiệm vụ của cụm phía nam đảm nhiệm chiến trường Donetsk, được chia thành tập quân đoàn cánh phải và tập quân đoàn cánh trái. Trong số đó, quân đoàn cánh phải (số 1 trên bản đồ) hiện đang tấn công các khu vực phía bắc, phía tây và phía nam Marinka, Avdiivka; trong khi tập đoàn quân cánh trái (số 2 trên bản đồ) chịu trách nhiệm hướng Seversk-Bakhmut-Chasov Yar. Bố trí của Quân đội Nga theo hướng này gồm: A: Sư đoàn dù 98, Sư đoàn dù 106, Lữ đoàn xung kích đường không số 11 và 83 của Quân đoàn dù. B: Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4, 85, 123 và 127 của Tập đoàn quân Luhansk số 2; C: Sư đoàn bộ binh cơ giới 6 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 thuộc Quân đoàn 3. D: Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 thuộc Tập đoàn quân 14, Hạm đội phương Bắc. E: Bộ phận 1 của Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 thuộc Tập đoàn quân 8 Quân khu Nam; Ngoài ra, còn có lực lượng vệ binh Chechnya, một số đơn vị tình nguyện, đơn vị bảo đảm trinh sát, pháo binh, lực lượng đặc biệt và các đơn vị hỗ trợ khác, chủ yếu là lực lượng bảo đảm hậu cần. Vị trí triển khai của các đơn vị trên bao gồm: Bộ tư lênh Tập đoàn quân số 2 Lugansk, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 123, 127 và lực lượng vệ binh Chechnya, chiến đấu trên hướng Bilogorivka, ở phía đông Seversk; Sư đoàn Dù 106 hoạt động ở phía bắc Sultara và phía nam Seversk, đồng thời đóng vai trò là lực lượng dự bị của mặt trận; Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 của Tập đoàn quân 14 hoạt động ở sườn phía bắc Chasov Yar (hướng Bodanivka-Kalinina); Sư đoàn dù 98, Lữ đoàn xung kích đường không 11, Lữ đoàn xung kích đường không 83 và một lữ đoàn của Sư đoàn bộ binh cơ giới 150, chiến đấu trên mặt trận Chasov Yar (theo hướng Klishchiivka-Ivanivske-Chasov Yar); Lữ đoàn quân tình nguyện số 3, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 của Tập đoàn quân Lugansk số 2, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 85 và đơn vị đặc biệt của lực lượng Chechnya số 1 đang ở sườn phía nam, là lực lượng dự bị cho Sư đoàn dù 98, đồng thời bảo vệ bên sườn, phía sau cho Sư đoàn dù 98 tiến công vào Chasov Yar. Rõ ràng, hướng tác chiến của quân đoàn cánh phải cụm phía nam của Nga, cụ thể hướng Chasov Yar là hướng hướng tấn công chính và còn hướng Seversk là hướng nghi binh. Do Chasov Yar là khu vực có vị trí quan trọng hơn Seversk, đó cũng là điều hợp logic. Để bảo vệ Chasov Yar, Quân đội Ukraine đã tập hợp: Lữ đoàn cận vệ Tổng thống, Lữ đoàn xung kích số 5, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22, 28, 41, 42, 56, 67, 93 và một phần của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24,; Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80, Lữ đoàn xung kích số 92. Ngoài ra còn có một số đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng tình nguyện. Trong số các đơn vị trên, Lữ đoàn 41, 42 và 67 được tăng cường từ mặt trận phía bắc. Rõ ràng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã ý thức được tầm quan trong của Chasov Yar và tập trung về đây hơn 10 lữ đoàn quân chính quy. Hơn nữa phòng tuyến này với đặc điểm tự nhiên là đồi núi, rừng, sông ngòi xen kẽ, nên địa hình rất phức tạp. Hơn nữa, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine đã hoạt động từ lâu, nên có lợi thế trong phòng thủ. Quân Nga mặc dù đã tập trung rất nhiều quân về hướng này, nhưng cũng không có nhiều lợi thế nên phải tìm kiếm cơ hội để hoàn thành cuộc đột phá. Ví dụ, họ đã lợi dụng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 67 của Ukraine thay quân, đột phá thành công vào tiểu khu Kanal ở phía tây thành phố Chasov Yar. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga cũng đã tiến hành “kéo giãn” lực lượng Ukraine trên chiến tuyến, bằng việc mở mặt trận mới trên hướng Kharkov từ ngày 10/5 vừa qua. Tiến đánh rát vào hai mục tiêu quan trọng ở Kharkov là Liptsy và thành phố Volchansk; trực tiếp đe dọa thành phố Kharkov. Trước tình hình như vậy, Quân đội Ukraine đã buộc phải điều Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 42, Lữ đoàn xung kích số 92 và một phần Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 từ Chasov Yar về tăng cường cho Kharkov. Tranh thủ phía Ukraine rút quân tăng cường cho Kharkov, Quân đội Nga tấn công và chiếm đóng khu vực nhỏ tại các tòa nhà cao tầng ở tiểu khu Novy và 2 ngôi làng Klishchiivka và Andriivka ở phía đông nam Chasov Yar. Buộc Quân đội Ukraine phải triển khai Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 18 từ Krasny Lyman tăng cường cho Chasov Yar. Do vậy trận đánh quyết định ở Chasov Yar ngày càng trở nên rõ ràng hơn. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, TASS, Ukrinform, ISW).

Quân đội Nga hiện triển khai tổng cộng 6 cụm quân lớn trên chiến trường Ukraine, trong đó khu vực nhiệm vụ của cụm phía nam đảm nhiệm chiến trường Donetsk, được chia thành tập quân đoàn cánh phải và tập quân đoàn cánh trái. Trong số đó, quân đoàn cánh phải (số 1 trên bản đồ) hiện đang tấn công các khu vực phía bắc, phía tây và phía nam Marinka, Avdiivka; trong khi tập đoàn quân cánh trái (số 2 trên bản đồ) chịu trách nhiệm hướng Seversk-Bakhmut-Chasov Yar. Bố trí của Quân đội Nga theo hướng này gồm: A: Sư đoàn dù 98, Sư đoàn dù 106, Lữ đoàn xung kích đường không số 11 và 83 của Quân đoàn dù. B: Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4, 85, 123 và 127 của Tập đoàn quân Luhansk số 2; C: Sư đoàn bộ binh cơ giới 6 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 thuộc Quân đoàn 3. D: Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 thuộc Tập đoàn quân 14, Hạm đội phương Bắc. E: Bộ phận 1 của Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 thuộc Tập đoàn quân 8 Quân khu Nam; Ngoài ra, còn có lực lượng vệ binh Chechnya, một số đơn vị tình nguyện, đơn vị bảo đảm trinh sát, pháo binh, lực lượng đặc biệt và các đơn vị hỗ trợ khác, chủ yếu là lực lượng bảo đảm hậu cần. Vị trí triển khai của các đơn vị trên bao gồm: Bộ tư lênh Tập đoàn quân số 2 Lugansk, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 123, 127 và lực lượng vệ binh Chechnya, chiến đấu trên hướng Bilogorivka, ở phía đông Seversk; Sư đoàn Dù 106 hoạt động ở phía bắc Sultara và phía nam Seversk, đồng thời đóng vai trò là lực lượng dự bị của mặt trận; Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 của Tập đoàn quân 14 hoạt động ở sườn phía bắc Chasov Yar (hướng Bodanivka-Kalinina); Sư đoàn dù 98, Lữ đoàn xung kích đường không 11, Lữ đoàn xung kích đường không 83 và một lữ đoàn của Sư đoàn bộ binh cơ giới 150, chiến đấu trên mặt trận Chasov Yar (theo hướng Klishchiivka-Ivanivske-Chasov Yar); Lữ đoàn quân tình nguyện số 3, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 của Tập đoàn quân Lugansk số 2, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 85 và đơn vị đặc biệt của lực lượng Chechnya số 1 đang ở sườn phía nam, là lực lượng dự bị cho Sư đoàn dù 98, đồng thời bảo vệ bên sườn, phía sau cho Sư đoàn dù 98 tiến công vào Chasov Yar. Rõ ràng, hướng tác chiến của quân đoàn cánh phải cụm phía nam của Nga, cụ thể hướng Chasov Yar là hướng hướng tấn công chính và còn hướng Seversk là hướng nghi binh. Do Chasov Yar là khu vực có vị trí quan trọng hơn Seversk, đó cũng là điều hợp logic. Để bảo vệ Chasov Yar, Quân đội Ukraine đã tập hợp: Lữ đoàn cận vệ Tổng thống, Lữ đoàn xung kích số 5, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22, 28, 41, 42, 56, 67, 93 và một phần của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24,; Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80, Lữ đoàn xung kích số 92. Ngoài ra còn có một số đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng tình nguyện. Trong số các đơn vị trên, Lữ đoàn 41, 42 và 67 được tăng cường từ mặt trận phía bắc. Rõ ràng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã ý thức được tầm quan trong của Chasov Yar và tập trung về đây hơn 10 lữ đoàn quân chính quy. Hơn nữa phòng tuyến này với đặc điểm tự nhiên là đồi núi, rừng, sông ngòi xen kẽ, nên địa hình rất phức tạp. Hơn nữa, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine đã hoạt động từ lâu, nên có lợi thế trong phòng thủ. Quân Nga mặc dù đã tập trung rất nhiều quân về hướng này, nhưng cũng không có nhiều lợi thế nên phải tìm kiếm cơ hội để hoàn thành cuộc đột phá. Ví dụ, họ đã lợi dụng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 67 của Ukraine thay quân, đột phá thành công vào tiểu khu Kanal ở phía tây thành phố Chasov Yar. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga cũng đã tiến hành “kéo giãn” lực lượng Ukraine trên chiến tuyến, bằng việc mở mặt trận mới trên hướng Kharkov từ ngày 10/5 vừa qua. Tiến đánh rát vào hai mục tiêu quan trọng ở Kharkov là Liptsy và thành phố Volchansk; trực tiếp đe dọa thành phố Kharkov. Trước tình hình như vậy, Quân đội Ukraine đã buộc phải điều Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 42, Lữ đoàn xung kích số 92 và một phần Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 từ Chasov Yar về tăng cường cho Kharkov. Tranh thủ phía Ukraine rút quân tăng cường cho Kharkov, Quân đội Nga tấn công và chiếm đóng khu vực nhỏ tại các tòa nhà cao tầng ở tiểu khu Novy và 2 ngôi làng Klishchiivka và Andriivka ở phía đông nam Chasov Yar. Buộc Quân đội Ukraine phải triển khai Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 18 từ Krasny Lyman tăng cường cho Chasov Yar. Do vậy trận đánh quyết định ở Chasov Yar ngày càng trở nên rõ ràng hơn. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, TASS, Ukrinform, ISW).