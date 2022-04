Tại sao Kiev đình chỉ việc tuyển “lính tình nguyện” đến Ukraine?

Quân đội Ukraine đã quyết định đình chỉ việc tuyển dụng “lính tình nguyện” người nước ngoài, đến Ukraine chiến đấu. Trong số các lý do có thiếu vũ khí và một số lượng lớn “ lính tình nguyện”, không có kinh nghiệm chiến đấu. National Post, một tờ nhật báo của Canada đưa tin, trước đó các đại sứ quán Ukraine ở phương Tây, đã tích cực khuyến khích sự tham gia của những người lính tình nguyện tiềm năng, đặc biệt là từ Canada, đến tham gia chiến đấu tại Ukraine. Tuy nhiên, một vài tuần sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Ukraine đã ngừng tuyển mộ lính tình nguyện từ công dân của các nước phương Tây; với lý do dừng tuyển dụng, là Kiev không muốn hy sinh những người Canada hoặc người Anh trẻ tuổi. Theo ông Lubomyr Luchyuk, giáo sư tại Trường Cao đẳng Quân sự Hoàng gia Anh (RMC), nói với ấn phẩm National Post: “Có những người ở Canada, Mỹ, Anh, Georgia, Italy, Hy Lạp muốn đến Ukraine chiến đấu; nhưng rõ ràng là nhiều người trong số họ chưa nắm rõ tình hình”. Còn cựu Thứ trưởng Canada Boris Vzhesnevsky nói rằng, ông và các nhà ngoại giao Ukraine tại Canada từ chối các ứng cử viên ra chiến trường Ukraine, nếu họ không có kinh nghiệm thực chiến; những người Canada không được đào tạo như vậy, sẽ trở thành trở ngại trong chiến tranh hơn là trợ giúp. “Một số cho rằng, họ sẽ đến Ukraine và được huấn luyện nhanh chóng, nhận vũ khí và ra mặt trận chiến đấu trực tiếp với quân Nga. Nhưng có thể dẫn đến những hậu quả xấu, nếu những người không được huấn luyện, được đưa đến đó”; ông Vzhesnevsky nói. Mặc dù được cảnh báo, nhưng một số công dân Canada cuối cùng vẫn đến Ukraine. Đồng thời, chính phủ Canada chỉ cảnh báo công dân của mình rằng, sẽ không an toàn khi đến Ukraine du lịch; chứ không hề tạo ra bất kỳ rào cản pháp lý nào, đối với những người muốn đến đó. Một lý do khác cho việc ngừng tuyển dụng “lính tình nguyện” vào “quân đoàn tình nguyện quốc tế” của Ukraine, ấn phẩm National Post cho rằng, đó là Ukraine thiếu vũ khí. Tuy nhiên lý do quan trọng là ở vấn đề khác. Vào ngày 14/3, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một tuyên bố nói rằng, các chính phủ phương Tây khuyến khích công dân của họ tham chiến ở Ukraine, nên phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người này và rằng Nga sẽ không thể hiện lòng thương xót đối với lính đánh thuê nước ngoài. Thực tế trong “Quân đoàn tình nguyện quốc tế”, nhiều người trong số này gia nhập vì “cảm xúc nhất thời”; thậm chí một số người, có thể ngất xỉu khi chứng kiến cảnh gà bị giết thịt. Họ chỉ thấy chiến tranh trong TV, phim ảnh và trò chơi trên máy tính. Nhưng chiến tranh thực sự không phải như vậy. Trên thực tế, không một cựu binh sĩ nào trong “Quân đoàn tình nguyện Quốc tế” đến Ukraine, đã từng chứng kiến một cuộc chiến tranh quy mô lớn thực sự và ác liệt như vậy. Một số người trong số họ có thể có kinh nghiệm chiến đấu thực tế và đã từng chứng kiến cuộc chiến chống khủng bố; thậm chí là cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ, Chiến tranh vùng Vịnh, và đã nghe thấy tiếng súng, tiếng pháo, tên lửa gầm rú và tiếng bom; nhưng là của quân ta. Những cuộc chiến mà họ tham gia, phương Tây có ưu thế hỏa lực áp đảo phía bên kia; trong khi đó, lợi thế áp đảo ở Ukraine thì ngược lại. Khi đạn pháo và bom hạng nặng nổ xung quanh, xe tăng Nga ầm ầm dưới mặt đất, các cựu binh “dày dạn kinh nghiệm”, có thể mất bình tĩnh, không đánh mà chạy. Trên mặt đất, “lính tình nguyện quốc tế” phải chiến đấu với một đội quân chuyên nghiệp với vũ khí hiện đại, chứ không phải là đội quân “du kích”. Trước đó có thông tin cho rằng, những “lính tình nguyện” nước ngoài đến Ukraine tham chiến, đang chạy trốn hàng loạt khỏi Ukraine, khi gặp hỏa lực Nga tập kích. Liên quan đến một “lính tình nguyện quốc tế” của Hàn Quốc, “nhân vật nổi tiếng trên Internet” đã nhận được rất nhiều sự chú ý ở Hàn Quốc kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, đó là “Đại úy Lee Geun”; người đã xung phong đến Ukraine, để chiến đấu “chống quân Nga”. Tuy nhiên một sinh viên Hàn Quốc (tạm gọi là A), hiện đang ở Ba Lan, cho biết đã nhìn thấy “Đại úy Lee Geun” hằng ngày trong khách sạn, nơi sinh viên A đang ở. A nhìn thấy Lee Geun quay phim, tận mắt và nghe Lee Geun nói với trợ lý quay phim: “Tôi muốn bắn giống như chiến đấu thực sự”. Thông tin trên đã được tờ "Nhật báo Kookmin" của Hàn Quốc ngày 24/3 đưa tin, khiến dư luận nước này nổi sóng. Trước đó, "Đại úy Lee Geun" là một cựu lính thủy đánh bộ của Quân đội Hàn Quốc và đã đến xung phong đến Ukraine để "giúp Ukraine chống lại Nga". Tuy nhiên Lee Geun không đến Ukraine mà chỉ đến Ba Lan. Sinh viên A nói: "Nơi tôi ở rất an toàn và không có tiếng súng. Ở đây cũng có rất nhiều người Ukraine". A cũng nói: "Hiện trường có các thiết bị quay phim chuyên nghiệp, và có hai người Hàn Quốc bên cạnh Lee Geun. Anh ấy nói đến đây để làm một bộ phim về chiến tranh. Nội dung mà sinh viên A tiết lộ, ngay lập tức gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng Internet Hàn Quốc, tờ National Daily của nước này cho rằng, nếu tuyên bố của A là sự thật thì Lee Geun đang "lừa dối người dân cả nước". Cho đến nay, Lee Geun vẫn chưa phản hồi về việc này. Trước đây, tin đồn về việc Lee Geun thiệt mạng ở Ukraine, lan truyền khắp nơi. Sau đó, Lee cho biết thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình: “Tôi vẫn còn sống và các thành viên trong nhóm của tôi đã được sơ tán an toàn khỏi Ukraine, nhưng chỉ còn lại tôi một mình ở Ukraine”; nhưng không thể xác định các chi tiết cụ thể về vị trí của “Đại úy Lee Geun”.

