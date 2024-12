Rùng mình trước hình ảnh làm món khoái khẩu của nhiều chị em

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh tại một cơ sở đóng gói món me chua được nhiều chị em sử dụng khiến nhiều người phải bất ngờ vì kém vệ sinh. Theo đó, ba người phụ nữ, một người đàn ông đi chân đất giẫm đạp lên me, rồi đóng thành từng khối bày la liệt trên nền đầy rác. Trên thị trường, những loại me này thường được dùng để nấu canh chua, làm mứt và gia vị cho nhiều món ăn khác nhau. Thông thường, với những sản phẩm làm từ me như thế này, nhiều người mua về được đóng gói trong túi bóng, trong hộp và bỏ ra dùng luôn chứ không rửa lại. Với cách đóng gói thô sơ và kém vệ sinh như thế này những những sản phẩm đến tay người tiêu dùng khiến nhiều người đặt nghi vấn về vấn đề sức khỏe. Theo tìm hiểu, thực chất đoạn video này đã được chia sẻ trên mạng xã hội từ nhiều năm trước. Gần đây, những hình ảnh này tiếp tục được chia sẻ lại và vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý đến từ các hội nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi nhìn thấy loạt hình ảnh này: "Dã man, bảo sao mua me giá rẻ này", "sợ quá, mấy món như này thường về ăn trực tiếp chứ chả bao giờ rửa lại vì sợ trôi mất hết chất này"". Trước đó, trên mạng xã hội cũng từng lan truyền nhiều hình ảnh khác nhau về việc các cơ sở chế biến nhiều loại đồ ăn không tuân thủ đúng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoạn video ghi lại hình ảnh đống chân gà được chất la liệt, một người đàn ông mang cả dép dẫm lên đống chân gà đó. Người đàn ông trong clip vừa dẫm, vừa đá tung những chiếc chân gà lên. Không biết quy trình làm chân gà cay có thật thế này hay không, thế nhưng nhìn những hình ảnh này khiến nhiều người sợ hãi. (Ảnh: Facebook)

