Nga phá huỷ nhà máy lọc dầu cuối cùng của Ukraine

Nhà khoa học chính trị Marat Bashirov của Nga cho rằng, cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác, nhằm vào các kho chứa xăng và nhiên liệu diesel tại nhà máy lọc dầu Kremenchug, là "đòn đáp trả" của Nga, trước cuộc tập kích của trực thăng Ukraine, vào một kho dầu ở vùng Belgorod, nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Bashirov viết trên kênh Telegram của mình: “Đây là câu trả lời của Nga cho vụ tập kích ngày hôm qua vào Belgorod. Tên lửa Nga đã phá hủy Nhà máy lọc dầu Kremenchug (thuộc sở hữu của tỷ phú Igor Kolomoisky). Như vậy không còn nhà máy lọc dầu nào ở Ukraine nữa”.



Người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: Vào sáng ngày 2/4, quân đội Nga đã phá hủy các kho chứa xăng và nhiên liệu diesel tại nhà máy lọc dầu Kremenchug, nơi cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm và phía đông nước này. Trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, toàn bộ Ukraine có sáu nhà máy lọc dầu lớn trên lãnh thổ của Ukraine. Đánh giá theo thông tin từ các nguồn mở, tất cả các nhà máy lọc dầu (ngoại trừ nhà máy Kremenchug vừa bị phá hủy), trước đó đã bị dừng hoạt động. Cơ sở lọc dầu cuối cùng của Ukraine ngừng hoạt động vào tháng 3/2022, là nhà máy lọc dầu Lisichansk, do công ty Rosneft kiểm soát. Nhà máy lọc dầu Kremenchug, là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở Ukraine hiện nay. Do đó, nếu nhà máy lọc dầu chiến lược Kremenchug ngừng hoạt động, thì quân đội Ukraine ở khu vực Donbas sẽ không còn nhiên liệu. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng nhiều, vì lực lượng cơ giới của Quân đội Ukraine đã ngừng hoạt động từ đầu cuộc chiến. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện những bình luận cho rằng, Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, vào các kho dầu trên khắp Ukraine; nhưng không hiểu vì lý do gì, mà nhà máy lọc dầu Kremenchug, do nhà tài phiệt Igor Kolomoisky làm chủ, vẫn tiếp tục hoạt động? Trước đó vào hôm 1/4, Tỉnh trưởng Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại một kho dầu ở trung tâm hành chính của khu vực, do một cuộc không kích từ hai chiếc trực thăng, của Không quân Ukraine, tại độ cao thấp. Theo thông tin do Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov cung cấp, trên trang Telegram chính thức của ông: “Vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho dầu, do một cuộc không kích từ hai chiếc trực thăng vũ trang của Không quân Ukraine, tiến vào lãnh thổ Nga ở độ cao thấp, nên lực lượng phòng không đã không thể phát hiện. Rất may mắn là không có nạn nhân nào bị thiệt mạng, mọi nguồn lực đều sẵn sàng, để dập tắt đám cháy. Bộ Tình trạng Khẩn cấp, đang cố gắng khoanh vùng đám cháy càng sớm càng tốt. Không có gì đe dọa an toàn của dân cư trong khu vực”; hết lời dẫn. Truyền thông Nga đã có được đoạn video, cho thấy khoảnh khắc cuộc tấn công của hai chiếc trực thăng vào kho chứa dầu ở Belgorod. Hiện vẫn chưa rõ số lượng tên lửa được phóng ra; tuy nhiên, một bộ phận cư dân của thành phố đã được sơ tán khẩn cấp. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin về việc liệu các trực thăng Ukraine sau đó có bị bắn hạ hay không; hoặc những chiếc trực thăng này có quay trở lại căn cứ trên lãnh thổ Ukraine thành công hay không? Trong khi đó, ông Aleksey Arestovich, cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, chính thức tuyên bố rằng, Kyiv không liên quan đến các vụ nổ và vụ hỏa hoạn mạnh trên lãnh thổ Belgorod; nguyên nhân là do một cuộc tấn công bằng tên lửa của hai chiếc trực thăng, như thông tin từ phía Nga. Ông Aleksey Arestovich lưu ý rằng, phía Ukraine không liên quan đến các sự kiện ở Belgorod. “Vì một số lý do mà họ nói rằng chúng tôi đã làm điều đó; trên thực tế, điều này hoàn toàn không đúng. Chúng tôi không bình luận về điều này”; Alexei Arestovich nói. Trong đoạn video ghi lại từ camera giám sát ngoài trời, đã được công bố, người xem có thể nhìn thấy khoảnh khắc các cuộc tấn công vào kho dầu ở Belgorod, và một lúc sau, một đoạn video xuất hiện với hình ảnh hai trực thăng quay lại sau vụ tấn công. Do không đủ tầm nhìn và không rõ ràng trên video, thực sự không thể xác định danh tính của các trực thăng. Đáng chú ý là vẫn chưa có thông tin chính thức về đường bay của hai chiếc trực thăng và nơi chúng cất cánh. Video kho chứa dầu ở Belgorod của Nga bị trực thăng tấn công bốc cháy hôm 31/3.

