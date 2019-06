Ngạc nhiên khẩu phần ăn của phi công quân sự thế giới

Trong không quân Mỹ, tiêu chuẩn đồ ăn dành cho các phi công không có quy định chính xác vì mọi lực lượng trong quân đội Mỹ đều được ăn buffe tự chọn. Nguồn ảnh: Baous. Tuy nhiên phi công quân sự Mỹ luôn được theo dõi sức khoẻ nghiêm ngặt, nếu cơ thể phi công mất cân bằng trong chế độ dinh dưỡng, họ sẽ bị "thiết quân luật" chế độ ăn theo tiêu chuẩn chỉ định ngay lập tức. Nguồn ảnh: Baous. Các món ăn của phi công Mỹ luôn đa dạng, kết hợp nhiều loại văn hoá ẩm thực để phù hợp với đặc điểm đa chủng tộc của quốc gia và quân đội nước này. Nguồn ảnh: Baous. Tuy nhiên trong các cuộc hành quân dài ngày ở nước ngoài hay trên các tàu sân bay, phi công quân sự của Mỹ thường sử dụng đồ hộp nhiều. Nguồn ảnh: Baous.Quân đội Trung Quốc cũng tương tự, phi công trong quân đội nước này cũng được phục vụ ăn buffe và khẩu phần ăn không giới hạn. Nguồn ảnh: Baous. Mặc dù vậy phi công quân sự Trung Quốc luôn được theo dõi sát sao, sẽ phải bổ sung các món ăn hoặc thực phẩm chức năng theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo có thể trạng tốt nhất. Nguồn ảnh: Baous. Ngay cả trong thời kỳ khó khăn trước kia, bữa ăn của phi công Trung Quốc cũng luôn được ưu tiên đầy đủ nhất có thể để những "bảo bối" của Không quân này có đủ sức khoẻ để đáp ứng mọi yêu cầu được đặt ra. Nguồn ảnh: Baous. Bữa ăn "nhẹ" của các phi công thuộc Quân khu Côn Minh, Trung Quốc trong giai đoạn những năm 60 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Baous. Quân đội Nga cũng tương tự, phi công có chế độ ăn theo kiểu buffe nhưng không có định lượng đồ ăn cụ thể. Các bác sĩ sẽ giám sát sức khoẻ của phi công thông quá cân nặng và tỷ lệ mỡ của cơ thể. Nguồn ảnh: Baous. Nếu phi công bị sụt cân không rõ nguyên do, một chế độ ăn theo kiểu "ép cân" sẽ được đặt ra và đòi hỏi các phi công phải tuân thủ ngặt nghèo. Trong khi đó nếu phi công tăng cân, họ sẽ bị ép tăng cường tập thể dục nhằm giảm thiểu lượng mỡ trong cơ thể. Nguồn ảnh: Baous. Các món ăn phục vụ phi công quân sự Nga cũng phong phú về chủng loại và có mức độ dinh dưỡng cao hơn so với các binh chủng khác. Nguồn ảnh: Baous. Mặc dù vậy do là một quốc gia có lãnh thổ rất rộng, tuỳ từng căn cứ đóng quân mà khẩu phần ăn của các phi công quân sự Nga sẽ có thay đổi phụ thuộc vào sản vật có sẵn tại địa phương. Nguồn ảnh: Baous. Mời độc giả xem Video: Bữa ăn trưa của quân đội Trung Quốc trong quá khứ.

