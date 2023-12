Nga xiết chặt vòng vây Avadiivka, miệng túi chỉ còn 5km

Từ giữa tháng 11, quân đội Nga mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào sườn phía bắc và phía nam của Avadiivka, đây cũng là thành phố “pháo đài” cuối cùng của quân đội Ukraine ở Donetsk. Trước sức ép mạnh mẽ của quân đội Nga, Avadiivka rơi vào tình thế khó khăn. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã mở rộng vòng vây Avdiivka, tiến công cứ điểm Novokalynove, cách Avadivka khoảng 10 km về phía Tây Bắc và làng Stepove, cách Avadivka 7 km về phía Bắc; nhằm tăng cường hơn nữa cho chiều sâu chiến lược của vòng vây phía Bắc Avdiivka. Trước sự mở rộng vòng vây của Nga, Ukraine đã phải huy động lực lượng dự bị chiến lược từ mọi mặt trận về đây để phá vỡ vòng vây của Nga, đồng thời hy vọng sẽ đạt được chiến lược đột phá thông. Tuy nhiên, chiến dịch đột phá của quân đội Ukraine lần này đã vấp phải kháng cự mạnh của phía Nga. Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã tập trung một lượng lớn hỏa lực hạng nặng và xe tăng vào khu vực Avadiivka để ngăn chặn phía Ukraine đột phá. Các binh sĩ Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề dưới hỏa lực dày đặc của Nga và không thể đột phá vòng vây một cách hiệu quả. Hãng tin Anh Reuters, ngày 4/12 dẫn lời ông Vitaliy Barabash, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Avdiivka, thông báo về việc Nga tăng cường các nỗ lực tiến công tại thành phố này, bất chấp thời tiết khắc nghiệt. "Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng các đợt pháo kích của đối thủ trong ngày hôm qua và hôm nay. Số đợt pháo kích đang gia tăng nhanh chóng. Dường như quân Nga muốn chờ thời tiết thuận lợi hơn để thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn", ông Barabash nói. Còn trang Topwar của Nga cho biết, bất chấp thời tiết có phần khắc nghiệt, các đơn vị Nga tiếp tục tấn công vào khu vực phòng ngự kiên cố của quân Ukraine tại. Các đơn vị bộ binh cơ giới Nga tiếp tục củng cố chỗ đứng ở làng Stepovoe ở phía sườn phía bắc Avdiivka. Các chuyên gia quân sự ghi nhận vai trò của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114, trong thành công của Quân đội Nga khi tấn công vào Avdiivka. Một số đơn vị của Lữ đoàn 114 vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công quân Ukraine, phòng ngự trong công sự vững chắc ở làng Berdychi, cách làng Stepovoe 1km về phía tây. Mặc dù thời tiết xấu, nhưng không quân Nga vẫn sử dụng trực thăng vũ trang Ka-52/M để hỗ trợ bộ binh của Lữ đoàn 114, tiêu diệt xe bọc thép của quân Ukraine, đang ra sức ngăn chặn bước tiến của quân Nga trên hướng này. Những chiếc trực thăng vũ trang Ka-52/M của Không quân Nga được trang bị tên lửa chống tăng Vikhr-1, có thể tấn công mục tiêu từ cách xa tới 10km; đây là vũ khí lý tưởng cho những nhiệm vụ này, mà không lo hỏa lực từ tên lửa phòng không vác vai của Ukraine. Cùng với đó là hoạt động chiến đấu của trực thăng vũ trang Mi-28NM sử dụng tên lửa LMUR, tấn công các mục tiêu phức tạp ở các vị trí kín trong khu công nghiệp của Nhà máy than cốc Avdeevsky. Hiện tại Nhà máy than cốc đang là tâm điểm giao tranh ở ngoại ô Avdiivka. Mặc dù phải chịu tổn thất lớn, do hỏa lực pháo binh chi viện hạn chế, nhưng Quân đội Ukraine tại Avdiivka vẫn kiên cường chống trả quân Nga. Tuy nhiên với sức mạnh vượt trội, quân Nga đang dần đột phá qua các trận địa phòng ngự Ukraine. Mặc dù có lợi thế lớn về hỏa lực, nhưng Quân đội Nga kiên trì thực hiện chiến thuật “làm mềm chiến trường”, không vội vã đưa bộ binh vào trận đánh; do đó, tổn thất về quân số của Nga tại Avdiivka thực sự rất nhỏ. Theo các chuyên gia phân tích, chiến dịch chiếm thành phố pháo đài Avdeevka dường như sẽ trở thành chiến dịch lớn nhất, trong toàn bộ chiến dịch mùa đông của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra lo lắng về tình hình Avdiivka và cho biết, ông sẽ hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của quân đội Ukraine khi gặp khó khăn. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine. Trong ngày 4/12, hãng thông tấn Pravda đã tiết lộ về nội dung cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny diễn ra vào tháng 11 năm nay; trong đó có nội dung tướng Zaluzhny yêu cầu Mỹ cấp thêm cho Ukraine 17 triệu viên đạn pháo. Một quan chức Ukraine tiết lộ với Pravda “Bộ trưởng Austin đã tỏ ra “sửng sốt” trước con số này, bởi Washington không thể gom được số đạn lớn như vậy trên phạm vi toàn cầu”. Nguồn tin của Pravda cũng tiết lộ, tướng Zaluzhny đã than phiền với ông Austin về việc Tổng thống Zelensky thường xuyên can thiệp vào công việc của quân đội.

