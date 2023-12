Nga thu giữ xe Bradley đầu tiên, tiếp tục mở rộng kiểm soát Avdeevka

Trên mặt trận Avadiivka, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát về phía nam làng Stepove, giao tranh giữa hai bên vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực rìa làng phía nam. Ngoài ra, quân Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công theo hướng Novokalinov ở sườn phía bắc và Severny ở sườn phía nam; nhìn chung tốc độ tiến công của quân Nga mấy ngày qua không có tiến triển gì đáng kể tại Avdeevka. Sự kiện đáng chú ý là quân đội Nga thu giữ một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên ở chiến trường Avadiivka và kéo nó về hậu cứ. Chiếc xe bọc thép này thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine. Kể từ đợt phản công mùa hè vào đầu tháng 6, Lữ đoàn 47 đã thiệt hại 42 chiếc xe bọc thép loại này. Trang tin Topwar của Nga đưa tin, chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2, bị quân đội Ukraine bỏ lại ở phía bắc Avdeevka vào tháng 11, nhưng Nga không thể kéo nó về hậu phương vì nhiều lý do. Và bây giờ, Quân đội Nga mới có thể đưa nó về hậu phương an toàn. Đây cũng là chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên, mà Nga thu được còn nguyên vẹn. Theo thông tin, trước đó lính Nga chỉ có thể tháo các bộ phận riêng lẻ và các thiết bị cần quan tâm trên những chiếc Bradley của Ukraine bị phá hủy, như hệ thống vũ khí và khí tài quan sát quang học để nghiên cứu. Xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 đầu tiên của Mỹ đã được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 4 năm nay và chủ yếu trang bị cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 "Magura". Lữ đoàn 47 cũng là lữ đoàn đầu tiên của Ukraine, được trang bị vũ khí hạng nặng theo tiêu chuẩn trang bị của khối NATO. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 cũng là lực lượng chủ lực tham gia cuộc phản công mùa hè của Ukraine ở mặt trận Zaporizhia và bị quân Nga đánh cho thiệt hại nặng. Sau khi tình hình Avdeevka nguy ngập, Lữ đoàn được cấp tốc điều đến để “giải cứu” cho Avdeevka, nhưng cũng bị đánh thiệt hại nặng. Việc Quân đội Nga thu được xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 của Mỹ, mang lại cơ hội “nghiên cứu” phương tiện chiến đấu này. Chuyên gia quân sự Yury Knutov của Nga nhấn mạnh rằng, việc Nga thu được chiếc Bradley còn nguyên vẹn, có thể giúp họ nghiên cứu chi tiết cách bố trí và thiết kế của xe chiến đấu bộ binh phương Tây. Ông Knutov cũng cho rằng, quân đội Nga đã học được cách đối phó hiệu quả với loại phương tiện chiến đấu này của Mỹ và bày tỏ nghi ngờ về chất lượng của nó như một phương tiện chiến đấu bộ binh tốt và sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về xe Bradley, một số công nghệ có thể được sao chép để sử dụng cho xe bọc thép của Nga. Còn trên mặt trận Marinka, không có sự thay đổi nào lớn; ở khu vực ngoại ô, quân Nga đang quyết tâm đánh bật những lực lượng Ukraine cuối cùng ra khỏi thi thành phố. Hiện Quân đội Ukraine tiếp tục mở các cuộc phản công nhỏ ở phía tây bắc và các trận đánh vẫn đang tiếp diễn. Ở mặt trận Bakhmut, quân Nga tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát gần làng Khromove ở sườn phía bắc, mục tiêu của họ dường như là đánh thọc sườn vào làng Ivanivsk từ cả hai cánh. Trận chiến giành các điểm cao gần Krisivka và Andreevka ở sườn phía nam Bakhmut vẫn tiếp tục và nhìn chung không có thay đổi lớn nào ở đây. Trên hướng mặt trận Kupyansk, trong khi quân đội Nga gây áp lực lên toàn bộ tuyến phòng thủ Ukraine ở phía nam Limanpersh, thì quân đội Ukraine lại có những động thái mới. Quân đội Ukraine đã tăng cường quân số ồ ạt theo hướng Dvorichna ở sườn phía bắc và dường như đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công qua sông Oski từ phía bắc của phần nhô ra ở khu vực do Nga kiểm soát, để tấn công vào sườn phía nam. Trên hướng mặt trận Kherson, tình hình tại đầu cầu Krynki không có gì thay đổi. Do quân Nga bắn phá liên tục, nên quân Ukraine không thể mở rộng thêm đầu cầu và cũng do quân Ukraine phòng thủ kiên cường, nên quân Nga cũng không thể phá hủy được đầu cầu này. Hiện nay ở khu vực Kherson đang có sương mù dày đặc và mưa lớn, cường độ giao tranh tại đây đã suy yếu so với trước. Tuy nhiên pháo binh Nga vẫn bắn mạnh về hướng bờ bắc, mục tiêu là khu trú quân của hai lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine trong khu vực Tyaginka; trang tin RBC viết. Trên mặt trận Orekhiv, hai bên tấn công lẫn nhau ở quy mô nhỏ, mặc dù quân Ukraine đang cố gắng phản công và chịu tổn thất trên hướng Verbove. Phía tây Rabotino, các cuộc tấn công của Ukraine bằng phân đội nhỏ lẻ tiếp tục không suy giảm, quân Nga vẫn giữ chắc trận địa và đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Tổng thể mặt trận không có gì thay đổi.

Trên mặt trận Avadiivka, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát về phía nam làng Stepove, giao tranh giữa hai bên vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực rìa làng phía nam. Ngoài ra, quân Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công theo hướng Novokalinov ở sườn phía bắc và Severny ở sườn phía nam; nhìn chung tốc độ tiến công của quân Nga mấy ngày qua không có tiến triển gì đáng kể tại Avdeevka. Sự kiện đáng chú ý là quân đội Nga thu giữ một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên ở chiến trường Avadiivka và kéo nó về hậu cứ. Chiếc xe bọc thép này thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine. Kể từ đợt phản công mùa hè vào đầu tháng 6, Lữ đoàn 47 đã thiệt hại 42 chiếc xe bọc thép loại này. Trang tin Topwar của Nga đưa tin, chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2, bị quân đội Ukraine bỏ lại ở phía bắc Avdeevka vào tháng 11, nhưng Nga không thể kéo nó về hậu phương vì nhiều lý do. Và bây giờ, Quân đội Nga mới có thể đưa nó về hậu phương an toàn. Đây cũng là chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên, mà Nga thu được còn nguyên vẹn. Theo thông tin, trước đó lính Nga chỉ có thể tháo các bộ phận riêng lẻ và các thiết bị cần quan tâm trên những chiếc Bradley của Ukraine bị phá hủy, như hệ thống vũ khí và khí tài quan sát quang học để nghiên cứu. Xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 đầu tiên của Mỹ đã được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 4 năm nay và chủ yếu trang bị cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 "Magura". Lữ đoàn 47 cũng là lữ đoàn đầu tiên của Ukraine, được trang bị vũ khí hạng nặng theo tiêu chuẩn trang bị của khối NATO. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 cũng là lực lượng chủ lực tham gia cuộc phản công mùa hè của Ukraine ở mặt trận Zaporizhia và bị quân Nga đánh cho thiệt hại nặng. Sau khi tình hình Avdeevka nguy ngập, Lữ đoàn được cấp tốc điều đến để “giải cứu” cho Avdeevka, nhưng cũng bị đánh thiệt hại nặng. Việc Quân đội Nga thu được xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 của Mỹ, mang lại cơ hội “nghiên cứu” phương tiện chiến đấu này. Chuyên gia quân sự Yury Knutov của Nga nhấn mạnh rằng, việc Nga thu được chiếc Bradley còn nguyên vẹn, có thể giúp họ nghiên cứu chi tiết cách bố trí và thiết kế của xe chiến đấu bộ binh phương Tây. Ông Knutov cũng cho rằng, quân đội Nga đã học được cách đối phó hiệu quả với loại phương tiện chiến đấu này của Mỹ và bày tỏ nghi ngờ về chất lượng của nó như một phương tiện chiến đấu bộ binh tốt và sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về xe Bradley, một số công nghệ có thể được sao chép để sử dụng cho xe bọc thép của Nga. Còn trên mặt trận Marinka, không có sự thay đổi nào lớn; ở khu vực ngoại ô, quân Nga đang quyết tâm đánh bật những lực lượng Ukraine cuối cùng ra khỏi thi thành phố. Hiện Quân đội Ukraine tiếp tục mở các cuộc phản công nhỏ ở phía tây bắc và các trận đánh vẫn đang tiếp diễn. Ở mặt trận Bakhmut, quân Nga tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát gần làng Khromove ở sườn phía bắc, mục tiêu của họ dường như là đánh thọc sườn vào làng Ivanivsk từ cả hai cánh. Trận chiến giành các điểm cao gần Krisivka và Andreevka ở sườn phía nam Bakhmut vẫn tiếp tục và nhìn chung không có thay đổi lớn nào ở đây. Trên hướng mặt trận Kupyansk, trong khi quân đội Nga gây áp lực lên toàn bộ tuyến phòng thủ Ukraine ở phía nam Limanpersh, thì quân đội Ukraine lại có những động thái mới. Quân đội Ukraine đã tăng cường quân số ồ ạt theo hướng Dvorichna ở sườn phía bắc và dường như đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công qua sông Oski từ phía bắc của phần nhô ra ở khu vực do Nga kiểm soát, để tấn công vào sườn phía nam. Trên hướng mặt trận Kherson, tình hình tại đầu cầu Krynki không có gì thay đổi. Do quân Nga bắn phá liên tục, nên quân Ukraine không thể mở rộng thêm đầu cầu và cũng do quân Ukraine phòng thủ kiên cường, nên quân Nga cũng không thể phá hủy được đầu cầu này. Hiện nay ở khu vực Kherson đang có sương mù dày đặc và mưa lớn, cường độ giao tranh tại đây đã suy yếu so với trước. Tuy nhiên pháo binh Nga vẫn bắn mạnh về hướng bờ bắc, mục tiêu là khu trú quân của hai lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine trong khu vực Tyaginka; trang tin RBC viết. Trên mặt trận Orekhiv, hai bên tấn công lẫn nhau ở quy mô nhỏ, mặc dù quân Ukraine đang cố gắng phản công và chịu tổn thất trên hướng Verbove. Phía tây Rabotino, các cuộc tấn công của Ukraine bằng phân đội nhỏ lẻ tiếp tục không suy giảm, quân Nga vẫn giữ chắc trận địa và đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Tổng thể mặt trận không có gì thay đổi.