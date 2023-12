Quân Nga tràn ngập các điểm cao chiến thuật ở Avdeevka

Thành phố Avdiivka của Ukraine đã bị quân đội Nga và lực lượng thân Nga bao vây trong 9 năm qua; do vậy, những thay đổi gần đây về tình hình tại đây trong những ngày gần đây, đã cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về những thay đổi có thể sắp xảy ra trên chiến trường Ukraine. Trong chiến dịch tổng tiến công vào Avdeevka từ ngày 10/10, Quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật hợp lý, đó là tập trung tấn công chiếm giữ các điểm cao có ý nghĩa chiến thuật ở hai bên sườn; đồng thời tổ chức tấn công mục tiêu có trọng điểm, dẫn đến một loạt thay đổi lớn. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, quân Nga áp dụng chiến thuật “ngăn chặn trực diện và phát triển hai cánh”, gần giống như chiến thuật tấn công Bakhmut. Bằng cách tập trung “khoan” vào khu vực phòng thủ ở phía bắc Avdiivka, họ đã thực hiện thành công mô hình tấn công “ổn định sườn bắc, phát triển sườn nam và kiềm chế toàn bộ mặt trận”. Điều không thể bỏ qua đó là chiến dịch của Nga ở Avadivka không độc lập với toàn bộ chiến trường Ukraine, mà là một loạt chiến dịch triển khai trên nhiều hướng chiến trường. Cho đến nay, lực lượng dân quân thân Nga là lực lượng chính bao vây Avdiivka; quân chủ lực của Nga vẫn chưa tham gia những trận đánh lớn. Cho đến khi quân đội Ukraine phát động cái gọi là chiến dịch "phản công lớn", quân đội Nga đã thành công trong việc thu hút lực lượng chủ lực của Ukraine theo các hướng khác nhau, thông qua việc mở nhiều chiến dịch lớn và cuối cùng, hình thành được lợi thế sức mạnh tuyệt đối ở gần Avadiivka. Sau một tháng giao tranh ác liệt, quân đội Nga dựa vào hỏa lực vượt trội và quân số để chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine và kiểm soát các điểm cao có ý nghĩa chiến thuật quan trọng ở cánh bắc và nam Avadiivka. Do vậy “Thành phố pháo đài Avdiivka” đã bị quân đội Nga bao vây toàn diện, lực lượng phòng thủ tại đây đã hứng chịu các đòn tấn công tàn khốc. Quân đội Ukraine đã tập trung quân số với hơn 7 lữ đoàn tại Avadiivka, nưhng chủ yếu là các đơn vị cấp tiểu đoàn độc lập. Hiện chỉ có Lữ đoàn 110 đã chiến đấu liên tục tại Avdiivka hơn một năm rưỡi, mà không được thay thế, vũ khí trang bị cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, trước hỏa lực và sức mạnh vượt trội của quân đội Nga, làm quân Ukraine tại đây bị tổn thất nặng nề và nhiều đơn vị “biến mất”. Về bước tiến của quân đội Nga trên chiến trường Avdiivka, thế giới bên ngoài và người dân trong nước Nga đã đồn đoán về mục đích thực sự của họ khi cho rằng, quân đội Nga có thể tiếp tục biến Avdiivka thành “cối xay thịt” mới giống như Bakhmut, để tiêu hao quân số của Quân đội Ukraine. Các nhà bình luận quân sự Nga hy vọng, chiến dịch Avdiivka mà họ đang tiến hành, sẽ tiêu diệt hàng chục nghìn quân Ukraine trong thành phố. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần tuyên bố, Kiev sẽ không “bỏ rơi” Avdiivka; nhưng với tình hình chiến trường hiện nay, lực lượng tiếp viện của Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Trên thực tế, chỉ có một số lượng rất nhỏ quân Ukraine thực hiện nhiệm vụ giải cứu, mà chủ yếu là ngăn chặn vào các đơn vị quân Nga bao vây và tấn công. Vì vậy, việc tiêu diệt quân Ukraine ở Avadiivka có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với quân đội Nga. Trước tình hình cuộc xung đột hiện tại, quân đội Nga có thể thực hiện hai hành động. Đầu tiên là củng cố các vị trí hiện có, đặc biệt là hỗ trợ đầy đủ cho lính đánh thuê Wagner đã đột nhập vào Avadiivka, để quân chính quy Nga tạo chỗ đứng trong thành phố. Thứ hai, Quân đội Nga tiếp tục tăng cường công tác “dọn dẹp” tại Khu công nghiệp ở khu vực ngoại ô phía đông nam Avdiivka, để biến khu công nghiệp này thành đầu cầu tiến vào thành phố từ hướng nam. Ở khu vực sườn bắc Avdiivka, giao tranh giữa hai bên vẫn diễn ra quyết liệt. Theo kênh Geroman, tính tới tối 2/12, lực lượng Nga cuối cùng đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi các vị trí phía nam làng Stepovoye (Stepnoe); việc dọn dẹp, truy quét đang được tiến hành. Hiện tại, giao tranh đang diễn ra về hướng Novokalinovo, Severnoe, Tonenkoe và khu vực lân cận nhà máy than và hóa chất Avdiivka. Gọng kìm phía bắc đang siết chặt quân Ukraine, càng làm giảm thêm chiều rộng của cái gọi là “nút cổ chai” ở phía tây bắc Avdeevka. Như vậy vòng vây của Quân đội Nga ở phía tây bắc và phía tây Avdeevka đã giảm xuống còn khoảng 5,5 km. Việc xiết “cổ họng” Berdychi và Orlovka của Avdiivka từ hai cánh của quân Nga sẽ rất thuận lợi; đặt lực lượng Ukraine trong còn lại trong thành phố vào thế hết sức nguy hiểm. Đồng thời, quân Nga đang mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Avdiievka. Trong 24 giờ qua, quân Nga đã đạt được những tiến bộ ở Novokalinovo, nằm ở phía bắc Avdiivka. Theo một số thông tin, quân Nga đã tiến vào khu vực phía nam của ngôi làng. Việc tiến quân trên của Nga ở sườn bắc tuy nhỏ, nhưng rất quan trọng, không chỉ mở rộng phạm vi chiến dịch Avdeevka, mà còn giúp quân Nga ngày càng tiến gần hơn đến cụm cứ điểm quân Ukraine ở Konstantinovka, một trong những trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở Donbass. Với việc lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine ở Avadiivka đang gặp khó khăn, “thành phố pháo đài” này của Ukraine có thể sẽ rơi vào tay quân đội Nga chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc kéo cao lá cờ ba màu của Nga ở vùng đất đã đứng vững suốt 9 năm qua, có thể giáng một đòn nặng giáng vào ý chí kháng cự của Ukraine trong thời gian tới.

