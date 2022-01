Nga “ung dung” ngồi xem Mỹ loay hoay thử nghiệm vũ khí siêu thanh

Không quân Mỹ đã hy vọng tiến hành ba cuộc thử nghiệm thành công của tên lửa AGM-183 trong năm 2021, để vũ khí này có thể đi vào hoạt động từ năm 2022 nhưng tất cả đều đã thất bại. Điều này đã làm tăng thêm sự thất vọng trong giới chức quốc phòng Mỹ cũng như các quốc gia đồng minh và Quốc hội Mỹ về sự tiến bộ về công nghệ tên lửa siêu vượt âm, cũng như việc chậm tiến độ trong việc thử nghiệm các loại vũ khí siêu vượt âm mới khác nhau trong kho vũ khí quân đội Mỹ. Ban Giám đốc Điều hành Chương trình Vũ khí của Lực lượng Không quân xác nhận với tạp chí The War Zone rằng một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) đã thất bại vào ngày 15/12/2021. Lực lượng Không quân nói rằng họ vẫn chưa xác định được nguyên nhân của sự cố trong cuộc thử nghiệm dẫn đến bị bỏ dở. Nguyên mẫu tên lửa không rời khỏi cánh của máy bay ném bom B-52H mang nó. Tướng Heath Collins nói:” Trình tự phóng tên lửa đã bị hủy bỏ trước khi phóng với một vấn đề không xác định. Tên lửa sẽ được đưa quay trở lại nhà máy, quá trình phân tích kiểm tra, đánh giá dữ liệu trên tên lửa sẽ bắt đầu ngay lập tức. Chương trình sẽ tìm cách tiếp tục thử nghiệm thử càng nhanh càng tốt". Tên lửa AGM-183 ARRW là một vũ khí siêu thanh được thiết kế để trang bị cho lực lượng không quân Mỹ. Vào tháng 8/2018, không quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 480 triệu USD cho Lockheed Martin để phát triển vũ khí siêu thanh phóng từ trên không. AGM-183A ARRW đã bắt đầu cuộc thử nghiệm bay đầu tiện trên một chiếc B-52 của không quân Mỹ vào tháng 6/2019. Vào tháng 2/2020, Chính quyền Mỹ đề xuất tăng 23% tài trợ cho vũ khí siêu thanh và cùng tháng, không quân Mỹ thông báo mua lại chương trình AGM-183A. Vào tháng 3/2020, dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Nghiên cứu và Kỹ thuật Michael D. Griffin tuyên bố rằng Mỹ đã "gần sẵn sàng" để có một vũ khí lướt tăng siêu âm sẵn sàng hoạt động. Tuy nhiên đến hiện tại điều đó vẫn chỉ là hi vọng. AGM-183A có tốc độ tối đa được công bố là 24.695 km/h tương đương Mach 20. Vũ khí sử dụng một hệ thống tăng-lướt, trong đó nó được đẩy lên tốc độ siêu âm bằng một tên lửa được gắn trên đó trước khi lướt tới mục tiêu. Trong năm 2021, chuyến bay đầu tiên thử nghiệm tăng cường của ARRW đã diễn ra vào tháng 4/2021 tại Dãy biển Point Mugu, ngoài khơi Nam California nhưng đã không phóng thành công, đây là lần kiểm tra thứ tám đối với ARRW. Vào tháng 7/2021, một chuyến bay thử nghiệm thứ hai tại Dãy biển Point Mugu, một lần nữa AGM-183A được thả từ máy bay ném bom B-52, nhưng đã thất bại do động cơ tên lửa không thể đánh lửa. Theo thiết kế, ARRW sử dụng tên lửa để đẩy đầu đạn lên một tốc độ và độ cao được chỉ định, sau đó phần nón ở mũi tên lửa được tách ra và một phương tiện lướt với tốc độ siêu vượt âm được phóng đi sau khi được tăng cường sức mạnh. Phương tiện đó sẽ lướt lao về phía mục tiêu của nó với tốc độ siêu vượt âm được định nghĩa là trên Mach 5 với một đường bay thấp trong khí quyển. Nó có mức độ cơ động cao, cho phép nó thực hiện các thay đổi đường hướng thất thường cùng với tốc độ di chuyển cực lớn của nó khiến đối thủ cực kỳ khó phát hiện, theo dõi hoặc phản ứng lại và mất khả năng phòng thủ. Không quân Mỹ cũng như các lực lượng khác của quân đội Mỹ đã nhiều lần quảng cáo vũ khí siêu vượt âm mới là chìa khóa cho các kế hoạch chiến đấu trong tương lai đặc biệt là trong các cuộc xung đột cấp cao tiềm tàng chống lại các đối thủ ngang tầm như Trung Quốc và Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

