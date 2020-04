Nga tuyên bố tiêm kích Su-57 có thể được trang bị… động cơ điện

Tờ Izvestia của Nga dẫn nguồn tin trong khối công nghiệp quốc phòng của nước này cho biết, rất có thể trong tương lai, các tiêm kích Su-57 thế hệ năm mới nhất của nước này sẽ được trang bị động cơ điện. Nguồn ảnh: Rumil. Theo thông tin được đăng tải, hệ thống truyền động thuỷ lực trên máy bay sẽ có thể được thay thế bằng hệ thống điện giúp tăng khả năng tàng hình của máy bay. Nguồn ảnh: Rumil. Ngoài ra, hệ thống này cũng được cho là có thiết kế đơn giản hơn nhiều so với hệ thống thuỷ lực hiện tại, cho phép giảm thiểu độ phức tạp của công tấc bảo dưỡng máy bay. Nguồn ảnh: Rumil. Tờ Izvestia chỉ rõ, nếu hệ thống thuỷ lực của Su-57 gặp hư hỏng khi máy bay hoạt động ở độ cao lớn, tốc độ cao, chất lỏng trong hệ thốn này sẽ thoát ra ngoài trong chỉ vài giây và gây hư hỏng dây chuyền cho toàn hệ thống bay. Nguồn ảnh: Rumil. Bản thân các loại máy bay phản lực thế hệ 4++ cũng thường xuyên gặp phải vấn đề này, nhất là trong khi không chiến, hoả lực của đối phương có thể gây hư hỏng hệ thống thuỷ lực khiến máy bay mất khả năng điều khiển. Nguồn ảnh: Rumil. Các phi công thử nghiệm của Nga là những người biết rõ nhất cảm giác chiến đấu cơ bị mất hệ thống thuỷ lực khi đang bay do họ thường xuyên phải điều khiển những tiêm kích chưa hoàn thiện. Nguồn ảnh: Rumil. Tất nhiên, hệ thống động cơ phản lực trên những tiêm kích Su-57 vẫn sẽ được sử dụng nhiên liệu thông thường. Có lẽ sẽ phải mất rất nhiều năm nữa trước khi các chiến đấu cơ có thể bay hoàn toàn bằng điện. Nguồn ảnh: Rumil. Hồi cuối năm 2019 vừa rồi, truyền thông Trung Quốc đã khẳng định Su-57 không phải là chiến đấu cơ thế hệ năm. Phía Bắc Kinh cho rằng Su-57 chỉ xứng đáng là loại tiêm kích 4+++ - nghĩa là hiện đại hơn đôi chút so với phi cơ thế hệ 4++ nhưng chưa thể đạt tầm của tiêm kích thế hệ năm. Nguồn ảnh: Rumil. Cũng trong tháng 12/2019, một chiến đấu cơ Su-57 của Nga cũng đã rơi. Đây là chiếc tiêm kích Su-57 đầu tiên được trang bị cho Không quân Vũ trụ Nga trong quá trình sản xuất hàng loạt loại tiêm kích này. Nguồn ảnh: Rumil. Trước đó vào mùa hè năm 2018, một quan chức chính phủ Nga cho biết do tiêm kích Su-35 quá hiện đại nên nước này "không có lý do gì để đẩy nhanh việc sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57". Nguồn ảnh: Rumil. Video Tiêm kích Su-57 của Không quân Nga hạ cánh bất thường.

