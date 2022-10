Nga tràn ngập Bakhmut, bước ngoặt lớn trên chiến trường Donbass

Quân đội Nga đang thực hiện vận động chiến đấu tạo thế bao vậy hoàn toàn thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Việc tái tràn ngập được thành phố chiến lược này, có nghĩa rất quan trọng trong chiến dịch Donbass; bởi vì Quân đội Ukraine đang sử dụng những đơn vị thiện chiến nhất của mình, để bảo vệ Bakhmut. Bakhmut là một thị trấn chiến lược, một nút giao thông lớn, ai giành được quyền kiểm soát thành phố này, sẽ nắm có cơ hội chiếm lợi thế lớn ở chiến trường phía Đông. Việc bao vây Bakhmut và Avdivka đã làm rung động toàn bộ hệ thống phòng ngự của Quân đội Ukraine ở Donbass. Theo Viện nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, ddối mặt với việc nhóm quân phòng ngự tại Bakhmut bị Quân đội Nga bao vây, Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine tại Donbass có lẽ phải rút một số đơn vị tinh nhuệ, đang tiến hành chiến dịch phản công tại Kherson, để tăng cường khả năng phòng ngự tại đây. Cơ quan tình báo Mỹ cho biết, hiện quân đội Nga vẫn kiên trì tiến hành các cuộc tiến hành thành công hàng ngày theo hướng Bakhmut và Soledar. Tuy nhiên là các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine tại khu vực này, được xây dựng liên hoàn, vững chắc trong 8 năm qua, nên không dễ để quân Nga vượt qua trong “một sớm, một chiều”. Hiện Quân đội Nga đã hình thành một thế trận “bán bao vây” thành phố Bakhmut; thậm chí là Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Maliar còn nói rằng, quân đội Nga đã sẵn sàng để sử dụng tổng tiến công Bakhmut vào cuối tháng 10. Trong tương lai gần, các lực lượng Ukraine cũng có khả năng rút khỏi các vị trí phòng ngự của họ ở Marinka và Pervomyski, do các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng dân quân Donbass thân Nga, lực lượng bán quân sự của Nga, cùng với một số lượng lớn máy bay không người lái. Người sáng lập lực lượng bán quân sự tình nguyện Wagner Group, ông Yevgeny Prigozhin, thường xuyên bình luận về tình hình chiến sự theo hướng Bakhmut; đồng thời ghi nhận kết quả chiến đấu của lực lượng Wagner Group. Ông Prigozhin chỉ ra rằng, quân đội Ukraine không muốn rút khỏi Bakhmut; hiện tại lực lượng Quân đội Ukraine được triển khai tại Bakhmut bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58, các Lữ đoàn sơn cước số 10 và 128. Tuy nhiên liệu họ có thể chịu được những đòn tấn công ác liệt của pháo binh Nga hay không, và có thể chịu đựng được bao lâu, vẫn là dấu hỏi. Cùng với việc tổ chức tấn công dữ dội bằng hỏa lực pháo binh và UAV tự sát vào lực lượng Ukraine phòng ngự tại Bakhmut; Quân đội Nga còn thực hiện chế áp mạnh mẽ hệ thống thông tin liên lạc. Trước đó, Nga đã phá hủy một thiết bị sóng ngắn, dùng để bảo đảm hoạt động của hệ thống liên lạc Starlink ở khu vực Bakhmut và Soledar. Song song với cuộc tấn công vào Soledar và Bakhmut, các khu dân cư ở đông bắc Donetsk cũng bị Nga tiến công quyết liệt. Đặc biệt, quân đội Nga đang pháo kích mạnh mẽ vào Avdivka; đây là nơi bố trí các trận địa pháo, bắn vào thủ phủ khu vực Donetsk, do dân quân thân Nga đang kiểm soát. Bây giờ, chỉ huy Quân đội Ukraine đã ra lệnh bắt đầu rút quân từng phần từ Avdivka đến Nevelskoye. Cuộc bao vây của quân Nga tại Avdivka, sẽ giống như tại Bakhmut, đó là làm thiệt hại các đơn vị thiện chiến nhất của Quân đội Ukraine phòng ngự tại đây. Hãng tin Mỹ CNN cũng thừa nhận rằng, việc quân đội Nga chiếm hoàn toàn Bakhmut và chuyển lực lượng tiếp tục bao vây Avdivka chỉ còn là vấn đề thời gian. CNN cũng chỉ ra rằng, cuộc tấn công cực kỳ thành công nhằm vào Bakhmut, là chiến thắng lớn nhất của quân đội Nga trong thời gian gần đây. Các nhà báo Mỹ cho biết, yếu tố thành công của cuộc tấn công vào Bakhmut là nhờ những người lính của lực lượng bán quân sự Wagner, chứ không phải các đơn vị chính quy của Quân đội Nga hay lực lượng dân quân Donbass. Đặc biệt lực lượng Wagner đang tấn công Bachmut, đã sử dụng những chiến thuật độc đáo. Kể từ khi chiến dịch Severodonetsk-Lisichansk kết thúc vào hồi tháng 6, quân đội Nga bắt đầu thực hiện cuộc tấn công bao vây thành phố ở Bakhmut và những nơi khác, tuy nhiên họ gặp những tổn thất lớn và ít tiến triển. Các nhà phân tích cho rằng, lý do quân đội Nga trong chiến dịch Severodonetsk-Lisichansk tiêu tốn rất nhiều nhân lực và trang thiết bị và cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Kherson và các nơi khác khiến quân đội Nga không dám đưa quân dự bị vào Bakhmut quá sớm. Việc Quân đội Nga giành được quyền kiểm soát thành phố Bakhmut có thể là bước cuối cùng trong cuộc chiến Donbass và Slavyansk ở phía tây bắc. Khi lực lượng phòng ngự của Ukraine ở Bakhmut thất thủ, quân đội Nga sẽ tái quyền kiểm soát cuối cùng đối với các mạch máu giao thông tại Donbass.

