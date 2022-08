Nga tìm ra bí mật của tên lửa HIMARS và nhận UAV của Iran

Với việc các quốc gia NATO liên tục cung cấp vũ khí tiến công tầm xa cho Ukraine, điều đó cũng khiến các loại vũ khí phòng thủ của Nga ngày càng khó có khả năng đánh chặn hơn. Lý do lớn nhất là số tên lửa M31 do hệ thống HIMARS phóng đi có tốc độ cao, nhưng quỹ đạo đường đạn tương đối thấp, nên rất khó đánh chặn. Với những hệ thống phòng không mà Quân đội Nga triển khai ở miền đông Ukraine, dù là tên lửa phòng không tầm xa S-300 hay hệ thống pháo - tên lửa tầm gần Pantsir S1, thì việc đánh chặn thành công tên lửa HIMARS là điều hoàn toàn khó khăn. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, sau khi Quân đội Nga tuyên bố thu giữ được 3 quả tên lửa M31 chưa nổ, trong một vụ tấn công của Quân đội Ukraine vào khu vực Donbass, các kỹ sư của Nga dường như đã tìm ra cách bẻ khóa thành công. Tiếp theo đó, các phương tiện truyền thông Nga đồng loạt đưa tin, Quân đội Nga tuyên bố đã sử dụng thành công hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2 để đánh chặn thành công những quả tên lửa HIMARS, được bắn sâu vào hậu phương của quân Nga. Với việc sở hữu tên lửa HIMARS, không khó hiểu tại sao trước đó Quân đội Ukraine lại sử dụng vũ khí này để tấn công thành công cây cầu chiến lược Antonov tại Kherson và tại sao Kyiv lại đe dọa tấn công cầu Crimea. Một lý do là trong tháng trước, tên lửa HIMARS của Ukraine vẫn phát huy tác dụng tốt. Có lẽ do hệ thống phòng không của Quân đội Nga nổi tiếng từ lâu, nhưng không có khả năng đánh chặn các loại đạn pháo phản lực tốc độ cao, nhưng quỹ đạo đạn bay rất thấp. Có lẽ vì những lý do đó, nên Ukraine tự tin thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu quan trọng của Nga một cách liều lĩnh. Nếu đúng theo logic như vậy, thì không thể loại trừ khả năng Quân đội Ukraine sẽ thực sự mở cuộc tấn công vào cầu Crimean. Việc Quân đội Nga thực hiện đánh chặn thành công tên lửa HIMARS, đã phá vỡ huyền thoại rằng, đạn pháo không phải là không thể ngăn cản; nhưng nếu Quân đội Ukraine bắn hàng chục, thậm chí hàng trăm quả đạn HIMARS, người ta ước tính rằng hệ thống phòng không Nga sẽ lại "bắn nhầm". Nếu Quân đội Nga thu được 3 quả đạn M31 của Ukraine chưa nổ hết, thì những điểm yếu của quả đạn này, có thể được tìm ra thông qua việc mổ xẻ quả đạn và họ có thể tìm các biện pháp đối phó. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ngày 2/8 cho biết, Quân đội Nga cho đến nay đã phá hủy 6 bệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS, 33 khẩu pháo M777 và nhiều loại vũ khí khác do Mỹ và các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine. Hiện Quân đội Nga tại khu vực Donetsk đang tăng cường các hoạt động chiến đấu, có khả năng là chiếm các bàn đạp, để chuẩn bị tổ chức tấn công. Cùng ngày, phía Ukraine tuyên bố rằng, Quân đội của họ, đã ngăn chặn nhiều đợt tấn công của Nga ở khu vực Donbass trong ngày hôm qua. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 2/8 cho biết, Quân đội Nga đã tập trung tấn công các địa điểm như Bakhmut và Avdeyevka trong những ngày gần đây và việc sơ tán dân thường ở khu vực Donetsk đã bắt đầu. Nhưng sau các cuộc giao tranh ác liệt, phía Ukraine đã chặn đứng cuộc tấn công của Nga trong ngày hôm qua. Phía Ukraine cho biết, tại các khu vực phía bắc và phía nam, Quân đội Nga trong thế phòng thủ, chủ yếu dựa vào hỏa lực để giữ vị trí và thực hiện các hoạt động do thám. Còn theo thông tin mới nhất từ trang Sina của Trung Quốc, lô UAV đầu tiên mà Iran xuất khẩu sang Nga đã đến Moscow. Rất có thể những chiếc UAV này sẽ xuất hiện ở khu vực Donbass trong chiến dịch mùa thu, và khi đó chiến trường Ukraine, trở thành nơi giao tranh giữa vũ khí Mỹ và Iran. Theo thông tin, loại UAV mà Iran xuất khẩu cho Nga là loại Shaheed-129, loại UAV này vừa có khả năng trinh sát, vừa có khả năng tấn công. Rất có thể số UAV Shaheed-129 này, Nga chủ yếu dùng để phát hiện và tấn công các trận địa pháo của Ukraine tại Donbass.

