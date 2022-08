Nga phá hủy nhiều tên lửa M31, Mỹ viện trợ thêm bệ phóng HIMARS

Hệ thống phóng tên lửa cơ động HIMARS, như truyền thông phương Tây miêu tả, đã "tỏa sáng rực rỡ" trên chiến trường Ukraine; với độ chính xác cao và tầm bắn xa, nó có thể tấn công chính xác các mục tiêu quân sự của Nga. Theo Tạp chí Quốc phòng Ukraine, tên lửa HIMARS của họ đã gây cho Quân đội Nga bị tổn thất nặng nề; không chỉ một số lượng lớn kho đạn bị phá hủy mà các giao thông trong khu vực Kherson do Nga kiểm soát cũng bị thiệt hại nặng. Trước mối đe dọa do tên lửa HIMARS gây ra, quân đội Nga quyết tâm giải quyết vấn đề "tận gốc". Mới đây, Không quân Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào một kho đạn ở Dnipropetrovsk, phá hủy hơn 100 tên lửa, được sử dụng cho hệ thống HIMARS. Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ loại máy bay cụ thể. Xét từ lượng đạn mà Mỹ cung cấp và hành động của quân đội Ukraine trên chiến trường, có thể tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh M31 đã bị phá hủy lần này. Loại tên lửa M31, được dẫn đường bằng vệ tinh, đã được quân đội Ukraine sử dụng phóng từ hệ thống HIMARS, để tấn công các mục tiêu của Nga. Được dẫn đường bởi vệ tinh, tên lửa M31 có tỷ lệ chính xác cao đáng kinh ngạc, tỷ lệ bắn trúng gần như 100%. Tầm bắn tối đa của tên lửa là 70-80 km, cao hơn nhiều so với các tên lửa thông thường. Có nghĩa là tên lửa M31 có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các mục tiêu quân sự của Nga, nằm ở sâu phía sau khu vực hậu phương. Ngoài ra, xe phóng HIMARS có khả năng cơ động và linh hoạt, có thể rút ngay khỏi trận địa sau khi phóng đạn; do vậy bệ phóng HIMARS, có khả năng sống sót cao trên chiến trường. Quân đội Ukraine đã bắn hàng chục quả tên lửa M31 trúng cây cầu chiến lược Antonov ở Kherson. Sau nhiều đợt tấn công, cầu Antonov bị hư hại, khiến xe tải và xe tăng không thể đi qua cây cầu chiến lược này. Như vậy Quân đội Ukraine đã phong tỏa cây cầu chiến lược lớn, chỉ bằng một chục quả tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh M31. Giờ đây, việc mất một lúc hơn 100 quả tên lửa, chắc chắn là một tổn thất rất lớn đối với quân đội Ukraine. Và lần này đến lượt Ukraine chịu trận. Tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh M31 do Mỹ cung cấp và có giá thành cao, một tên lửa có giá hàng trăm nghìn USD. Không quân Nga đã phá hủy hơn 100 tên lửa và Ukraine thiệt hại hàng chục triệu USD cùng một lúc. Mỹ có khoảng 50.000 tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh M31, một số đã được cung cấp cho Ukraine. Quân đội Mỹ phải giữ một số để huấn luyện và một số cho các trường hợp khẩn cấp, nên nguồn cung cho Ukraine có thể bị hạn chế. Nếu quân đội Nga tiếp tục tấn công các kho đạn dự trữ tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh M31, quân đội Ukraine sẽ đối mặt với tình huống hết đạn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Mỹ đã viện trợ tới 3.000 tên lửa HIMARS cho Ukraine (chủ yếu là loại M30 không có điều khiển và một ít M31 có dẫn đường bằng vệ tinh). Đây là bằng chứng cho thấy, Mỹ đánh giá rất cao việc Ukraine sử dụng hiệu quả loại vũ khí này. Hiện trong số 3.000 tên lửa cho hệ thống HIMARS viện trợ cho Quân đội Ukraine, nhưng một phần tên lửa đã được sử dụng và một phần bị quân đội Nga phá hủy. Theo ước tính, hiện nay Ukraine chỉ còn khoảng 2.000 tên lửa HIMARS trong kho. Bài báo của Grey Zone cho biết: “Số lượng tên lửa mà Ukraine nhận được của Mỹ vào thời kỳ đỉnh cao lên tới 3.000 quả; nhưng hiện tại con số này đã giảm đi một phần ba". Một ngày trước đó, có thông tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm tên lửa HIMARS cho Ukraine; việc này cho thấy, Mỹ coi tên lửa HIMARS có hiệu quả và sẽ tiếp tục tăng số lượng viện trợ cho Ukraine. Nhưng trong số 12 bệ phóng HIMARS được Mỹ được chuyển giao cho Ukraine, chỉ có 5 bệ phóng còn hoạt động. Trong ngày hôm qua, thêm hai xe phóng tên lửa HIMARS được bổ sung vào danh sách bốn xe phóng Himars bị phá hủy trước đó, cùng một xe được nhìn thấy được chuyển từ Donbass đến Ba Lan. Như vậy hiện tại Quân đội Ukraine chỉ còn 5 bệ phóng HIMARS. Theo thông tin, hai bệ phóng M142 HIMARS bị phá hủy mới nhất, là tại khu vực Kharkov, nơi có thể đang được chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo vào lãnh thổ Nga. Điều này được chứng minh qua thông tin được công bố trong cuộc họp giao ban của Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Kết quả của một cuộc tấn công chính xác bằng vũ khí dẫn đường vào Nhà máy Máy năng lượng Ukraine ở thành phố Kharkov, phá hủy hai bệ phóng HIMARS. Ngoài ra, 53 người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng”. Còn theo thông tin mới nhất từ trang tạp chí Topwar của Nga, 4 xe phóng tên lửa HIMARS viện trợ bổ sung, đã vượt biên giới Ba Lan vào Ukraine. Chiếc thứ hai, cùng với radar trinh sát pháo binh, đã đến lãnh thổ Ukraine từ nước láng giềng Ba Lan. Đồng thời, các chuyên gia tin rằng, Ukraine và Ba Lan đã thiết lập được một trạm kiểm soát, mà qua đó những vũ khí này được bí mật chuyển đến lãnh thổ của Ukraine. Trong các bức ảnh do các mạng xã hội Ukraine cung cấp, người ta có thể thấy quá trình chuyển giao một số xe phóng M142 Himars tới lãnh thổ Ukraine. Các mạng xã hội đưa tin rằng, việc chuyển giao được thực hiện thông qua trạm kiểm soát Krakovets, một trong những nơi xa nhất so với nước láng giềng Belarus. Vị trí này sẽ giữ được bí mật, trước sự sục sạo của các máy bay do thám của Nga tại Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov xác nhận, sự xuất hiện của 4 bệ phóng HIMARS mới ở Ukraine. Điều này cho thấy, Ukraine đã kịp bù đắp được những tổn thất về loại vũ khí này trước sự săn lùng ráo riết từ Nga.

