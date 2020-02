Nga tiếp tục nâng cấp MiG-31, Tu-22, trở thành "làn gió mới" trong không quân hiện đại

Máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa hoạt động mọi điều kiện thời tiết MiG-31 nổi tiếng đã được Liên Xô phát triển cách đây nửa thế kỷ, việc thiết kế MiG-31 bắt đầu vào năm 1968, thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào năm 1975. Bắt đầu từ năm 1981, MiG-31 chính thức phục vụ trong Không quân Liên Xô và sau đó là Lực lượng Không gian vũ trụ Nga; đây thực sự là một vũ khí tin cậy, đó là lý do tại sao MiG-31 vẫn được giữ trong biên chế của không quân Nga hiện nay. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch hiện đại hóa, để tiếp tục kéo dài thời gian phục vụ của số máy bay MiG-31 đang biên chế trong Lực lượng Không gian vũ trụ Nga (VKS). Trong quá trình hiện đại hóa, hệ thống khung sườn MiG-31 được gia cố; các hệ thống điện, điện tử hàng không, thiết bị dẫn đường và thiết bị ngắm hoàn toàn thay đổi. Sau khi nâng cấp, những chiếc MiG-31 hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Quân đội Nga nhấn mạnh, hiệu suất chiến đấu của phiên bản nâng cấp MiG-31BM/BSM cao hơn gấp đôi so với MiG-31 cũ. Kết quả này đã đạt được, trước hết, bằng cách cài đặt các thiết bị điện tử hàng không và điện tử mới nhất, cũng như các thiết bị mới trên máy bay. Những thiết bị mới như hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS, thiết bị truyền dữ liệu chống nhiễu kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ hạ cánh được lắp đặt trên MiG-31BM/BSM và hoàn toàn có thể hạ cánh trên các sân bay dân sự. Tập đoàn chế tạo máy bay Nga United dự kiến sẽ hoàn thành việc nâng cấp toàn bộ phi đội MiG-31 đang phục vụ trong Không quân Nga vào năm 2023. Để kiểm tra khả năng thực chiến, những chiếc MiG-31 nâng cấp đã được đưa sang Syria để bảo vệ căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở đây và là phương tiện chỉ huy trên không. Các chuyên gia quân sự đánh giá rất cao dòng máy bay MiG-31, loại máy bay duy nhất không được xuất khẩu dưới thời Liên Xô (và cả Nga hiện nay). Không phải ngẫu nhiên mà dưới thời Xô Viết, chỉ có các phi công có kinh nghiệm, có cấp bậc không thấp hơn cơ trưởng mới được phép bay MiG-31. Việc hiện đại hóa thành công MiG-31 cho thấy những vũ khí hiện đại đã được chế tạo dưới thời Liên Xô; mặc dù sau nhiều thập kỷ, nhưng không mất đi tính ưu việt. Hiện tại, những chiếc MiG-31K được trang bị tổ hợp tên lửa siêu thanh Kinzhal, sẽ nâng tầm MiG-31 ngang tầm một máy bay chiến đấu đa chức năng, có khả năng bắn trúng cả mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên mặt biển. Không phải ngẫu nhiên mà tạp chí Military Watch của Mỹ coi MiG-31 là mối đe dọa nghiêm trọng đối với biên đội tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Các chuyên gia Mỹ gọi máy bay chiến đấu MiG-31 là vũ khí lý tưởng để thực hiện các cuộc không kích ở xa biên giới Nga. Với tính năng kỹ chiến thuật của MiG-31 nâng cấp kết hợp với tên lửa siêu thanh Kinzhal, MiG-31 có thể tấn công mục tiêu của đối phương ở khoảng cách 3,5 nghìn km từ vị trí cất cánh. MiG-31 không phải là máy bay duy nhất do Liên Xô sản xuất đã được Nga hiện đại hóa trong những năm gần đây; máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-22M3M cũng được nâng cấp từ Tu-22M3, nhưng có nhiều thiết bị được thay thế hoàn toàn, giúp tăng khả năng điều hướng và điều khiển tự động máy bay cũng như đơn giản hóa việc chuẩn bị cho chuyến bay. Giống như trên MiG-31, Tu-22M3M vẫn sử dụng khung sườn của Liên Xô, phiên bản nâng cấp lắp đặt một hệ thống điện tử vô tuyến kỹ thuật số (BREO) hiện đại nhất của Nga để hợp nhất với máy bay chiến lược mang tên lửa Tu-160M2 và trang bị máy ném bom mới, bổ sung tên lửa chống hạm Kh-32. Tại Mỹ, Tu-22M3M được gọi là sát thủ của tàu sân bay, đối với các nhà phân tích quân sự Mỹ, sự an toàn của các tàu sân bay của Hải quân Mỹ thực sự là một vấn đề nhức nhối nếu Tu-22M3M còn tồn tại; những chiếc Tu-22M3M nhận được biệt danh này rất xứng đáng, với tốc độ và số vũ khí mang theo. Việc Nga hiện đại hóa thành công máy bay từ thời Liên Xô thu hút sự chú ý của Mỹ và phương Tây; Tạp chí The National Interest của Mỹ đánh giá cao chiến lược của Nga trong việc nâng cấp những máy bay cũ từ thời Liên Xô, nhờ vào các thiết bị và vũ khí mới nhất, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Video MiG-31 Sức mạnh "quái thú" trên bầu trời của Không quân Nga - Nguồn: Khám phá Top@Youtube

