Nga "tiếc đứt ruột" khi mất hợp đồng khủng vào tay Hàn Quốc

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã hoàn tất hợp đồng trị giá 3,37 tỷ USD để bán hệ thống tên lửa KM-SAM Block-II từ Hàn Quốc. Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tới nước này và đưa UAE trở thành nhà khai thác hệ thống tên lửa nước ngoài đầu tiên. Một biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng cũng đã được ký kết để UAE mua trang thiết bị vũ khí trong dài hạn, tham gia nghiên cứu và phát triển, cũng như mua và sản xuất chung các hệ thống vũ khí với Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng UAE lần đầu tiên chỉ ra kế hoạch mua hệ thống này vào ngày 16/11/2021, trên trang Twitter của mình. KM-SAM do Hàn Quốc và Nga hợp tác phát triển và chủ yếu dựa vào chuyển giao công nghệ, trong đó có nhiều công nghệ từ hệ thống S-300, S-350 và S-400 của Nga. KM-SAM cung cấp khả năng phòng không tầm trung với phạm vi tác chiến 40km và được hưởng lợi từ việc dẫn đường theo pha đầu cuối bằng radar chủ động trên tên lửa của nó. Radar mảng pha đa chức năng băng tần X của KM-SAM dựa trên hệ thống S-400 của Nga và có thể theo dõi đồng thời 40 mục tiêu. Hệ thống này được sản xuất bởi các công ty Hàn Quốc như LIG Nex1, Hanwaha Systems và Hanwha, hợp đồng này đại diện cho thương vụ mua bán vũ khí đơn lẻ, được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử lĩnh vực quốc phòng của Hàn Quốc. KM-SAM ra đời bắt đầu từ mối quan tâm của Hàn Quốc trong việc mua hệ thống phòng không S-300 vào những năm 1990, quân đội Hàn Quốc đã kí kết một chương trình hợp tác với công ty Nga Almaz-Antey, chương trình này được coi như là trả một phần khoản nợ của Nga đối với Hàn Quốc. Cuối cùng, áp lực đáng kể từ Mỹ đã tác động đến thương vụ này, dẫn đến việc Hàn Quốc phải gián tiếp mua lại các công nghệ phòng không của Nga thông qua chuyển giao công nghệ thay vì hợp tác và mua toàn bộ. Việc phát triển KM-SAM với Hàn Quốc đã dẫn đến việc Nga đầu tư vào việc phát triển một biến thể cải tiến nhiều cho nhu cầu quốc phòng của nước này với tên gọi S-350. S-350 đi vào hoạt động từ năm 2019 và các tên lửa 9M96 của nó đã từng là cơ sở để phát triển các loại đạn KM-SAM. Tuy nhiên, với những lời đe dọa trừng phạt kinh tế của phương Tây và các hình thức áp lực khác đã ngăn cản các nước mua khí tài quân sự của Nga, KM-SAM sẽ giữ được lợi thế trên nhiều thị trường vũ khí, bao gồm cả những thị trường ở khu vực Vịnh Ba Tư. KM-SAM Block-I đã hoàn thành việc giao hàng cho Không quân Hàn Quốc vào năm 2020, sau khi những hệ thống đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 2015, với biến thể Block-II mới có một số cải tiến đáng kể về hiệu suất. Cải tiến đáng chú ý nhất là khả năng tấn công các mục tiêu ở độ cao lên đến 20km, trong đó biến thể Block-I không thể tấn công các mục tiêu ở độ cao trên 15km. Mối đe dọa chính đối với không phận của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được coi là kho vũ khí tên lửa của Iran, một trong những kho vũ khí lớn nhất và có năng lực nhất trên thế giới. Iran đã mở rộng nhanh chóng kho tên lửa của mình trong nhiều thập kỷ qua để mang lại độ chính xác và khả năng sống sót cao hơn. Phần lớn tên lửa đạn đạo của Iran được hưởng lợi rất nhiều từ việc chuyển giao công nghệ của Triều Tiên và nhiều tên lửa là do Hàn Quốc cấp phép thiết kế được chế tạo tại Iran. KM-SAM được chế tạo đặc biệt để chống lại tên lửa của Triều Tiên và do đó có thể được coi là một tài sản quốc phòng phù hợp cho UAE. Nguồn ảnh: Pinterest.

