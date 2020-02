Nga thử nghiệm siêu máy bay Tu-160M, Mỹ ngay lập tức khoe B-21 Raider

Hôm chủ nhật 2/2 vừa rồi, phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược Tu-160M do Nga sản xuất đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ nhà máy Hàng không Kazan. Nguồn ảnh: Rumil. Mặc dù chuyến bay chỉ kéo dài 30 phút và máy bay Tu-160M chỉ đạt cao độ tối đa 1,5 km nhưng các chuyên gia đều khẳng định, đây là một tín hiệu rất tốt trong nỗ lực từng bước hoàn thiện phiên bản nâng cấp Tu-160M rất lợi hại này. Nguồn ảnh: Rumil. Theo dự kiến, Tu-160M sẽ được bàn giao tới Không quân Vũ trụ Nga trong năm 2021 và trong thời gian từ nay tới hết năm, Tu-160M sẽ thực hiện hàng loạt các chuyến bay thử nghiệm với cường độ cao. Nguồn ảnh: Rumil. Phía Nga cũng tiết lộ, một vài thay đổi mang tinh đột phá trên Tu-160M sẽ bao gồm radar kiểu mới, tổ hợp buồng lái mới, hệ thống điều khiển hiện đại nhất; kèm theo đó là hệ thống thông tin liên lạc, cảm biến, nhiên liệu, hiển thị bay,... tất cả đều sử dụng công nghệ mới nhất của Nga ngày nay. Nguồn ảnh: Rumil. Tuy nhiên, cũng vào hôm chủ nhật vừa rồi khi Nga vừa "tung tin" về cuộc thử nghiệm Tu-160M, Mỹ dường như ngay lập tức "đáp trả" bằng những hình ảnh mới nhất về chương trình B-21 Raider - chương trình máy bay ném bom chiến lược tương lai của quốc gia này. Nguồn ảnh: Rumil. B-21 Raider có thể coi là chương trình máy bay ném bom chiến lược tham vọng bậc nhất của Mỹ hiện nay khi nó dự kiến sẽ thay thế cho cả ba loại máy bay ném bom chiến lược mà Mỹ đang sử dụng hiện tại, bao gồm B-1 Lancer, B-2 Spirit và B-52 Pháo Đài Bay. Nguồn ảnh: USAF. Tuy nhiên dự án B-21 Raider tới nay vẫn chưa hoàn thiện và phía Mỹ cũng rụt rè dự kiến rằng ít nhất phải tới năm 2025 tới đây, các may bay B-21 Raider mới chính thức bước vào biên chế được. Nguồn ảnh: USAF. Về thiết kế, B-21 Raider có thiết kế khá tương đồng với B-2 Spirit khi sử dụng công nghệ khí động học độc quyền của Không quân Mỹ. Theo đó, B-21 Raider sẽ có kiểu dáng dẹt, thân và cánh gần như liền mạch và không có cánh đuôi thẳng đứng. Nguồn ảnh: USAF. Kiểu thiết kế này được xem là sẽ giúp B-21 Raider tàng hình tốt trước các loại radar đang được sử dụng phổ biến hiện tại nhưng chắc chắn, B-21 Raider cũng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại về kỹ thuật giống như B-2 Spirit trước kia trong quá khứ. Nguồn ảnh: USAF. Mời độc giả xem Video: Phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 do Nga sản xuất.

