Chasov Yar, Volchansk và Toretsk (tên cũ là Dzerzhinsk) hiện là ba mặt trận lớn trên chiến trường Ukraine, trong đó Toretsk nằm bên sườn Chasov Yar. Sau chín cuộc tấn công quy mô lớn, Quân đội Nga đã tiến tới thành trì quan trọng Toretsk và bóc dần các cứ điểm xung quanh, trong đó có làng New York. Máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga liên tục thả bom dẫn đường có điều khiển FAB, để phá hủy nhiều thành trì quân sự khác nhau của Ukraine. Một quả bom nặng 500-1000 kg có thể làm nổ tung cả một tòa nhà mà Quân đội Ukraine đã biến chúng thành những pháo đài phòng thủ. Bom dẫn đường chính xác của Nga đã dễ dàng phá hủy các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine, mà trước kia hỏa lực pháo binh của Nga, dù có bắn “vãi đạn” cũng khó có thể phá hủy, giúp cho các lực lượng xung kích Nga dễ dàng vượt qua các khu vực này, với tổn thất thấp. Không chỉ mạnh tay trong việc sử dụng hỏa lực hạng nặng tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine, Quân đội Nga còn sử dụng chiến thuật “đi ngầm” để chiếm cứ điểm Pivdenne (Kirovo). Đây là điều mà chỉ huy Quân đội Ukraine không thể ngờ tới. Trong 8 năm (từ 2014 đến 2022), Quân đội Ukraine đã tập trung xây dựng biến thành phố Toretsk trở thành pháo đài phòng thủ kiên cố, giống như thị trấn Marinka. Trong đó có tuyến phòng ngự phía trước với chính diện dài 8 km, chiều sâu 4 km được xây dựng các hệ thống công sự vật cản kiên cố, liên hoàn. Do vậy, trong điều kiện bình thường, quân Nga khó có thể vượt qua. Nếu Quân đội Nga kiểm soát được làng New York và Pivdenne, họ có thể thiết lập được đầu cầu quan trọng, có thể tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn và thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng để bao vây Toretsk được coi là cứ điểm kiên cố cuối cùng tại Donetsk. Có thể nói quân Nga đang chơi đòn tổng hợp, chỉ cần mở được một cửa là có thể mở được nhiều cửa cùng lúc. Hiện tại khó có thể nhìn thấy Quân đội Nga sử dụng các đơn vị chiến đấu như đội hình đại đội truyền thống như trước kia trong cuộc tấn công. Đội hình chiến đấu tấn công của quân Nga hiện nay được cho là bị ảnh hưởng bởi chiến thuật của lính đánh thuê Wagner, tất cả đều là các nhóm chiến đấu bộ binh gồm 6-8 người, tiến hành các cuộc tấn công với nhiệm vụ trinh sát là chủ yếu và các đơn vị thiết giáp của Nga đóng vai trò là đơn vị hỗ trợ hỏa lực. Xe bọc thép BTR vận chuyển các nhóm bộ binh ra tiền tuyến. Cứ 5-6 nhóm chiến đấu được hỗ trợ bởi một đơn vị UAV. Toàn bộ đơn vị chiến đấu gồm 70 người, mặt trận chiến đấu dài 1 km. Ở mặt trận còn có sự yểm trợ hỏa lực của pháo binh, bệ phóng tên lửa, công binh, trực thăng vũ trang và máy bay cường kích tấn công mặt đất Su-25. Trên thực tế, cũng không có nhiều quân ở vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine, vì nếu có nhiều quân phòng thủ được triển khai, họ dễ dàng bị UAV mang vũ khí và pháo binh tấn công. Ngược lại, quân Nga tấn công không thể đầu tư quá nhiều quân cùng một lúc, vì nếu quân Nga tập trung quá nhiều lực lượng sẽ dễ bị Ukraine sử dụng UAV ném bom và pháo kích. Sẽ không khó để chống lại chiến thuật của Nga, tức là có ưu thế trên không, máy bay chiến đấu yểm trợ như trực thăng vũ trang hay máy bay cường kích tấn công mặt đất, để tấn công xe bọc thép của Nga. Trước khi bộ binh Nga bước vào làn đạn, tất cả các phương tiện vận tải bọc thép phải đều bị phá hủy. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất ở Quân đội Ukraine là họ không có ưu thế trên không, do vậy rất khó để ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục của Quân đội Nga bằng các đơn vị nhỏ phân tán. Mục đích cuộc tấn công của quân Nga, là phát hiện các trận địa kháng cự của Ukraine, để gọi hỏa lực tấn công. Ngôi làng New York của Ukraine được thành lập bởi một nhóm người Đức nhập cư dưới thời trị vì của Czarina Catherine II của Nga. Nằm ở tỉnh Donetsk, nó được gọi là làng New York cho đến năm 1954. Sau này, khi Chiến tranh Lạnh bùng nổ toàn diện, Liên Xô đã đổi tên làng New York là Novgorodskoye. Năm 2021, Ukraine đổi tên làng Novgorodskoye lại thành New York. Hiện đang bảo vệ làng New York là Trung đoàn tấn công đường không số 78 của Quân đội Ukraine. Đơn vị phòng thủ Toretsk là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24, Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 109, 112 và Lữ đoàn cận vệ tổng thống. Đúng như dự báo, sau khi bất ngờ chiếm được Pivdenne bằng chiến thuật đi “ngầm”, quân Nga đã biến nơi đây thành đầu cầu. Hiện có xác nhận trực quan rằng, quân Nga đã có mặt trên con đường đầu tiên tại làng Druzhba, nằm ở phía tây của Pivdenne. Một đoạn video khác cho thấy, họ đã xâm nhập vào thành cổ ở Pivnichne và đã tạo được đầu cầu ở đó. Tại phía nam làng New York, quân Nga đã phát triển thêm được 3 km và hiện chỉ còn cách trung tâm khu làng này chừng 1,5km. Tính đến tối ngày 3/7, một số trang quân sự trên mạng xã hội Telegram đã đưa tin rằng, Quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn 25% làng New York. Như vậy ngày thất bại của “phòng tuyến Maginot” Toretsk đã điểm, khi bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể tự mình giải quyết tình hình; cuộc tấn công của quân Nga vào Toretsk đang đến từ ba hướng cùng một lúc: Pivnichne (ở trung tâm), Druzhba (phía bắc) và New York (phía nam). (Nguồn ảnh: Southfront.press, ISW, RIA Novosti).

