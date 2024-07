Global Hawk xuất hiện ở Crimea, 10 phút sau tên lửa Ukraine xuất hiện

Việc Quân đội Mỹ có trực tiếp tham gia cuộc chiến hay không, đã trở thành yếu tố quyết định nhất trong xung đột Nga-Ukraine. Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần và sự cạnh tranh giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trở nên khốc liệt, thì Tổng thống Biden tuyệt đối không thể để Ukraine thua trong cuộc chiến; nếu không ông có thể phải chịu thất bại trong cuộc bầu cử. Nga đã chiếm thế chủ động trên chiến trường và rõ ràng đang bắt đầu nỗ lực tối đa để chuẩn bị kết thúc cuộc chiến. Có những xung đột gay gắt giữa lợi ích của Mỹ và Nga. Điều quan trọng nhất lúc này, là liệu Mỹ có can thiệp hay không và bằng cách nào? Vào thời điểm tế nhị nhất, vụ tấn công chấn động nhất đã xảy ra ở Crimea. Khi xung đột Nga-Ukraine phát triển cho đến ngày nay, ngày càng có nhiều trò chơi được diễn ra, không chỉ ở cấp độ quân sự, mà còn ở cấp độ chiến lược. Cuộc phản công lớn do Ukraine tổ chức vào năm 2023 đã thất bại hoàn toàn, khiến tình thế trên chiến trường hoàn toàn đảo ngược. Hiện Ukraine không còn khả năng tổ chức phản công hiệu quả và bắt đầu rơi vào thế bị động tuyệt đối trên chiến trường. Dù Ukraine tuyên bố đã huy động 1 triệu quân, nhưng nước này có chưa đến 200.000 quân tinh nhuệ. Ngay cả một lực lượng tinh nhuệ gồm 200.000 người, cũng phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, đó là không đủ vũ khí và thiếu quân số bổ sung. Khi quân Ukraine đang nóng lòng phản công và lộ diện, quân Nga đã tập trung số lượng lớn máy bay ném bom, pháo binh và tiến hành ném bom phủ sóng nhằm vào quân Ukraine. Cuộc tấn công “không ngần ngại” bằng hỏa lực của Nga, đã đạt được hiệu quả như mong muốn. Quân Ukraine bị thương vong nặng nề và một lượng lớn vũ khí bị phá hủy. Nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chở quân và tên lửa phòng không do Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy trong đợt phản công năm 2023. Sau khi tiêu diệt một số lượng lớn quân số của Ukraine, Quân đội Nga đã hoàn toàn làm chủ được tình hình chiến trường và bắt đầu phản công chiếm lại các vị trí đã mất. Trong bối cảnh cuộc tấn công của Quân đội Nga áp đảo và Quân đội Ukraine thực sự khó chống cự, Mỹ và một số nước phương Tây đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây, để tấn công vào lãnh thổ Nga. Cùng với đó, là một số lượng lớn cố vấn quân sự bắt đầu được cử đến Ukraine để hỗ trợ chiến đấu. Mỹ và phương Tây đã tăng cường hỗ trợ hơn nữa tình báo quân sự cho Ukraine và hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine trong việc sử dụng vũ khí phương Tây. Bán đảo Crimea hứng chịu cuộc tấn công đẫm máu nhất vào trưa ngày 23/6, khiến hơn 150 người thương vong. Tuy nhiên, cuộc tấn công này rõ ràng không đơn giản như việc Ukraine thực hiện, bởi UAV trinh sát chiến lược tầm cao RQ-4B Global Hawk của Quân đội Mỹ vừa rời Crimea 10 phút trước khi Ukraine thực hiện vụ tấn công. Theo thông tin của Quân đội Nga cung cấp, một chiếc UAV trinh sát RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ xuất hiện trên Biển Đen phía đông nam bán đảo Crimea vào khoảng 11h12 ngày 23/6, sau đó bay về hướng Crimea trong 10 phút. Mười phút sau, lúc 12h15, Ukraine bắt đầu tấn công tên lửa quy mô lớn vào Crimea. Cuộc tấn công của Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, mang theo đầu đạn chùm do Mỹ sản xuất. Bất chấp sự đánh chặn quyết liệt của Nga, một đầu đạn vẫn phát nổ trên bầu trời Crimea, gây thương vong rất nặng nề cho dân thường dưới mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Mỹ đóng vai trò quyết định trong cuộc tấn công này. Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine bắt đầu sau sự xuất hiện của máy bay trinh sát Mỹ. Có thể nói, việc UAV trinh sát của Quân đội Mỹ trực tiếp tham chiến không còn là điều bí mật. Sau khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, Mỹ rõ ràng đã tăng cường can dự trực tiếp. Mỹ bày tỏ rất rõ ràng rằng, Ukraine không thể tận dụng tốt vũ khí của Mỹ, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của mình. Trong quá khứ, vũ khí của phương Tây không phát huy hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Nguyên nhân chính là do Ukraine không có khả năng sử dụng số vũ khí hiện đại này. Việc chỉ 10 phút sau khi UAV trinh sát chiến lược Global Hawk của Quân đội Mỹ rời Crimea, thì Crimea hứng chịu một cuộc tấn công đẫm máu. Đây rõ ràng không phải là một vụ tai nạn. Có thể nói, Bộ Quốc phòng Nga đã không sai khi cho rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm quan trọng về vụ tấn công này. Theo nhận định của Nga, UAV trinh sát Global Hawk của Quân đội Mỹ không chỉ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, mà còn trực tiếp dẫn đường cho các cuộc tấn công bằng tên lửa do Mỹ sản xuất. Ukraine về cơ bản không có khả năng dẫn đường cho tên lửa do Mỹ sản xuất thực hiện các cuộc tấn công. Sự can thiệp sâu của Mỹ vào cuộc xung đột Nga-Ukraine đã phá vỡ sự bình tĩnh của Mỹ, khi trước kia họ tuyên bố không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Hành động của Mỹ sẽ có tác động lớn hơn đến hướng đi tiếp theo của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đối với Nga, sự can thiệp của Quân đội Mỹ là một tình huống mà Moscow đã dự kiến, cũng là tình huống mà nước này phải đối mặt và giải quyết. Chắc chắn, Nga đã chuẩn bị tinh thần từ lâu cho tất cả những điều này và theo thông tin mới nhất, Bộ trưởng quốc phòng Nga chỉ thị nóng, nhắm thẳng "kẻ chỉ điểm" để Ukraine tấn công Crimea và sẽ có thứ bị bắn hạ. (Nguồn ảnh: X, TASS, RIA Novosti, CNN).

