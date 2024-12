Tăng M1A1 Abrams của Mỹ “vô dụng” ở chiến trường Ukraine?

Trong số rất nhiều loại vũ khí được Mỹ cung cấp cho Ukraine, xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams từng được quảng bá là có tác động lớn đến tình hình chiến tranh và được người Ukraine hy vọng là “vũ khí thay đổi chiến trường”. Nhưng thực tế, chiến trường đã trả lời tất cả. Ông Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, đã thừa nhận tại Diễn đàn Phòng thủ Reagan ở California vào ngày 7/12 rằng, xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams mà họ viện trợ cho Quân đội Ukraine, đã không phát huy được tính năng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Sau nhiều tháng yêu cầu từ Chính phủ Ukraine, Mỹ đã bàn giao 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams cho Ukraine vào tháng 1/2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó phát biểu, xe tăng M1A1 Abrams có thể giúp Ukraine chống lại các chiến thuật và chiến lược của Nga trong thời gian ngắn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ông Sullivan thừa nhận tại Diễn đàn Phòng thủ Reagan rằng không phải như vậy. Khi được hỏi liệu Mỹ sẽ viện trợ vũ khí hạng nặng nào cho Ukraine để chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc phản công, ông Sullivan cho rằng, phương tiện không có người lái mới là vũ khí hữu ích nhất của Ukraine trong cuộc chiến này, chứ không phải xe tăng. Trang web Russia Today TV đưa tin, ngay sau khi xe tăng Abrams được triển khai ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu công bố video chiến đấu với xe tăng Abrams. Hãng tin Mỹ AP dẫn lời giới chức Mỹ ước tính, có tới 20 trong số 31 xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong năm 2023 đã bị phá hủy. Trang web Bulgarian Military cho rằng, xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams ở chiến trường Ukraine đối mặt với nhiều mối đe dọa khi hoạt động ở khu vực tiền tuyến. Một mặt, trên mặt đất có nhiều loại mìn chống tăng khác nhau, mặt khác Quân đội Nga cũng sẽ sử dụng nhiều loại vũ khí chống tăng để truy lùng và tiêu diệt xe tăng Abrams. Mặt khác, lính Ukraine không quen sử dụng với loại xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ sản xuất và Quân đội Ukraine thiếu sự hỗ trợ từ trên không, một yếu tố quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Do vậy họ không thể phát huy 100% khả năng chiến đấu của nó; đồng thời hiệu suất chiến đấu và vai trò tổng thể sẽ bị tổn hại hơn nữa. Giờ đây, Quân đội Nga cũng đã bắt đầu sử dụng rộng rãi máy bay không người lái cảm tử và tên lửa lảng vảng để truy lùng và tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams; ngoài ra xe tăng Abrams còn trở thành mục tiêu chủ yếu từ hỏa lực chống thiết giáp của Nga. Hơn nữa, khả năng giáp bảo vệ của M1A1 Abrams cũng rất đáng lo ngại. Mặc dù Quân đội Ukraine sau đó đã nâng cấp khả năng bảo vệ của xe tăng chiến đấu Abrams theo kiểu “Liên Xô hóa" khi đeo thêm giáp phản ứng nổ (ERA) ở một mức độ nhất định và lắp đặt giáp lồng trên xe, nhưng về tổng thể, xe tăng Abrams rất nặng, khó bảo trì. Trang web Bulgarian Military chỉ ra, xe tăng M1A1 Abrams đã gặp thách thức lớn khi phải đối mặt với UAV FPV của Nga. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với CNN, các kíp lái xe tăng Ukraine được huấn luyện ở Đức đã chia sẻ mối quan ngại của họ về hiệu suất của xe tăng Abrams. Họ nói rằng lớp giáp của tăng Abrams không đủ chắc chắn để đối phó với những loại vũ khí chống tăng hiện đại của Nga. Một thành viên của kíp lái đang huấn luyện tăng Abrams ở Đức, có biệt danh là Dnipro chỉ ra rằng, tăng Abrams là “mục tiêu số một” trên chiến trường. Anh ta nói thêm, “không có các biện pháp phòng thủ chắc chắn, kíp lái tăng sẽ không thể sống sót trên chiến trường”. Những chia sẻ này nhấn mạnh về điểm yếu của xe tăng Abrams và nguy cơ cao đối với những người lính sử dụng chúng. Ngoài hạn chế về lớp giáp bảo vệ, xe tăng Abrams cũng tồn tại các vấn đề về kỹ thuật. Trong chuyến thăm của các phóng viên hãng tin Mỹ CNN tới Ukraine, một chiếc Abrams đã không thể di chuyển do trục trặc động cơ, dù mới được chuyển từ Ba Lan sang Ukraine. Các thành viên kíp xe cũng cho biết, mưa hoặc sương mù có thể gây ra hiện tượng ngưng tụ hơi nước, khiến các thiết bị điện tử của xe nhanh hỏng. Ngoài ra, kíp lái xe còn phải đối mặt với các vấn đề về đạn pháo, do nguồn cung cấp hiện tại không bảo đảm được nhu cầu chiến đấu của họ. Trên chiến trường Ukraine, những trận “tăng đấu tăng” rất ít khi xảy ra, thay vào đó, xe tăng thường được sử dụng trong vai trò yểm trợ hỏa lực cơ động hoặc ẩn nấp trong công sự để chi viện hỏa lực, vì vậy cần rất nhiều đạn pháo, nhưng nguồn cung đạn pháo tăng của Ukraine đang gặp nhiều khó khăn. Một số nguồn tin phương Tây đã chỉ trích các chỉ huy Quân đội Ukraine lập kế hoạch tác chiến kém; lính tăng huấn luyện sơ sài… Nhưng trên thực tế, Quân đội Ukraine đang gặp bất lợi nghiêm trọng trước Quân đội Nga được trang bị tốt và có tuyến phòng thủ kiên cố. Vì vậy, những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams Mỹ hỗ trợ này đóng vai trò rất hạn chế trong tay Quân đội Ukraine và chưa gây được nhiều áp lực lên lực lượng chiến đấu tiền tuyến của Nga. Ukraine đã trở thành nghĩa địa của xe tăng từ Liên Xô, Mỹ, Nga và phương Tây... Bất chấp thiết kế và công nghệ tiên tiến, những chiếc xe tăng hiện đại nhất của phương Tây vẫn phải chịu chung số phận như nhiều chiếc xe tăng khác trước đó và phải khuất phục trước thực tế khắc nghiệt của chiến trường. (Nguồn ảnh: Bulgarian Military, Topwar, CNN, TASS).

