Nga phá hủy bốn và bắn rơi một chiến đấu của Quân đội Ukraine

Người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, trong một cuộc họp giao ban đặc biệt, đã thông báo về việc phá hủy 5 máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine. Theo thông tin được Thiếu tướng Konashenkov cung cấp, Quân đội Nga đã phá hủy 4 máy bay chiến đấu (không xác định được chủng loại) và bắn hạ một chiếc nữa trên không; ngoài ra còn bắn hạ một UAV TB2 của Không quân Ukraine. Một số nguồn tin trung lập của Ukraine cũng cho biết, Không quân Ukraine đã mất một máy bay chiến đấu vào chiều nay. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chi tiết về điều này. Trong nỗ lực ngăn chặn đà tiến công của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) TB2, nhưng đã bị hệ thống phòng không Tor-M1 cơ động bảo vệ đội hình chiến đấu của Quân đội Nga phát hiện và bắn hạ. Trên đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy khoảnh khắc tên lửa của hệ thống phòng không Tor, phóng trúng máy bay không người lái TB2 của Ukraine và nổ tung trên bầu trời. Dựa trên các tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, cũng như đại diện của lực lượng dân quân các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, khả năng quân đội Ukraine “đã hết” số máy bay không người lái TB2, mà họ nhập của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2018. Trên đoạn phim, người xem có thể thấy chiếc UAV TB2 bị bắn rơi ngay ở phía trên đầu hệ thống phòng không Tor, mặc dù loại UAV TB2 như vậy, có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách 7 km và từ độ cao lớn hơn nhiều. Truyền thông Nga đặt câu hỏi, tại sao hệ thống phòng không tầm xa Tor lại phát hiện và bắn hạ chiếc Ukraine quá muộn như vậy? Bởi vị chiếc UAV TB2 đã nằm trong “vùng chết” của radar của hệ thống tên lửa phòng không Tor này. Hiện tại chưa có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga về việc máy bay không người lái UAV TB2 của Ukraine bị bắn rơi như trong đoạn video được đăng tải. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, UAV TB2 là loại máy bay không người lái có kích cỡ tương đối lớn và mức độ phản xạ radar rất cao; do vậy những hệ thống phòng không có thể dễ dàng phát hiện và bắn hạ. Tuy nhiên những chiếc UAV TB2 được trang bị vũ khí tấn công có thể phóng từ ngoài tầm hỏa lực một số hệ thống phòng không tầm ngắn như OSA hay thậm chí là Pantsir-S1. Việc hệ thống Tor bắn hạ chiếc UAV TB2 ngày ngay trong vùng chết, có thể đó là phiên bản trinh sát. Điều đáng chú ý là qua hơn 5 ngày kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, gần 1.200 cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quân sự đã bị vô hiệu hóa. Đồng thời quyết định tiếp tục hành quân theo kế hoạch đã có. Điều ngạc nhiên là mặc dù các sân bay của Ukraine đã bị hỏa lực Quân đội Nga chế áp, nhưng vẫn có nhiều máy bay chiến đấu và UAV TB2 xuất kích; thậm chí gây thiệt hại cho đội hình hành quân của Quân đội Nga. Còn vào tối hôm qua, lực lượng phòng không của DPR đã phát hiện và bắn hạ thành công một tên lửa chiến thuật Tochka-U do quân đội Ukraine phóng đi. Tên lửa đã bị phá hủy tại khu vực Zugres. Đồng thời mục tiêu của quân đội Ukraine dự định tấn công, hiện vẫn chưa được biết. Trong các bức ảnh được giới thiệu, người xem có thể thấy mảnh vỡ của tên lửa chiến thuật Tochka-U bị bắn rơi. Rất may là tên lửa bị bắn rơi rơi cách xa các tòa nhà dân cư, hậu quả là không có ai bị thương. Nguồn ảnh: Twitter.

Người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, trong một cuộc họp giao ban đặc biệt, đã thông báo về việc phá hủy 5 máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine. Theo thông tin được Thiếu tướng Konashenkov cung cấp, Quân đội Nga đã phá hủy 4 máy bay chiến đấu (không xác định được chủng loại) và bắn hạ một chiếc nữa trên không; ngoài ra còn bắn hạ một UAV TB2 của Không quân Ukraine. Một số nguồn tin trung lập của Ukraine cũng cho biết, Không quân Ukraine đã mất một máy bay chiến đấu vào chiều nay. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chi tiết về điều này. Trong nỗ lực ngăn chặn đà tiến công của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) TB2, nhưng đã bị hệ thống phòng không Tor-M1 cơ động bảo vệ đội hình chiến đấu của Quân đội Nga phát hiện và bắn hạ. Trên đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy khoảnh khắc tên lửa của hệ thống phòng không Tor, phóng trúng máy bay không người lái TB2 của Ukraine và nổ tung trên bầu trời. Dựa trên các tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, cũng như đại diện của lực lượng dân quân các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, khả năng quân đội Ukraine “đã hết” số máy bay không người lái TB2, mà họ nhập của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2018. Trên đoạn phim, người xem có thể thấy chiếc UAV TB2 bị bắn rơi ngay ở phía trên đầu hệ thống phòng không Tor, mặc dù loại UAV TB2 như vậy, có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách 7 km và từ độ cao lớn hơn nhiều. Truyền thông Nga đặt câu hỏi, tại sao hệ thống phòng không tầm xa Tor lại phát hiện và bắn hạ chiếc Ukraine quá muộn như vậy? Bởi vị chiếc UAV TB2 đã nằm trong “vùng chết” của radar của hệ thống tên lửa phòng không Tor này. Hiện tại chưa có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga về việc máy bay không người lái UAV TB2 của Ukraine bị bắn rơi như trong đoạn video được đăng tải. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, UAV TB2 là loại máy bay không người lái có kích cỡ tương đối lớn và mức độ phản xạ radar rất cao; do vậy những hệ thống phòng không có thể dễ dàng phát hiện và bắn hạ. Tuy nhiên những chiếc UAV TB2 được trang bị vũ khí tấn công có thể phóng từ ngoài tầm hỏa lực một số hệ thống phòng không tầm ngắn như OSA hay thậm chí là Pantsir-S1. Việc hệ thống Tor bắn hạ chiếc UAV TB2 ngày ngay trong vùng chết, có thể đó là phiên bản trinh sát. Điều đáng chú ý là qua hơn 5 ngày kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, gần 1.200 cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quân sự đã bị vô hiệu hóa. Đồng thời quyết định tiếp tục hành quân theo kế hoạch đã có. Điều ngạc nhiên là mặc dù các sân bay của Ukraine đã bị hỏa lực Quân đội Nga chế áp, nhưng vẫn có nhiều máy bay chiến đấu và UAV TB2 xuất kích; thậm chí gây thiệt hại cho đội hình hành quân của Quân đội Nga. Còn vào tối hôm qua, lực lượng phòng không của DPR đã phát hiện và bắn hạ thành công một tên lửa chiến thuật Tochka-U do quân đội Ukraine phóng đi. Tên lửa đã bị phá hủy tại khu vực Zugres. Đồng thời mục tiêu của quân đội Ukraine dự định tấn công, hiện vẫn chưa được biết. Trong các bức ảnh được giới thiệu, người xem có thể thấy mảnh vỡ của tên lửa chiến thuật Tochka-U bị bắn rơi. Rất may là tên lửa bị bắn rơi rơi cách xa các tòa nhà dân cư, hậu quả là không có ai bị thương. Nguồn ảnh: Twitter.