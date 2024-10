Vào ngày 12/10, trang web "Biên niên sử quân sự" của Nga đã đưa ra một thông tin gây sốc, kể chi tiết về một sự kiện trên chiến trường Ukraine. Gần thành phố Pokrovsk, Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề, khi toàn bộ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 152 gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trước hỏa lực tấn công mãnh liệt của Nga. Vụ việc này không chỉ gây chú ý về quy mô mà còn đặc biệt ác liệt, vì các loại vũ khí được Quân đội Nga sử dụng có bom nhiệt áp ODAB-3000 và bom phá FAB-3000. Những loại bom này của Nga không phải là vũ khí mới, nhưng chúng được làm mới bởi được mô-đun cánh lượn (UMPK). Theo thông tin, đây là lần thứ hai Quân đội Nga sử dụng bom nhiệt áp ODAB-3000 có sức công phá xấp xỉ 44 tấn thuốc nổ TNT và sức mạnh của nó gần như tương đương với vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Hỏa lực mạnh mẽ như vậy, không chỉ tiêu diệt đối phương, mà còn là sự đe dọa tinh thần với lính Ukraine trên chiến tuyến. Trên mặt trận này, Quân đội Nga đã thể hiện ưu thế về hỏa lực mạnh mẽ, đồng thời việc ném bom liên tục, khiến quân Ukraine khó có thể trụ vững. Đặc biệt đối với những người lính mới được đưa ra chiến trường, họ thường thiếu kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng né tránh, khiến họ đặc biệt dễ bị tổn thương trước cuộc tấn công ác liệt của Quân đội Nga. Hầu hết những tân binh này đều được tuyển dụng, thông qua thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và được đưa ra tiền tuyến sau một thời gian huấn luyện ngắn. Tuy nhiên, thời gian ở chiến trường của họ thường rất ngắn ngủi, chỉ tồn tại ở tiền tuyến vài ngày, trước khi biến mất không dấu vết. Đối với Quân đội Ukraine, những tổn thất như vậy chắc chắn là không thể chịu đựng nổi. Việc Lữ đoàn cơ giới 152 bị tiêu diệt không chỉ tổn thất về số lượng lớn quân, mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của toàn mặt trận. Tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay mà Quân đội Ukraine phải đối mặt là rõ ràng. Trong cuộc chiến đang diễn ra, việc huy động nhập ngũ và huấn luyện tân binh rõ ràng là chưa đủ để có thể đối phó với hỏa lực mạnh mẽ của Quân đội Nga. Những tân binh chưa từng trải qua chiến tranh này, thường trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương nhất trên chiến trường. Sự biến mất của họ không chỉ làm suy yếu sức mạnh quân sự của Ukraine, mà còn giáng một đòn mạnh vào tinh thần của cả nước. Tuy nhiên, chiến tranh vốn dĩ rất tàn khốc. Trong trận Pokrovsk, hỏa lực ác liệt của quân Nga chắc chắn trở thành nhân tố then chốt quyết định thắng thua. Việc sử dụng bom nhiệt áp ODAB-3000 và bom nổ phá FAB-3000 không chỉ thể hiện ưu thế hỏa lực của Nga, mà còn bộc lộ những thiếu sót của Quân đội Ukraine trong khả năng phòng không và yểm trợ hỏa lực. Những khoảng trống như vậy có thể trở thành kẽ hở không thể vượt qua của Quân đội Ukraine trong các trận chiến sau này. Trong bản thông tin chiến trường ngày 10/10, Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.715 binh sĩ Ukraine trong một ngày, một con số phải nói là “kinh hoàng”. Bất chấp tổn thất nặng nề của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 152, Quân đội Ukraine vẫn quyết tâm giữ vững trận địa. Theo thông tin, các Lữ đoàn 150 và 151 đã được điều động khẩn cấp ra tiền tuyến nhằm “bịt kín” những sơ hở trên tuyến phòng thủ, do Lữ đoàn 152 bị xóa sổ. Tuy nhiên, việc này chắc chắn rất khó khăn. Tuy nhiên, trước hỏa lực ác liệt của Quân đội Nga, vẫn chưa biết liệu việc tiếp tục tăng quân của Ukraine có thể cải thiện được tình hình hay không? Những người lính Ukraine ở tiền tuyến sẽ phải đối mặt với những khó khăn thử thách hơn, sự sống và cái chết của họ sẽ trở thành chìa khóa định hướng cho cuộc chiến này. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết, để đáp ứng yêu cầu quân số từ chiến trường, các Trung tâm tuyển quân (TCC) của Ukraine, phải thi hành lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky, từ bây giờ đến cuối năm 2024, phải huy động 200 quân dự bị trong bối cảnh Lực lượng Vũ trang Ukraine bị tổn thất thảm khốc. Những lời kêu ca của người dân Ukraine về sự coi thường luật pháp của các thành viên TCC trong việc huy động người nhập ngũ; cảnh sát cũng nhận được lệnh phối hợp với TCC để bắt giữ những thành phần trốn tránh nhập ngũ và đào, bỏ ngũ, để đủ quân số phòng thủ và bổ sung dự trữ. Chính quyền Kiev có những kế hoạch không kém phần tham vọng cho năm tới, đó là huy động 600 nghìn quân, tức là 50 nghìn người mỗi tháng. Theo các nhà phân tích Ukraine, nếu “kế hoạch” này được thực hiện, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ có lợi thế về quân số so với Quân đội Nga, lực lượng thường xuyên tuyển mộ 30-40 nghìn binh sĩ hợp đồng mỗi tháng. (Nguồn ảnh: Ukrinform , CNN, X, RT).

Vào ngày 12/10, trang web "Biên niên sử quân sự" của Nga đã đưa ra một thông tin gây sốc, kể chi tiết về một sự kiện trên chiến trường Ukraine. Gần thành phố Pokrovsk, Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề, khi toàn bộ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 152 gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trước hỏa lực tấn công mãnh liệt của Nga. Vụ việc này không chỉ gây chú ý về quy mô mà còn đặc biệt ác liệt, vì các loại vũ khí được Quân đội Nga sử dụng có bom nhiệt áp ODAB-3000 và bom phá FAB-3000. Những loại bom này của Nga không phải là vũ khí mới, nhưng chúng được làm mới bởi được mô-đun cánh lượn (UMPK). Theo thông tin, đây là lần thứ hai Quân đội Nga sử dụng bom nhiệt áp ODAB-3000 có sức công phá xấp xỉ 44 tấn thuốc nổ TNT và sức mạnh của nó gần như tương đương với vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Hỏa lực mạnh mẽ như vậy, không chỉ tiêu diệt đối phương, mà còn là sự đe dọa tinh thần với lính Ukraine trên chiến tuyến. Trên mặt trận này, Quân đội Nga đã thể hiện ưu thế về hỏa lực mạnh mẽ, đồng thời việc ném bom liên tục, khiến quân Ukraine khó có thể trụ vững. Đặc biệt đối với những người lính mới được đưa ra chiến trường, họ thường thiếu kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng né tránh, khiến họ đặc biệt dễ bị tổn thương trước cuộc tấn công ác liệt của Quân đội Nga. Hầu hết những tân binh này đều được tuyển dụng, thông qua thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và được đưa ra tiền tuyến sau một thời gian huấn luyện ngắn. Tuy nhiên, thời gian ở chiến trường của họ thường rất ngắn ngủi, chỉ tồn tại ở tiền tuyến vài ngày, trước khi biến mất không dấu vết. Đối với Quân đội Ukraine, những tổn thất như vậy chắc chắn là không thể chịu đựng nổi. Việc Lữ đoàn cơ giới 152 bị tiêu diệt không chỉ tổn thất về số lượng lớn quân, mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của toàn mặt trận. Tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay mà Quân đội Ukraine phải đối mặt là rõ ràng. Trong cuộc chiến đang diễn ra, việc huy động nhập ngũ và huấn luyện tân binh rõ ràng là chưa đủ để có thể đối phó với hỏa lực mạnh mẽ của Quân đội Nga. Những tân binh chưa từng trải qua chiến tranh này, thường trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương nhất trên chiến trường. Sự biến mất của họ không chỉ làm suy yếu sức mạnh quân sự của Ukraine, mà còn giáng một đòn mạnh vào tinh thần của cả nước. Tuy nhiên, chiến tranh vốn dĩ rất tàn khốc. Trong trận Pokrovsk, hỏa lực ác liệt của quân Nga chắc chắn trở thành nhân tố then chốt quyết định thắng thua. Việc sử dụng bom nhiệt áp ODAB-3000 và bom nổ phá FAB-3000 không chỉ thể hiện ưu thế hỏa lực của Nga, mà còn bộc lộ những thiếu sót của Quân đội Ukraine trong khả năng phòng không và yểm trợ hỏa lực. Những khoảng trống như vậy có thể trở thành kẽ hở không thể vượt qua của Quân đội Ukraine trong các trận chiến sau này. Trong bản thông tin chiến trường ngày 10/10, Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.715 binh sĩ Ukraine trong một ngày, một con số phải nói là “kinh hoàng”. Bất chấp tổn thất nặng nề của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 152, Quân đội Ukraine vẫn quyết tâm giữ vững trận địa. Theo thông tin, các Lữ đoàn 150 và 151 đã được điều động khẩn cấp ra tiền tuyến nhằm “bịt kín” những sơ hở trên tuyến phòng thủ, do Lữ đoàn 152 bị xóa sổ. Tuy nhiên, việc này chắc chắn rất khó khăn. Tuy nhiên, trước hỏa lực ác liệt của Quân đội Nga, vẫn chưa biết liệu việc tiếp tục tăng quân của Ukraine có thể cải thiện được tình hình hay không? Những người lính Ukraine ở tiền tuyến sẽ phải đối mặt với những khó khăn thử thách hơn, sự sống và cái chết của họ sẽ trở thành chìa khóa định hướng cho cuộc chiến này. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết, để đáp ứng yêu cầu quân số từ chiến trường, các Trung tâm tuyển quân (TCC) của Ukraine, phải thi hành lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky, từ bây giờ đến cuối năm 2024, phải huy động 200 quân dự bị trong bối cảnh Lực lượng Vũ trang Ukraine bị tổn thất thảm khốc. Những lời kêu ca của người dân Ukraine về sự coi thường luật pháp của các thành viên TCC trong việc huy động người nhập ngũ; cảnh sát cũng nhận được lệnh phối hợp với TCC để bắt giữ những thành phần trốn tránh nhập ngũ và đào, bỏ ngũ, để đủ quân số phòng thủ và bổ sung dự trữ. Chính quyền Kiev có những kế hoạch không kém phần tham vọng cho năm tới, đó là huy động 600 nghìn quân, tức là 50 nghìn người mỗi tháng. Theo các nhà phân tích Ukraine, nếu “kế hoạch” này được thực hiện, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ có lợi thế về quân số so với Quân đội Nga, lực lượng thường xuyên tuyển mộ 30-40 nghìn binh sĩ hợp đồng mỗi tháng. (Nguồn ảnh: Ukrinform , CNN, X, RT).