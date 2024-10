Rộ tin F-16 Ukraine bắn hạ Su-34 của Nga ở Donetsk

Các nguồn tin xuất hiện ngày hôm nay từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng đều chưa được xác minh, cho rằng một chiếc F-16 của Ukraine đã bắn hạ một chiếc Su-34 của Nga. Tài khoản X @front_ukrainian đã đưa ra thông tin này, bằng cách chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên mạng xã hội Telegram. Đồng thời, tài khoản Telegram Fighterbomber của Nga đã đăng một bức ảnh đen trắng của Su-34 với chú thích “Trời đất, anh em ơi…”! Hiện tại vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng chưa thể xác nhận chính xác từ một nguồn độc lập. Trang web Avia của Nga dẫn nguồn tin riêng cho biết, tại khu vực Zuevka, cách khu vực đường chiến tuyến khoảng 40 km và cách trận địa dự kiến của hệ thống tên lửa phòng không Ukraine khoảng từ 60-80 km, một máy bay tiêm kích bom đa chức năng Su-34NVO của Nga đã bị rơi? Avia cũng cũng dẫn nguồn cho biết, chiếc Su-34 của Nga bị rơi cũng đã được kênh Telegram “Vũ khí Nga” đưa tin, đồng thời lưu ý rằng vụ việc xảy ra trong một nhiệm vụ chiến đấu tấn công mục tiêu mặt đất bằng bom lượn có điều khiển FAB-500M-62 vào các vị trí kiên cố của Ukraine trên mặt trận Donetsk. Hiện trường vụ tai nạn đang được làm rõ; các nguồn tin chính thức vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Hiện vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra vụ mất máy bay là do trục trặc kỹ thuật, do tên lửa phòng không của đối phương hay là yếu tố khác? Hiện cũng không có thông tin nào được cung cấp về số phận của các phi công của chiếc Su-34 xấu số trên, liệu họ có kịp nhảy dù khỏi máy bay hay không, khi nhảy dù có bị đối phương bắt làm tù binh, hay đã hy sinh cùng với máy bay? Theo các chuyên gia quân sự, máy bay tiêm kích bom Su-34NVO là một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Lực lượng Không quân chiến thuật Nga, được sử dụng tích cực trên các mặt trận. Su-34 nổi bật bởi khả năng cơ động và tính linh hoạt cao, thực hiện cả nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất và không chiến. Hiện cũng có nhiều thông tin về chiếc Su-34 đã bị bắn rơi bởi tên lửa không đối không tầm xa AIM-120 từ một chiếc F-16 của Ukraine; tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận độc lập. Hiện Ukraine đang sử dụng những chiếc F-16 Block 20 được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO. Những chiếc F-16 của Ukraine được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới, tương thích với các hệ thống phương Tây hiện đại và radar tiên tiến cung cấp phạm vi lớn hơn để phát hiện và xác định mục tiêu. Tuy nhiên chúng đã bị tháo bỏ hệ thống liên lạc Linhk-16, một tính năng quan trọng của máy bay F-16 trong khối NATO. Các tính năng đáng chú ý của F-16 bao gồm động cơ Pratt & Whitney F100-PW-229, mang lại khả năng cơ động tuyệt vời và tốc độ cao. F-16 Block 20 của Ukraine có khả năng phóng nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (AMRAAM) và trong tầm nhìn, giúp chúng linh hoạt trong không chiến ở nhiều cự ly khác nhau. Hiện Mỹ và phương Tây đã viện trợ cho Ukraine loại tên lửa AIM-120; đây là loại tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến, với hệ thống radar dẫn đường độc lập chủ động, có thể tấn công mục tiêu ở tầm trung đến xa. Tuy nhiên theo thông tin, Mỹ chỉ viện trợ cho Ukraine phiên bản AIM-120A/B, có tầm bắn từ 55-75 km. Ngoài tên lửa AIM-120, F-16 của Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn AIM-9 Sidewinder, một tên lửa dẫn đường hồng ngoại cũ hơn. Những tên lửa này là một phần của sự tích hợp rộng hơn với công nghệ quân sự phương Tây và các hệ thống tương thích với NATO. Ngược lại, Su-34 của Nga là máy bay ném bom chiến đấu đa năng có khả năng tấn công mặt đất và trên không mạnh mẽ. Với hai động cơ cho máy bay tốc độ tối đa Mach 1,9, nó đủ nhanh để tránh các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương. Su-34 có hệ thống giám sát quang điện tử, giúp phi công tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Su-34 có thể sử dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa không đối đất và không đối không như Kh-29, Kh-31 và R-73; nó có thể thực hiện cả nhiệm vụ chiến lược và chiến thuật. Gần đây, Ukraine chính thức xác nhận việc bắn hạ một trong những chiếc F-16 của mình ở miền đông Ukraine. Chiếc máy bay bị rơi trong một nhiệm vụ chiến đấu gần tiền tuyến, làm dấy lên nhiều suy đoán về nguyên nhân của vụ tai nạn. Các thông tin sơ bộ cho thấy, có thể là do lỗi kỹ thuật hoặc trúng tên lửa. Các cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành, chính quyền Ukraine nhấn mạnh rằng, vụ tai nạn không phải là kết quả của hỏa lực phòng không của Nga; tuy nhiên, vẫn đang có cuộc tranh luận về việc liệu máy bay có bị tên lửa của đối phương bắn hạ hay là bị quân Ukraine “bắn nhầm”? Mặc dù hiện tại không có bằng chứng chắc chắn nào xác nhận điều này. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Ukrinform).

Các nguồn tin xuất hiện ngày hôm nay từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng đều chưa được xác minh, cho rằng một chiếc F-16 của Ukraine đã bắn hạ một chiếc Su-34 của Nga. Tài khoản X @front_ukrainian đã đưa ra thông tin này, bằng cách chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên mạng xã hội Telegram. Đồng thời, tài khoản Telegram Fighterbomber của Nga đã đăng một bức ảnh đen trắng của Su-34 với chú thích “Trời đất, anh em ơi…”! Hiện tại vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng chưa thể xác nhận chính xác từ một nguồn độc lập. Trang web Avia của Nga dẫn nguồn tin riêng cho biết, tại khu vực Zuevka, cách khu vực đường chiến tuyến khoảng 40 km và cách trận địa dự kiến của hệ thống tên lửa phòng không Ukraine khoảng từ 60-80 km, một máy bay tiêm kích bom đa chức năng Su-34NVO của Nga đã bị rơi? Avia cũng cũng dẫn nguồn cho biết, chiếc Su-34 của Nga bị rơi cũng đã được kênh Telegram “Vũ khí Nga” đưa tin, đồng thời lưu ý rằng vụ việc xảy ra trong một nhiệm vụ chiến đấu tấn công mục tiêu mặt đất bằng bom lượn có điều khiển FAB-500M-62 vào các vị trí kiên cố của Ukraine trên mặt trận Donetsk. Hiện trường vụ tai nạn đang được làm rõ; các nguồn tin chính thức vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Hiện vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra vụ mất máy bay là do trục trặc kỹ thuật, do tên lửa phòng không của đối phương hay là yếu tố khác? Hiện cũng không có thông tin nào được cung cấp về số phận của các phi công của chiếc Su-34 xấu số trên, liệu họ có kịp nhảy dù khỏi máy bay hay không, khi nhảy dù có bị đối phương bắt làm tù binh, hay đã hy sinh cùng với máy bay? Theo các chuyên gia quân sự, máy bay tiêm kích bom Su-34NVO là một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Lực lượng Không quân chiến thuật Nga, được sử dụng tích cực trên các mặt trận. Su-34 nổi bật bởi khả năng cơ động và tính linh hoạt cao, thực hiện cả nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất và không chiến. Hiện cũng có nhiều thông tin về chiếc Su-34 đã bị bắn rơi bởi tên lửa không đối không tầm xa AIM-120 từ một chiếc F-16 của Ukraine; tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận độc lập. Hiện Ukraine đang sử dụng những chiếc F-16 Block 20 được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO. Những chiếc F-16 của Ukraine được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới, tương thích với các hệ thống phương Tây hiện đại và radar tiên tiến cung cấp phạm vi lớn hơn để phát hiện và xác định mục tiêu. Tuy nhiên chúng đã bị tháo bỏ hệ thống liên lạc Linhk-16, một tính năng quan trọng của máy bay F-16 trong khối NATO. Các tính năng đáng chú ý của F-16 bao gồm động cơ Pratt & Whitney F100-PW-229, mang lại khả năng cơ động tuyệt vời và tốc độ cao. F-16 Block 20 của Ukraine có khả năng phóng nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (AMRAAM) và trong tầm nhìn, giúp chúng linh hoạt trong không chiến ở nhiều cự ly khác nhau. Hiện Mỹ và phương Tây đã viện trợ cho Ukraine loại tên lửa AIM-120; đây là loại tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến, với hệ thống radar dẫn đường độc lập chủ động, có thể tấn công mục tiêu ở tầm trung đến xa. Tuy nhiên theo thông tin, Mỹ chỉ viện trợ cho Ukraine phiên bản AIM-120A/B, có tầm bắn từ 55-75 km. Ngoài tên lửa AIM-120, F-16 của Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn AIM-9 Sidewinder, một tên lửa dẫn đường hồng ngoại cũ hơn. Những tên lửa này là một phần của sự tích hợp rộng hơn với công nghệ quân sự phương Tây và các hệ thống tương thích với NATO. Ngược lại, Su-34 của Nga là máy bay ném bom chiến đấu đa năng có khả năng tấn công mặt đất và trên không mạnh mẽ. Với hai động cơ cho máy bay tốc độ tối đa Mach 1,9, nó đủ nhanh để tránh các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương. Su-34 có hệ thống giám sát quang điện tử, giúp phi công tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Su-34 có thể sử dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa không đối đất và không đối không như Kh-29, Kh-31 và R-73; nó có thể thực hiện cả nhiệm vụ chiến lược và chiến thuật. Gần đây, Ukraine chính thức xác nhận việc bắn hạ một trong những chiếc F-16 của mình ở miền đông Ukraine. Chiếc máy bay bị rơi trong một nhiệm vụ chiến đấu gần tiền tuyến, làm dấy lên nhiều suy đoán về nguyên nhân của vụ tai nạn. Các thông tin sơ bộ cho thấy, có thể là do lỗi kỹ thuật hoặc trúng tên lửa. Các cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành, chính quyền Ukraine nhấn mạnh rằng, vụ tai nạn không phải là kết quả của hỏa lực phòng không của Nga; tuy nhiên, vẫn đang có cuộc tranh luận về việc liệu máy bay có bị tên lửa của đối phương bắn hạ hay là bị quân Ukraine “bắn nhầm”? Mặc dù hiện tại không có bằng chứng chắc chắn nào xác nhận điều này. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Ukrinform).