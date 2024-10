Ngoài UAV, Ukraine còn vũ khí gì để tấn công lãnh thổ Nga?

Quân đội Ukraine vừa phát động thêm một đợt tấn công bằng UAV tự sát tầm xa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và tiêu diệt tổng cộng 125 UAV của Ukraine, tại các khu vực bao gồm cả Volgog, Belgorod, Voronezh, Rostov, Bryansk, Kursk và Krasnodar Krai. Theo hãng tin TASS của Nga đưa tin, trong đợt không kích này, các mục tiêu ở Nga bị tấn công bao gồm kho đạn lớn ở Kotruban, tỉnh Volgograd và Căn cứ không quân Yeisk ở tỉnh Rostov. Trong số đó, kho đạn lớn Kotruban đã trở thành mục tiêu chính. Ông Andrei Kovalenko, Giám đốc Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine lần đầu tiên công bố tin tức về vụ tấn công vào kho đạn Kotruban. Ông cho biết, kho đạn này là thuộc quyền quản lý của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga, nơi cất giữ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và bệ phóng tên lửa mà Nga nhập từ Iran. Các lực lượng đặc biệt Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine cho biết, trước cuộc tiến công của Ukraine một ngày, đã có một đoàn xe chở tên lửa đạn đạo của Iran vừa đến kho vũ khí này. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine sau đó đã xác nhận tin tức liên quan: "Mục tiêu quân sự được bao phủ bởi tác chiến điện tử và phòng không dày đặc, nhưng quân đội của chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu; kho vũ khí của Nga bị phá hủy bằng UAV. Các đơn vị chiến đấu được thực hiện với sự hợp tác của Lực lượng tác chiến đặc biệt của Quân đội Ukraine, Cơ quan tình báo Quân đội và Cơ quan An ninh Ukraine”. Hiện chúng ta chưa biết kết quả cụ thể của cuộc tấn công này, nhưng hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, UAV tự sát của Ukraine dường như không đánh trúng mục tiêu. Có dấu hiệu cháy nổ gần khu vực kho đạn, nhưng không lan sang các kho đạn. Nếu UAV của Ukraine không đánh trúng mục tiêu, điều đó có thể có nghĩa là UAV của Ukraine đã bị đánh chặn hoặc can thiệp điện tử trước khi tấn công, hoặc xác định tọa độ không đúng. Có lẽ đoàn xe chở tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa của Iran vẫn chưa vào kho, và mục tiêu tấn công của Quân đội Ukraine rõ ràng là nhằm vào những vũ khí này của Iran. Trong thời gian qua, Quân đội Ukraine đã đạt được hàng loạt thành công lớn trong việc sử dụng UAV cảm tử, tấn công các mục tiêu ở Nga, đặc biệt là việc liên tục phá hủy nhiều kho đạn lớn của Nga. Một số blogger quân sự Nga cho rằng, ngoài lợi thế về mặt kỹ thuật, nguyên nhân khiến Quân đội Ukraine đạt được những thành công này, có lẽ còn liên quan đến chiến thuật. Quân đội Ukraine sẽ sử dụng một số lượng hạn chế UAV cảm tử để tiếp cận mục tiêu từ phía trước ở độ cao lớn, đóng vai trò là “mồi nhử” để dụ và đánh lạc hướng hệ thống phòng không Nga, trong khi lực lượng UAV chủ lực sẽ vượt qua sự phát hiện của radar ở độ cao cực thấp và tấn công từ phía sau hoặc hai bên sườn. Quân đội Ukraine cũng sử dụng hàng chục, thậm chí hàng trăm UAV cảm tử tấn công mục tiêu, tương đương với hàng chục hoặc hàng trăm quả đạn pháo. Đặc biệt là những chiếc UAV này tự sát được trang bị đầu đạn đặc biệt, giúp tăng khả năng tấn công, với các mục tiêu như kho vũ khí được gia cố. Ngoài việc sử dụng UAV, Ukraine còn có thể sử dụng những tên lửa, với khả năng xuyên phá mạnh hơn để tấn công các mục tiêu ở Nga? Các thông tin công khai cho thấy, Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine phát triển và sản xuất, được cải tiến thành tên lửa hành trình tấn công mặt đất và đã được thử nghiệm thành công. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thấy thông tin chiến đấu thực tế về tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước của Ukraine. Tên lửa tấn công mặt đất Neptune cải tiến cũng có một số vấn đề nhất định, chẳng hạn như tầm bắn không đủ. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang cố gắng tăng tầm bắn của Neptune lên 1.000 km hoặc thậm chí xa hơn. Về việc thuyết phục phương Tây, đặc biệt là Chính phủ Mỹ, dỡ bỏ mọi hạn chế sử dụng tên lửa hỗ trợ Ukraine, đáng tiếc là chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Zelensky đã không đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không như nhiều người nghĩ. Có lẽ Tổng thống Mỹ Biden dường như đã để lại quyết định trên cho người kế nhiệm. Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Sergey Nikiforov tuyên bố: "Người Nga sẽ là người đầu tiên có được nó", ngụ ý rằng, phương Tây đã cho phép Ukraine tiến hành một cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Yehor Chernev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), cho biết sau cuộc bầu cử ở Mỹ, Chính phủ Mỹ có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa của phương Tây để tấn công các mục tiêu ở Nga. Hiện tại, quyết định này “vẫn đang được thảo luận”. (Nguồn ảnh: TASS, Ukrinform, Forbes).

Quân đội Ukraine vừa phát động thêm một đợt tấn công bằng UAV tự sát tầm xa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và tiêu diệt tổng cộng 125 UAV của Ukraine, tại các khu vực bao gồm cả Volgog, Belgorod, Voronezh, Rostov, Bryansk, Kursk và Krasnodar Krai. Theo hãng tin TASS của Nga đưa tin, trong đợt không kích này, các mục tiêu ở Nga bị tấn công bao gồm kho đạn lớn ở Kotruban, tỉnh Volgograd và Căn cứ không quân Yeisk ở tỉnh Rostov. Trong số đó, kho đạn lớn Kotruban đã trở thành mục tiêu chính. Ông Andrei Kovalenko, Giám đốc Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine lần đầu tiên công bố tin tức về vụ tấn công vào kho đạn Kotruban. Ông cho biết, kho đạn này là thuộc quyền quản lý của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga, nơi cất giữ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và bệ phóng tên lửa mà Nga nhập từ Iran. Các lực lượng đặc biệt Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine cho biết, trước cuộc tiến công của Ukraine một ngày, đã có một đoàn xe chở tên lửa đạn đạo của Iran vừa đến kho vũ khí này. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine sau đó đã xác nhận tin tức liên quan: "Mục tiêu quân sự được bao phủ bởi tác chiến điện tử và phòng không dày đặc, nhưng quân đội của chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu; kho vũ khí của Nga bị phá hủy bằng UAV. Các đơn vị chiến đấu được thực hiện với sự hợp tác của Lực lượng tác chiến đặc biệt của Quân đội Ukraine, Cơ quan tình báo Quân đội và Cơ quan An ninh Ukraine”. Hiện chúng ta chưa biết kết quả cụ thể của cuộc tấn công này, nhưng hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, UAV tự sát của Ukraine dường như không đánh trúng mục tiêu. Có dấu hiệu cháy nổ gần khu vực kho đạn, nhưng không lan sang các kho đạn. Nếu UAV của Ukraine không đánh trúng mục tiêu, điều đó có thể có nghĩa là UAV của Ukraine đã bị đánh chặn hoặc can thiệp điện tử trước khi tấn công, hoặc xác định tọa độ không đúng. Có lẽ đoàn xe chở tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa của Iran vẫn chưa vào kho, và mục tiêu tấn công của Quân đội Ukraine rõ ràng là nhằm vào những vũ khí này của Iran. Trong thời gian qua, Quân đội Ukraine đã đạt được hàng loạt thành công lớn trong việc sử dụng UAV cảm tử, tấn công các mục tiêu ở Nga, đặc biệt là việc liên tục phá hủy nhiều kho đạn lớn của Nga. Một số blogger quân sự Nga cho rằng, ngoài lợi thế về mặt kỹ thuật, nguyên nhân khiến Quân đội Ukraine đạt được những thành công này, có lẽ còn liên quan đến chiến thuật. Quân đội Ukraine sẽ sử dụng một số lượng hạn chế UAV cảm tử để tiếp cận mục tiêu từ phía trước ở độ cao lớn, đóng vai trò là “mồi nhử” để dụ và đánh lạc hướng hệ thống phòng không Nga, trong khi lực lượng UAV chủ lực sẽ vượt qua sự phát hiện của radar ở độ cao cực thấp và tấn công từ phía sau hoặc hai bên sườn. Quân đội Ukraine cũng sử dụng hàng chục, thậm chí hàng trăm UAV cảm tử tấn công mục tiêu, tương đương với hàng chục hoặc hàng trăm quả đạn pháo. Đặc biệt là những chiếc UAV này tự sát được trang bị đầu đạn đặc biệt, giúp tăng khả năng tấn công, với các mục tiêu như kho vũ khí được gia cố. Ngoài việc sử dụng UAV, Ukraine còn có thể sử dụng những tên lửa, với khả năng xuyên phá mạnh hơn để tấn công các mục tiêu ở Nga? Các thông tin công khai cho thấy, Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine phát triển và sản xuất, được cải tiến thành tên lửa hành trình tấn công mặt đất và đã được thử nghiệm thành công. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thấy thông tin chiến đấu thực tế về tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước của Ukraine. Tên lửa tấn công mặt đất Neptune cải tiến cũng có một số vấn đề nhất định, chẳng hạn như tầm bắn không đủ. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang cố gắng tăng tầm bắn của Neptune lên 1.000 km hoặc thậm chí xa hơn. Về việc thuyết phục phương Tây, đặc biệt là Chính phủ Mỹ, dỡ bỏ mọi hạn chế sử dụng tên lửa hỗ trợ Ukraine, đáng tiếc là chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Zelensky đã không đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không như nhiều người nghĩ. Có lẽ Tổng thống Mỹ Biden dường như đã để lại quyết định trên cho người kế nhiệm. Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Sergey Nikiforov tuyên bố: "Người Nga sẽ là người đầu tiên có được nó", ngụ ý rằng, phương Tây đã cho phép Ukraine tiến hành một cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Yehor Chernev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), cho biết sau cuộc bầu cử ở Mỹ, Chính phủ Mỹ có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa của phương Tây để tấn công các mục tiêu ở Nga. Hiện tại, quyết định này “vẫn đang được thảo luận”. (Nguồn ảnh: TASS, Ukrinform, Forbes).