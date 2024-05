Nga đưa vũ khí hạng nặng nào tới lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng?

Vào 10 giờ sáng hôm nay (giờ Moscow, tức 14.00 giờ Hà Nội) ngày 9/5, nước Nga đã tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow và các địa điểm khác. Đây là một trong những lễ hội long trọng nhất trong năm của người Nga. Ngày 8/5/1945, Đức chính thức ký đầu hàng vô điều kiện ở ngoại ô Berlin. Do chênh lệch múi giờ nên đến rạng sáng ngày 9/5/1945, Liên Xô mới có văn bản đầu hàng có hiệu lực. Do vậy sau này, ngày 9/5 được chọn là ngày kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít Đức. Sau khi Liên Xô tan rã, Duma Quốc gia Nga đã thông qua nghị định vào năm 1995 để kỷ niệm vĩnh viễn Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, lấy ngày 9/5 làm ngày lễ quốc gia. Trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay, do cuộc xung đột với Ukraine nên Nga kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại một cách “tương đối ôn hòa và tinh gọn”. Đúng 10 giờ sáng, cuộc duyệt binh bắt đầu, như thường lệ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình bằng ô tô. Tổng thống Nga có bài phát biểu Ngày Chiến thắng và xem lễ duyệt binh cùng nhiều nguyên thủ nước ngoài. Tại cuộc duyệt binh, giống như những năm trước, bản sao “Lá cờ Chiến thắng” cắm trên tòa nhà quốc hội Reichstag ở Đức năm 1945 xuất hiện đầu tiên, và xe tăng T-34, vũ khí có công của Thế chiến thứ hai, dẫn đầu cuộc duyệt binh của khối vũ khí. Sau đó Quân đội Nga diễu binh theo thứ tự nhẹ trước, nặng sau, bao gồm xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, pháo tự hành, tên lửa chiến thuật, tên lửa chiến lược... Đây là xe chiến đấu bộ binh Boomerang của Nga trong lễ diễu binh; là xe chiến đấu bộ binh bọc thép lội nước thế hệ mới của Nga, được thiết kế để vận chuyển binh lính và hỗ trợ hỏa lực trong các hoạt động chiến đấu. Boomerang do ngành công nghiệp quốc phòng Nga phát triển, ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Army 2015. Loại xe này được thiết kế gồm 3 khoang, với vị trí người lái ở phía trước, tháp pháo ở giữa và khoang chở quân phía sau. Thân xe được làm bằng hợp kim nhôm hàn với các tấm thép gia cố, giúp bảo vệ kíp vận hành trước hỏa lực vũ khí nhỏ cũng như mảnh văng đạn pháo. Xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-82A hiện đại của Quân đội Nga di chuyển trong lễ diễu binh. Với tính năng cơ động cùng sức mạnh hỏa lực vượt trội, BTR-82A được đánh giá là một trong những dòng xe bọc thép chở quân hiện đại nhất của Lực lượng Vũ trang Nga hiện nay. Xe bọc thép chở quân đa địa hình Tiger-M của Nga diễu hành qua Điện Kremlin. Được chế tạo cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, cũng như hỗ trợ hỏa lực cho lính bộ binh. Xe có thể chở tối đa mười lính bộ binh, được trang bị đầy đủ cùng một lúc; cũng như chở hàng hóa trên những con đường, mà xe tiêu chuẩn không thể di chuyển. Hệ thống phòng không S-400 Triumph xuất hiện trong lễ duyệt binh; đây được đánh giá là hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại trong biên chế của quân đội Nga hiện nay, khi có khả năng đánh chặn tất cả các mục tiêu trên không, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M trên đường phố Moscow. Iskander là một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn do các Nga phát triển. Đây là loại tên lửa được đánh giá là có mức chính xác cao, thời gian phản ứng nhanh và khó đánh chặn, khẳng định khả năng trên chiến trường Ukraine. Một thành phần không thể thiếu trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng là vũ khí hạt nhân của Nga. Năm nay xuất hiện trong lễ duyệt binh là tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hiện đại và uy lực nhất trong biên chế Quân đội Nga. Tên lửa này dài 20,9m, đường kính 2m, trọng lượng phóng 49 tấn và có khả năng mang theo từ 3-6 đầu đạn hạt nhân phân hướng. Với uy lực và tốc độ bay vượt trội, RS-24 Yars được truyền thông phương Tây mệnh danh là "Con trai của quỷ Satan". Ngoài ra, thông tin về sự có mặt của đội bay "Hiệp sĩ Nga" và "Swifts" sẽ biểu diễn nhào lộn trên không trên Quảng trường Đỏ. Sáu máy bay cường kích Su-25 bốc ra làn khói ba màu tượng trưng cho quốc kỳ Nga, kết thúc rực rỡ cho toàn bộ cuộc duyệt binh. Quy mô của lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng năm nay tại Quảng trường Đỏ được đánh giá là nhỏ hơn đáng kể so với trước đây, lý do an ninh và tình hình căng thẳng tại chiến trường Ukraine được cho là nguyên nhân của sự cắt giảm quy mô sự kiện. Các loại vũ khí hạng nặng được Nga sử dụng duyệt binh năm nay tương tự như năm ngoái và hầu hết đều là vũ khí tấn công tầm xa như tên lửa chiến thuật Iskander; tên lửa phòng không S-400 Triumph; tên lửa chiến lược Yars... Việc đưa những vũ khí này đi duyệt binh, sẽ không ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở tuyến đầu và tương đối dễ dàng trong việc phối hợp diễu binh. An ninh được siết chặt tại thủ đô Moscow nhằm chuẩn bị cho lễ duyệt binh, trong bối cảnh Điện Kremlin vừa bị tấn công bởi 2 UAV cảm tử vào tối 3/4. Theo Defense Express, các trận địa phòng không đã được tăng cường tại Moscow. Nhiều tổ hợp tên lửa phòng không S-400, Pantsir-S1 cùng pháo phòng không AA đã được điều động tới các khu vực này. (Nguồn ảnh: Sputnik, RIA Novosti, Wikipedia).

Vào 10 giờ sáng hôm nay (giờ Moscow, tức 14.00 giờ Hà Nội) ngày 9/5, nước Nga đã tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow và các địa điểm khác. Đây là một trong những lễ hội long trọng nhất trong năm của người Nga. Ngày 8/5/1945, Đức chính thức ký đầu hàng vô điều kiện ở ngoại ô Berlin. Do chênh lệch múi giờ nên đến rạng sáng ngày 9/5/1945, Liên Xô mới có văn bản đầu hàng có hiệu lực. Do vậy sau này, ngày 9/5 được chọn là ngày kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít Đức. Sau khi Liên Xô tan rã, Duma Quốc gia Nga đã thông qua nghị định vào năm 1995 để kỷ niệm vĩnh viễn Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại , lấy ngày 9/5 làm ngày lễ quốc gia. Trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay, do cuộc xung đột với Ukraine nên Nga kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại một cách “tương đối ôn hòa và tinh gọn”. Đúng 10 giờ sáng, cuộc duyệt binh bắt đầu, như thường lệ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình bằng ô tô. Tổng thống Nga có bài phát biểu Ngày Chiến thắng và xem lễ duyệt binh cùng nhiều nguyên thủ nước ngoài. Tại cuộc duyệt binh, giống như những năm trước, bản sao “Lá cờ Chiến thắng” cắm trên tòa nhà quốc hội Reichstag ở Đức năm 1945 xuất hiện đầu tiên, và xe tăng T-34, vũ khí có công của Thế chiến thứ hai, dẫn đầu cuộc duyệt binh của khối vũ khí. Sau đó Quân đội Nga diễu binh theo thứ tự nhẹ trước, nặng sau, bao gồm xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, pháo tự hành, tên lửa chiến thuật, tên lửa chiến lược... Đây là xe chiến đấu bộ binh Boomerang của Nga trong lễ diễu binh; là xe chiến đấu bộ binh bọc thép lội nước thế hệ mới của Nga, được thiết kế để vận chuyển binh lính và hỗ trợ hỏa lực trong các hoạt động chiến đấu. Boomerang do ngành công nghiệp quốc phòng Nga phát triển, ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Army 2015. Loại xe này được thiết kế gồm 3 khoang, với vị trí người lái ở phía trước, tháp pháo ở giữa và khoang chở quân phía sau. Thân xe được làm bằng hợp kim nhôm hàn với các tấm thép gia cố, giúp bảo vệ kíp vận hành trước hỏa lực vũ khí nhỏ cũng như mảnh văng đạn pháo. Xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-82A hiện đại của Quân đội Nga di chuyển trong lễ diễu binh. Với tính năng cơ động cùng sức mạnh hỏa lực vượt trội, BTR-82A được đánh giá là một trong những dòng xe bọc thép chở quân hiện đại nhất của Lực lượng Vũ trang Nga hiện nay. Xe bọc thép chở quân đa địa hình Tiger-M của Nga diễu hành qua Điện Kremlin. Được chế tạo cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, cũng như hỗ trợ hỏa lực cho lính bộ binh. Xe có thể chở tối đa mười lính bộ binh, được trang bị đầy đủ cùng một lúc; cũng như chở hàng hóa trên những con đường, mà xe tiêu chuẩn không thể di chuyển. Hệ thống phòng không S-400 Triumph xuất hiện trong lễ duyệt binh; đây được đánh giá là hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại trong biên chế của quân đội Nga hiện nay, khi có khả năng đánh chặn tất cả các mục tiêu trên không, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M trên đường phố Moscow. Iskander là một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn do các Nga phát triển. Đây là loại tên lửa được đánh giá là có mức chính xác cao, thời gian phản ứng nhanh và khó đánh chặn, khẳng định khả năng trên chiến trường Ukraine. Một thành phần không thể thiếu trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng là vũ khí hạt nhân của Nga. Năm nay xuất hiện trong lễ duyệt binh là tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hiện đại và uy lực nhất trong biên chế Quân đội Nga. Tên lửa này dài 20,9m, đường kính 2m, trọng lượng phóng 49 tấn và có khả năng mang theo từ 3-6 đầu đạn hạt nhân phân hướng. Với uy lực và tốc độ bay vượt trội, RS-24 Yars được truyền thông phương Tây mệnh danh là "Con trai của quỷ Satan". Ngoài ra, thông tin về sự có mặt của đội bay "Hiệp sĩ Nga" và "Swifts" sẽ biểu diễn nhào lộn trên không trên Quảng trường Đỏ. Sáu máy bay cường kích Su-25 bốc ra làn khói ba màu tượng trưng cho quốc kỳ Nga, kết thúc rực rỡ cho toàn bộ cuộc duyệt binh. Quy mô của lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng năm nay tại Quảng trường Đỏ được đánh giá là nhỏ hơn đáng kể so với trước đây, lý do an ninh và tình hình căng thẳng tại chiến trường Ukraine được cho là nguyên nhân của sự cắt giảm quy mô sự kiện. Các loại vũ khí hạng nặng được Nga sử dụng duyệt binh năm nay tương tự như năm ngoái và hầu hết đều là vũ khí tấn công tầm xa như tên lửa chiến thuật Iskander; tên lửa phòng không S-400 Triumph; tên lửa chiến lược Yars... Việc đưa những vũ khí này đi duyệt binh, sẽ không ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu ở tuyến đầu và tương đối dễ dàng trong việc phối hợp diễu binh. An ninh được siết chặt tại thủ đô Moscow nhằm chuẩn bị cho lễ duyệt binh, trong bối cảnh Điện Kremlin vừa bị tấn công bởi 2 UAV cảm tử vào tối 3/4. Theo Defense Express, các trận địa phòng không đã được tăng cường tại Moscow. Nhiều tổ hợp tên lửa phòng không S-400, Pantsir-S1 cùng pháo phòng không AA đã được điều động tới các khu vực này. (Nguồn ảnh: Sputnik, RIA Novosti, Wikipedia).