Nga "cười trừ" khi Mỹ so sánh T-14 với T-84BM của Ukraine

Ngay sau khi các chuyên gia Mỹ mang xe tăng T-14 Armata mới nhất của Nga ra so sánh với xe tăng T-84BM do Ukraine sản xuất, truyền thông Nga đã dậy sóng với rất nhiều bình luận mang tính đả kích sự so sánh khập khiễng này. Nguồn ảnh: QQ. Phía Nga khẳng định, xe tăng T-84BM của Ukraine chỉ là dòng xe tăng được nâng cấp từ chuẩn cũ, khó có thể đặt "chung mâm" với xe tăng thế hệ mới T-14 Armata do nước này sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Người Nga cũng hài hước cho rằng, việc Ukraine cố nâng cấp xe tăng T-80 trong quá khứ cũng chỉ để chứng tỏ rằng Kiev thực chất không biết tự thiết kế xe tăng đời mới mà thôi. Nguồn ảnh: QQ. Xe tăng chủ lực T-14 Armata mới chỉ được Quân đội Nga công bố chính thức từ năm 2015. Loại xe tăng này có thiết kế hoàn toàn mới, được coi là sản phẩm định hình cho dòng xe tăng thế hệ tiếp theo. Nguồn ảnh: QQ. Điểm khác biệt lớn nhất của xe tăng chủ lực T-14 Armata so với các dòng xe tăng khác đó là tháp pháo độc lập hoàn toàn. Kíp chiến đấu sẽ được đặt trong một cái kén kín, tách biệt với toàn bộ hệ thống đạn pháo và hỏa lực ở phía sau. Nguồn ảnh: QQ. Điều này khiến cho ngay cả khi thùng đạn dự trữ của T-14 bị bắn nổ tung từ bên trong, kíp chiến đấu vẫn có cơ hội sống sót để thoát ra ngoài. Nguồn ảnh: QQ. Trong khi đó với các loại xe tăng đời cũ, một khi thùng đạn bên trong xe bị phát nổ, kíp lái gần như sẽ không có một chút cơ hội sống sót nào. Nguồn ảnh: QQ. Trong khi đó, tờ "Thông tin mới" của Nga trích dẫn các tài liệu cũ được nghiên cứu bởi Malaysia và khẳng định rằng, xe tăng T-84BM chỉ có thể hiện đại ngang với xe tăng chủ lực T-90S của phía Nga. Nguồn ảnh: QQ. Thậm chí, so với một vài phiên bản xe tăng chủ lực mà Nga đang sử dụng với số lượng lớn như T-72B3, T-90A hay thậm chí là T-80BVM, phiên bản T-80BM của Ukraine thậm chí còn thua kém một bậc. Nguồn ảnh: QQ. Thực tế, T-80BM được Ukraine nâng cấp từ phiên bản T-80 - dòng xe tăng được coi là "thất bại lớn nhất" của Liên Xô trong quá khứ. Việc Ukraine vẫn cố gắng nâng cấp loại xe tăng này cũng có thể coi là bằng chứng cho việc Kiev không đủ năng lực, kỹ năng để tự sản xuất dòng xe tăng mới. Nguồn ảnh: QQ. Ở thời điểm hiện tại, Kiev vẫn đang nỗ lực quảng cáo xe tăng T-84 Oplot ra nước ngoài nhằm giành được các hợp đồng giá trị kinh tế cao. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường thậm chí xe tăng T-84 của Ukraine còn thua kém cả xe tăng Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu. Nguồn ảnh: QQ. Vậy nên, rõ ràng không thể so sánh dòng xe tăng chủ lực T-14 Armata mới và hiện đại nhất của Nga, với dòng xe tăng chủ lực có phần kém cỏi của Ukraine này. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh xe tăng chủ lực T-14 Armata hiện đại bậc nhất của Nga.

