Nga chuẩn bị tung ra chiến trường Ukraine hàng loạt UAV mới

Trong năm 2024, dự kiến Nga sẽ tung một loạt UAV mới đến khu vực chiến sự ở Ukraine để thử nghiệm. Trong đó gồm máy bay không người lái tấn công Lastochka (Swallow), UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) Rusak và UAV chuyên vận chuyển máy bay không người lái cảm tử Zhuravl (Crane). Ảnh: RT. Chia sẻ vấn đề này với Russia Today, người sáng lập văn phòng thiết kế Stratim cho biết, các máy bay không người lái mới sẽ tấn công bộ binh và trang thiết bị của đối phương một cách hiệu quả. Ông cho biết thêm, nhóm Stratim cũng đang phát triển thiết bị điều hướng chống nhiễu và cải thiện mô-đun liên lạc. Ảnh: EurAsian Times. Hiện tại, các UAV do Stratim phát triển đã thích nghi tốt với chiến lược tác chiến trên chiến trường. Máy bay không người lái được phân chia theo nhiều loại, về mục đích chức năng (UAV trinh sát và tấn công), trọng lượng (hạng nhẹ, trung bình và hạng nặng) và theo cấu trúc khí động học (loại nhiều cánh quạt và cánh cố định). Ảnh: Sputnik News. Stratim cũng cung cấp máy bay không người lái chuyển tiếp, chúng đảm bảo việc truyền tín hiệu điều khiển và hoạt động của kênh video cần thiết cho máy bay không người lái trinh sát. Máy bay không người lái loại này thường bay lượn ở độ cao khoảng 150 mét và hoạt động ở chế độ ngoại tuyến. Ảnh: The Mirror. Ngoài ra, Stratim cũng quan tâm đến sự an toàn của người điều khiển UAV. Bộ điều khiển máy bay không người lái do Stratim sản xuất được đặt cách vị trí của người điều khiển từ 50-100 mét. Họ sẽ ẩn náu trong một nơi trú ẩn nhưng vẫn có thể điều khiển những chiếc UAV một cách an toàn. Ảnh: Russian Aviation. Những chiếc UAV trinh sát của Stratim đáp ứng tốt các yêu cầu của Quân đội Nga. Chiếc UAV Voron (Raven) sẽ được phóng đầu tiên để tạo ra một sơ đồ quang học trực giao. Nó có thể bay ở độ cao lên tới 500 mét và mất 30 phút để thực hiện nhiệm vụ. UAV này khá cơ động và có thể đạt tốc độ trên 40km/h. Nó được sử dụng để lập bản đồ địa hình và các tòa nhà. Sau đó, UAV Vorobey (Chim sẻ) sẽ bay lên bầu trời, nó rất giống với máy bay không người lái Quadrotor Mavic. Công cụ chính là một chiếc máy ảnh có khả năng zoom 6x, đủ để nhìn thấy vị trí của đối phương một cách rõ nét. Sau đó, các UAV cảm tử sẽ cất cánh và tấn công các mục tiêu được phát hiện. Một số UAV tấn công mới được giới thiệu như UAV Shegol (Goldfinch) có khả năng mang tải trọng chiến đấu lên tới đến 2kg, UAV Rusak có tải trọng 3kg, mang theo đạn RPG-7. Ngoài ra, những chiếc UAV này có thể được trang bị đạn nhiệt áp TBG-7V, được thiết kế để tiêu diệt nhân lực trong các nơi trú ẩn. Thông thường, lựu đạn tích điện cũng có thể được treo trên các UAV này. Để thả lựu đạn có sức nổ phân mảnh cao, nhóm Stratima đã phát triển UAV Golub (Dove) với một loại xi lanh kiểu súng lục ổ quay có khả năng bắn 12 phát súng phóng lựu. UAV này sẽ hiệu quả trong một cuộc tấn công nhằm vào bộ binh trong các công sự được xây dựng sơ sài. Khi phát triển UAV tầm trung, nhóm Stratim đã tính đến một số yếu tố. Trước hết, việc xây dựng một đường băng bình thường gần như là không thể (do điều kiện xung đột). Thứ hai, máy phóng sẽ gặp vấn đề vì dây cáp đàn hồi của chúng bị đóng băng ở nhiệt độ dưới 0. Để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát hiệu quả ở tầm trung, Stratim đã ra mắt UAV trinh sát Strepet (Little Bustard). Một trong những ưu điểm của nó là khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng cũng như khả năng mang tải trọng lớn. Strepet có tầm bay lên tới 100km, có thể mang trọng tải lên tới 10kg và có tốc độ 100km/h. Để tấn công thiết bị hạng nặng, nhóm Stratima đang phát triển UAV Chaika (Seagull) có đầu đạn tích điện định hình, với phạm vi hoạt động lên tới 30km. Nó có khả năng mang thuốc nổ loại K3-6 nặng khoảng 4kg. Nếu cần thiết, nó cũng có thể được sử dụng làm UAV trinh sát tầm trung. Một loại UAV thú vị khác có tên là Redkaya Ptitsa (Rare Bird), nhỏ gọn hơn và có bốn cánh hình chữ X, có thể bay hơn 20km bằng cách sử dụng hệ số nâng. Đồng thời, xét về chi phí và tính đơn giản trong thiết kế, chiếc UAV này có thể so sánh với máy bay không người lái FPV. Một mẫu UAV đầy hứa hẹn khác có chức năng tương tự là Zhurval (Crane). Nó sẽ trở thành một trong những “tàu sân bay không người lái” đầu tiên của Nga. UAV này có thể mang theo ba UAV tấn công Sinitsa (Parus). Sải cánh của Zhurval khoảng 2 mét, trọng lượng cất cánh tối đa là 25kg, tầm bay 30-50km và tốc độ tối đa là 100km/h. Một loại UAV tương tự như UAV Switchblade-600 của Mỹ cũng được ra mắt với tên gọi là Lastochka (Swallow). Chiếc UAV này sẽ được đặt trong một phương tiện vận chuyển và ống phóng tương tự như ống RPO-A Shmel. Nó có thể dễ dàng vận chuyển trên vai và trước khi phóng nó được giá cố định trên hai chân, giống như một khẩu súng cối. Stratima cũng đang phát triển một loại UAV tầm trung có khả năng chống tác chiến điện tử có tên là Tyuvik, loại UAV này sẽ được trang bị động cơ phản lực. Một bản sửa đổi của Tyuvik sẽ chạy bằng xăng, bản còn lại sẽ sử dụng động cơ điện có tầm hoạt động 40 km. Các UAV chạy bằng động cơ phản lực khác cũng đang được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ tầm xa. Với hàng loạt loại UAV mới sắp ra mắt trong năm 2024, cho thấy quyết tâm của Nga trong việc đầu tư phát triển loại vũ khí này và chiếm ưu thế trên chiến trường trước Ukraine.

